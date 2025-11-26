माइलेज की टेंशन खत्म कर देंगी ये 4 हाइब्रिड कार, पेट्रोल के साथ बैटरी से भी दौड़ेगीं; चेक करें लिस्ट

संक्षेप: देश के ऑटोबाजार में हाइब्रिड कारों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। हाइब्रिड कारें कन्वेंशनल कम्बशन इंजन और ऑल-इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के बीच एक बेहतरीन बीच का रास्ता देती हैं। खासकर बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी, जिसमें EVs से जुड़ी रेंज की चिंता नहीं होती।

Wed, 26 Nov 2025 05:06 PM

देश के ऑटोबाजार में हाइब्रिड कारों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। हाइब्रिड कारें कन्वेंशनल कम्बशन इंजन और ऑल-इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के बीच एक बेहतरीन बीच का रास्ता देती हैं। खासकर बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी, जिसमें EVs से जुड़ी रेंज की चिंता नहीं होती। अभी भारत में 50 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत पर सिर्फ 6 हाइब्रिड कारें उपलब्ध हैं। इसमें से 4 का रियल-वर्ल्ड माइलेज टेस्ट की डिटेल सामने आ चुकी है। हाइब्रिड कारों की खास बात ये है कि पेट्रोल के साथ बैटरी से भी दौड़ती हैं। चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं।

1. मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा

एवरेज माइलेज: 22.08Kmpl रियल-वर्ल्ड हाइब्रिड माइलेज रैंकिंग में सबसे ऊपर मारुति ग्रैंड विटारा है। ये हाइराइडर की सिबलिंग है। ग्रैंड विटारा के हाइब्रिड वैरिएंट में 116hp, 1.5-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड पावरट्रेन है, लेकिन टेस्टिंग से पता चलता है कि मारुति SUV शहर में 23.77Kmpl रीडिंग के साथ माइलेज में बड़ी लीड रखती है। हाईवे पर ग्रैंड विटारा का 20.39Kmpl माइलेज हाइडर और सिटी हाइब्रिड से कम है। कुल मिलाकर, ग्रैंड विटारा की एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी 22.08Kmpl है, जो 27.97Kmpl के क्लेम किए गए माइलेज फिगर से 5.89Kmpl कम है।

2. टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइडर

एवरेज माइलेज: 21.57Kmpl इस लिस्ट में टॉप दो कारें बैज-इंजीनियर्ड सिबलिंग्स हैं, जिसमें टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइडर दूसरे स्थान पर है। हाइडर के हाइब्रिड वैरिएंट 116hp, 1.5-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आते हैं, जिसने टेस्टिंग में शहर में 20.28Kmpl और हाईवे पर 22.85Kmpl हासिल किया।

3. होंडा सिटी हाइब्रिड

एवरेज माइलेज: 21.15Kmpl होंडा सिटी e:HEV मास मार्केट में अवेलेबल अकेली हाइब्रिड सेडान है। इसमें 126hp का 1.5-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड सेटअप है जो e-CVT से जुड़ा है और हमारे रियल-वर्ल्ड माइलेज टेस्ट में इसने शहरी कंडीशन में शानदार 19.80Kmpl और हाईवे पर 22.50Kmpl का माइलेज दिया।