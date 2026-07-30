पेट्रोल टू-व्हीलर को छोड़ इस महीने 1.73 लाख लोगों ने खरीदे इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स; ये मॉडल फिर बना नंबर-1

कंपनी ने अपने कॉम्पटीटर्स पर अपनी बढ़त को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री की बिक्री पिछले साल के स्तर से काफी ऊपर बनी रही। बजाज ऑटो 38,974 रजिस्ट्रेशन और 22.5% मार्केट शेयर के साथ दूसरे स्थान पर रही। वहीं, एथर एनर्जी 25,907 यूनिट और 14.9% शेयर के साथ तीसरे स्थान पर रही।

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देश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। खासकर, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में कई गुना तेजी से ग्रोथ हो रही है। सरकार के 29 जुलाई तक के वाहन डेटा के अनुसार, जुलाई में भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन सालाना आधार पर 68% बढ़कर 173,294 यूनिट हो गए। वहीं, जून में यह संख्या 194,300 यूनिट थी। यानी जून के मुकाबले इसमें 11% की गिरावट आई। TVS मोटर ने 47,242 रजिस्ट्रेशन के साथ इस सेगमेंट में अपनी लीडरशिप बनाए रखी। उसे 27.3% मार्केट शेयर हासिल किया, जो जून में 24.3% था।

कंपनी ने अपने कॉम्पटीटर्स पर अपनी बढ़त को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री की बिक्री पिछले साल के स्तर से काफी ऊपर बनी रही। बजाज ऑटो 38,974 रजिस्ट्रेशन और 22.5% मार्केट शेयर के साथ दूसरे स्थान पर रही। वहीं, एथर एनर्जी 25,907 यूनिट और 14.9% शेयर के साथ तीसरे स्थान पर रही। हीरो मोटोकॉर्प के विडा ब्रांड ने 18,611 इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे, जिससे मार्केट में उसकी हिस्सेदारी 10.7% रही।

ओला इलेक्ट्रिक ने जुलाई में 11,880 यूनिट रजिस्टर किए, जिससे उसका मार्केट शेयर जून के 8.3% से घटकर 6.9% हो गया। यह गिरावट मई 2025 में 18% और जून 2025 में 18.6% से जारी गिरावट का ही हिस्सा है, जिससे ओला इस महीने मार्केट में 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई। हालांकि, ओला इलेक्ट्रिक ने इस साल की शुरुआत में आई गिरावट से उबर लिया है। कंपनी ने फरवरी 2026 में 4,035 यूनिट के मुकाबले जुलाई में 11,880 यूनिट रजिस्टर करके अपनी संख्या दोगुनी से भी ज्यादा कर ली। हालांकि, जून के मुकाबले बिक्री में कमी आई और उसका मार्केट शेयर दबाव में बना रहा।

अन्य कंपनियों की कैटेगरी में 30,680 रजिस्ट्रेशन हुए, जो कुल इंडस्ट्री बिक्री का 17.7% है, जबकि जून में यह संख्या 34,308 यूनिट थी। हर महीने होने वाली गिरावट के बावजूद, जुलाई में रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा मई 2025 में दर्ज 105,620 यूनिट और जून 2025 में 111,441 यूनिट के मुकाबले काफी ज्यादा रहा। पिछले 5 महीनों में चौथी बार मार्केट का आंकड़ा 150,000 यूनिट से ऊपर रहा, जो इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर को अपनाने में लगातार हो रही बढ़ोतरी को दिखाता है।