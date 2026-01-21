जनवरी में इन 3 कारों का हुआ क्रैश टेस्ट, तीनों को मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग; एक की कीमत सिर्फ ₹5.59 लाख

संक्षेप: भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाली ज्यादातर कार अब भारत NCAP यानी BNCAP टेस्ट को पास करके आ रही हैं। यहां होने वाले क्रैश टेस्ट में मिलने वाली सेफ्टी रेटिंग से कारों को खरीदने को लेकर ग्राहकों का भरोसा बेहतर होता है। BNCAP शुरू होने के बाद से अब तक इसमें 29 कारों का क्रैश टेस्ट किया जा चुका है।

Jan 21, 2026 05:11 pm IST

भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाली ज्यादातर कार अब भारत NCAP यानी BNCAP टेस्ट को पास करके आ रही हैं। यहां होने वाले क्रैश टेस्ट में मिलने वाली सेफ्टी रेटिंग से कारों को खरीदने को लेकर ग्राहकों का भरोसा बेहतर होता है। BNCAP शुरू होने के बाद से अब तक इसमें 29 कारों का क्रैश टेस्ट किया जा चुका है। इसमें से ज्यादाकर कार 5-स्टार और 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ पास हुई हैं। हालांकि, हम आपको यहां पर इन 3 मॉडल की सेफ्टी रेटिंग के बारे में बता रहे हैं जिन्हें इस साल यानी 2026 में क्रैश टेस्ट से गुजरना पड़ा। इस लिस्ट में टाटा की न्यू पंच, विनफास्ट की VF6 और VF7 शामिल हैं। चलिए इनके बारे में एक-एक करके जानते हैं।

1. टाटा पंच

क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग : 5-स्टार टाटा की न्यू पंच को जनवरी 2026 में क्रैश टेस्ट किया गया। खास बात ये रही कि लॉन्च से पहले ही कंपनी ने इसकी टेस्टिंग करवा ली थी। जिसका रिजल्ट इसके लॉन्च इवेंट में शेयर किया गया। कंपनी ने बताया कि इस कार को BNCAP टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इस कार को 32 में से 30.58 पॉइंट मिले। वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इसे 49 में से 45.00 पॉइंट मिले। इसकी कीमत सिर्फ 5.59 लाख रुपए है।

2. विनफास्ट VF6

क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग : 5-स्टार वियतनाम की कंपनी विनफास्ट ने वैसे तो अपनी VF6 इलेक्ट्रिक SUV पिछले साल ही लॉन्च कर दी थी, लेकिन इसके क्रैश टेस्ट को जनवरी 2026 में किया गया। अब कंपनी ने इसके रिजल्ट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी ने बताया कि इस इलेक्ट्रिक SUV को BNCAP टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इस कार को 32 में से 27.13 पॉइंट मिले। वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इसे 49 में से 44.41 पॉइंट मिले।