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पेट्रोल टू-व्हीलर को छोड़ इस महीने 1.73 लाख लोगों ने खरीदे इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स; ये मॉडल फिर बना नंबर-1

By Narendra Jijhontiya
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कंपनी ने अपने कॉम्पटीटर्स पर अपनी बढ़त को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री की बिक्री पिछले साल के स्तर से काफी ऊपर बनी रही। बजाज ऑटो 38,974 रजिस्ट्रेशन और 22.5% मार्केट शेयर के साथ दूसरे स्थान पर रही। वहीं, एथर एनर्जी 25,907 यूनिट और 14.9% शेयर के साथ तीसरे स्थान पर रही।

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देश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। खासकर, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में कई गुना तेजी से ग्रोथ हो रही है। सरकार के 29 जुलाई तक के वाहन डेटा के अनुसार, जुलाई में भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन सालाना आधार पर 68% बढ़कर 173,294 यूनिट हो गए। वहीं, जून में यह संख्या 194,300 यूनिट थी। यानी जून के मुकाबले इसमें 11% की गिरावट आई। TVS मोटर ने 47,242 रजिस्ट्रेशन के साथ इस सेगमेंट में अपनी लीडरशिप बनाए रखी। उसे 27.3% मार्केट शेयर हासिल किया, जो जून में 24.3% था।

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कंपनी ने अपने कॉम्पटीटर्स पर अपनी बढ़त को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री की बिक्री पिछले साल के स्तर से काफी ऊपर बनी रही। बजाज ऑटो 38,974 रजिस्ट्रेशन और 22.5% मार्केट शेयर के साथ दूसरे स्थान पर रही। वहीं, एथर एनर्जी 25,907 यूनिट और 14.9% शेयर के साथ तीसरे स्थान पर रही। हीरो मोटोकॉर्प के विडा ब्रांड ने 18,611 इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे, जिससे मार्केट में उसकी हिस्सेदारी 10.7% रही।

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ओला इलेक्ट्रिक ने जुलाई में 11,880 यूनिट रजिस्टर किए, जिससे उसका मार्केट शेयर जून के 8.3% से घटकर 6.9% हो गया। यह गिरावट मई 2025 में 18% और जून 2025 में 18.6% से जारी गिरावट का ही हिस्सा है, जिससे ओला इस महीने मार्केट में 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई। हालांकि, ओला इलेक्ट्रिक ने इस साल की शुरुआत में आई गिरावट से उबर लिया है। कंपनी ने फरवरी 2026 में 4,035 यूनिट के मुकाबले जुलाई में 11,880 यूनिट रजिस्टर करके अपनी संख्या दोगुनी से भी ज्यादा कर ली। हालांकि, जून के मुकाबले बिक्री में कमी आई और उसका मार्केट शेयर दबाव में बना रहा।

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अन्य कंपनियों की कैटेगरी में 30,680 रजिस्ट्रेशन हुए, जो कुल इंडस्ट्री बिक्री का 17.7% है, जबकि जून में यह संख्या 34,308 यूनिट थी। हर महीने होने वाली गिरावट के बावजूद, जुलाई में रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा मई 2025 में दर्ज 105,620 यूनिट और जून 2025 में 111,441 यूनिट के मुकाबले काफी ज्यादा रहा। पिछले 5 महीनों में चौथी बार मार्केट का आंकड़ा 150,000 यूनिट से ऊपर रहा, जो इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर को अपनाने में लगातार हो रही बढ़ोतरी को दिखाता है।

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एक इंडस्ट्री सोर्स ने मनीकंट्रोल को बताया, "जून का महीना डिस्काउंट और प्रमोशनल स्कीम की वजह से काफी अच्छा रहा था। उनमें से कई ऑफर खत्म होने के कारण जुलाई में बिक्री की संख्या सामान्य हो गई। हमें उम्मीद है कि जैसे-जैसे कंपनियां फेस्टिव सीजन के ऑफर लाएंगी, इनकी डिमांड फिर से बढ़ेगी। कुल मिलाकर, हम भारत और बाहर अच्छी डिमांड देख रहे हैं।"

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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