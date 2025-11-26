Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Every hybrid car mileage test details
माइलेज की टेंशन खत्म कर देंगी ये 4 हाइब्रिड कार, पेट्रोल के साथ बैटरी से भी दौड़ेगीं; चेक करें लिस्ट

माइलेज की टेंशन खत्म कर देंगी ये 4 हाइब्रिड कार, पेट्रोल के साथ बैटरी से भी दौड़ेगीं; चेक करें लिस्ट

संक्षेप:

देश के ऑटोबाजार में हाइब्रिड कारों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। हाइब्रिड कारें कन्वेंशनल कम्बशन इंजन और ऑल-इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के बीच एक बेहतरीन बीच का रास्ता देती हैं। खासकर बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी, जिसमें EVs से जुड़ी रेंज की चिंता नहीं होती।

Wed, 26 Nov 2025 05:06 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देश के ऑटोबाजार में हाइब्रिड कारों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। हाइब्रिड कारें कन्वेंशनल कम्बशन इंजन और ऑल-इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के बीच एक बेहतरीन बीच का रास्ता देती हैं। खासकर बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी, जिसमें EVs से जुड़ी रेंज की चिंता नहीं होती। अभी भारत में 50 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत पर सिर्फ 6 हाइब्रिड कारें उपलब्ध हैं। इसमें से 4 का रियल-वर्ल्ड माइलेज टेस्ट की डिटेल सामने आ चुकी है। हाइब्रिड कारों की खास बात ये है कि पेट्रोल के साथ बैटरी से भी दौड़ती हैं। चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं

1. मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
एवरेज माइलेज: 22.08Kmpl

रियल-वर्ल्ड हाइब्रिड माइलेज रैंकिंग में सबसे ऊपर मारुति ग्रैंड विटारा है। ये हाइराइडर की सिबलिंग है। ग्रैंड विटारा के हाइब्रिड वैरिएंट में 116hp, 1.5-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड पावरट्रेन है, लेकिन टेस्टिंग से पता चलता है कि मारुति SUV शहर में 23.77Kmpl रीडिंग के साथ माइलेज में बड़ी लीड रखती है। हाईवे पर ग्रैंड विटारा का 20.39Kmpl माइलेज हाइडर और सिटी हाइब्रिड से कम है। कुल मिलाकर, ग्रैंड विटारा की एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी 22.08Kmpl है, जो 27.97Kmpl के क्लेम किए गए माइलेज फिगर से 5.89Kmpl कम है।

ये भी पढ़ें:रॉयल एनफील्ड ला रही कॉन्टिनेंटल GT 750, इसी दिसंबर में हो सकती है लॉन्च

2. टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइडर
एवरेज माइलेज: 21.57Kmpl

इस लिस्ट में टॉप दो कारें बैज-इंजीनियर्ड सिबलिंग्स हैं, जिसमें टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइडर दूसरे स्थान पर है। हाइडर के हाइब्रिड वैरिएंट 116hp, 1.5-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आते हैं, जिसने टेस्टिंग में शहर में 20.28Kmpl और हाईवे पर 22.85Kmpl हासिल किया।

3. होंडा सिटी हाइब्रिड
एवरेज माइलेज: 21.15Kmpl

होंडा सिटी e:HEV मास मार्केट में अवेलेबल अकेली हाइब्रिड सेडान है। इसमें 126hp का 1.5-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड सेटअप है जो e-CVT से जुड़ा है और हमारे रियल-वर्ल्ड माइलेज टेस्ट में इसने शहरी कंडीशन में शानदार 19.80Kmpl और हाईवे पर 22.50Kmpl का माइलेज दिया।

ये भी पढ़ें:हीरो की इस मोटरसाइकिल में अब क्रूज कंट्रोल मिलेगा, कंपनी ने इतनी रखी कीमत

4. टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस
एवरेज माइलेज: 14.60Kmpl

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस में 184hp का 2.0-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड पावरट्रेन है, जो अब तक का सबसे मजबूत है। हालांकि, इनोवा हाइक्रॉस एक बड़ी और काफी भारी लोगों को ले जाने वाली गाड़ी भी है, इसलिए टेस्टिंग में इसने शहर में 13.10Kmpl और हाईवे पर 16.10Kmpl का माइलेज दिया, जिससे एवरेज 14.60Kmpl रहा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Maruti Maruti Suzuki

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।