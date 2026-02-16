स्टार्टअप्स का क्रेज हुआ फीका! EV टू-व्हीलर मार्केट में पुराने ब्रांड्स फिर जीत रहे दिल; जानिए क्या है वजह

Feb 16, 2026 11:05 am IST

भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट अब तेजी से बदल रहा है। जो सेक्टर कभी नए स्टार्टअप्स के भरोसे आगे बढ़ रहा था, अब वहां पुराने और भरोसेमंद ब्रांड पूरी मजबूती से अपनी पकड़ बना चुके हैं। बता दें कि टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनियों ने मिलकर जनवरी 2026 तक इलेक्ट्रिक स्कूटर-बाइक मार्केट का करीब 60 पर्सेंट हिस्सा अपने नाम कर लिया है। जबकि 2023 में यह आंकड़ा सिर्फ 34 पर्सेंट था। यानी अब ग्राहक सिर्फ कुछ नया ट्राय करने के मूड में नहीं है, बल्कि उसे ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए जिस पर भरोसा हो। यही सोच अब पूरे EV टू-व्हीलर बाजार की दिशा तय कर रही है।

शुरुआत में स्टार्टअप्स को बढ़त मिली शुरुआती दौर में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वाले ज्यादातर लोग ऐसे थे, जो नई टेक्नोलॉजी आजमाना चाहते थे। तब स्टार्टअप्स को बढ़त मिली। लेकिन अब आम यूजर की सोच बदल गई है। आज ग्राहक मजबूत सर्विस नेटवर्क, पास में डीलरशिप, आसानी से मिलने वाली सर्विस और लंबे समय में कम खर्च वाले वाहन को ज्यादा अहमियत देता है। यही वजह है कि पुरानी कंपनियां, जिनका नेटवर्क पहले से मजबूत है, अब इस रेस में आगे निकलती दिख रही हैं।

सबसे ज्यादा फायदा टीवीएस को इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा टीवीएस मोटर को मिला है। कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों का प्रोडक्शन बढ़ाया। जबकि iQube जैसे हिट मॉडल के साथ ऑर्बिटर जैसे नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए। नतीजा यह रहा कि दिसंबर, 2025 की तिमाही में TVS ने पहली बार 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेच दिए। वहीं, बजाज ऑटो ने बैटरी सप्लाई की शुरुआती दिक्कतों को दूर कर प्रोडक्शन दोबारा तेज किया। इससे चेतक स्कूटर की बिक्री बढ़ी और बजाज फिर से बाजार में नंबर-2 पोजिशन पर आ गया।