जब BMW ने मारी टाटा पंच को टक्कर, लेकिन इसके रिजल्ट ने सभी को चौंकाया; आज भी लोग हो रहे दंग

Dec 16, 2025 08:40 pm IST

एक साल पहले दिसंबर 2024 में एक ऐसा मामला सामने आया था, जिसने सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोरी थीं। इस मामले में शामिल एक छोटी कार इसके बाद इतनी हिट हुई कि वो देश की नंबर-1 कार बन गई। दरअसल, हम यहां जिस मामले की बात कर रहे हैं उसमें एक तेज रफ्तार BMW Z4 ने एक टाटा पंच को टक्कर मारी थी। इस टक्कर के बाद इन दोनों कारों की मजबूती भी सामने आ गई थी। BMW Z4 ने पंच को टक्कर मारी और फिर एक डिवाइडर से टकरा गई थी। इस स्पोर्ट्स कार को 20 वर्षीय एक युवक चला रहा था और कथित तौर पर को-पायलट सीट पर एक अन्य बच्चा भी मौजूद था।

हैरानी की बात यह रही कि इस एक्सीडेंट में BMW कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन पंच में केवल फ्रंट बोनट ही डैमेज हुआ। यह घटना दिल्ली गेट एरिया के पास हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था है कि कार तेज रफ्तार में थी और एक ऑटो-रिक्शा से टकराने के बाद टाटा पंच से टकरा गई थी। इसके बाद यह आगे बढ़ी और एक डिवाइडर से टकरा गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, टक्कर के बिंदु से BMW 100 मीटर तक घसीटी चली गई थी। खास बात ये है कि पंच को ग्लोबल NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। ऐसे में इस कार ने इस एक्सीडेंट के दौरान अपनी मजबूती भी साबित कर दी थी।

टाटा पंच की सेफ्टी और फीचर्स

ग्लोबल NCAP में टाटा पंच को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5-स्टार रेटिंग (16,453) और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 4-स्टार रेटिंग (40,891) हासिल हुई है। टाटा पंच में 7-इंच टचस्क्रीन सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो AC, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, कनेक्टेड कार टेक और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मौजूद है। सेफ्टी के लिए टाटा नेक्सन और टाटा अल्ट्रोज के बाद अब टाटा पंच को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है।