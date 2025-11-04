Hindustan Hindi News
इलेक्ट्रिक कार बेचने में ये कंपनी निकल गई बहुत आगे; MG, महिंद्रा, हुंडई, BYD, किआ आसपास भी नहीं रहीं

इलेक्ट्रिक कार बेचने में ये कंपनी निकल गई बहुत आगे; MG, महिंद्रा, हुंडई, BYD, किआ आसपास भी नहीं रहीं

संक्षेप: देश का इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट तेजी से फल-फूल रहा है। पिछले महीने यानी अक्टूबर में 17,772 कार बिकीं। जबकि महीनेभर पहले यानी सितंबर में ये आंकड़ा 16,354 यूनिट का था। यानी सेगमेंट को मासिक आधार पर 9% की ग्रोथ मिली। 22 सितंबर से लागू हुए GST 2.0 का असर अक्टूबर में भी देखने को मिला।

Tue, 4 Nov 2025 12:14 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
देश का इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट तेजी से फल-फूल रहा है। पिछले महीने यानी अक्टूबर में 17,772 कार बिकीं। जबकि महीनेभर पहले यानी सितंबर में ये आंकड़ा 16,354 यूनिट का था। यानी सेगमेंट को मासिक आधार पर 9% की ग्रोथ मिली। 22 सितंबर से लागू हुए GST 2.0 का असर अक्टूबर में भी देखने को मिला। हालांकि, इसका असर इलेक्ट्रिक कारों पर नहीं हुआ। इसके बाद भी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में ग्रोथ देखने को मिली। बीता महीना EV सेगमेंट में टेस्ला और विनफास्ट के लिए भी शानदार रहा।

इलेक्ट्रिक कार कंपनियों की सेल्स अक्टूबर 2025
रैंककंपनीअक्टूबर 2025सितंबर 2025मंथली ग्रोथ
1टाटा मोटर्स7,1166,6347%
2JSW MG मोटर इंडिया4,4974,1598%
3महिंद्रा3,8573,49011%
4किआ65552824%
5BYD इंडिया560595-6%
6हुंडई43736420%
7BMW इंडिया303333-9%
8विनफास्ट13162083%
9मर्सिडीज-बेंज इंडिया90108-17%
10सिट्रोन523741%
11टेस्ला इंडिया4069-42%
12वोल्वो इंडिया2024-17%
13पोर्श136117%
14रोल्स-रॉयस01-100%
15ऑडी10-
कुल17,77216,3549%

इलेक्ट्रिक कार कंपनियों की सेल्स की बात करें तो टाटा मोटर्स ने अक्टूबर 2025 में 7,116 इलेक्ट्रिक कार बेचीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 6,634 यूनिट का था। यानी इसे 7% की ईयरली ग्रोथ मिली। JSW MG मोटर इंडिया ने अक्टूबर 2025 में 4,497 इलेक्ट्रिक कार बेचीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 4,159 यूनिट का था। यानी इसे 8% की ईयरली ग्रोथ मिली। महिंद्रा ने अक्टूबर 2025 में 3,857 इलेक्ट्रिक कार बेचीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 3,490 यूनिट का था। यानी इसे 11% की ईयरली ग्रोथ मिली।

किआ ने अक्टूबर 2025 में 655 इलेक्ट्रिक कार बेचीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 528 यूनिट का था। यानी इसे 24% की ईयरली ग्रोथ मिली। BYD इंडिया ने अक्टूबर 2025 में 560 इलेक्ट्रिक कार बेचीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 595 यूनिट का था। यानी इसे 6% की ईयरली डिग्रोथ मिली। हुंडई ने अक्टूबर 2025 में 437 इलेक्ट्रिक कार बेचीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 364 यूनिट का था। यानी इसे 20% की ईयरली ग्रोथ मिली। BMW इंडिया ने अक्टूबर 2025 में 303 इलेक्ट्रिक कार बेचीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 333 यूनिट का था। यानी इसे 9% की ईयरली डिग्रोथ मिली।

विनफास्ट ने अक्टूबर 2025 में 131 इलेक्ट्रिक कार बेचीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 6 यूनिट का था। यानी इसे 2083% की ईयरली ग्रोथ मिली। मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने अक्टूबर 2025 में 90 इलेक्ट्रिक कार बेचीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 108 यूनिट का था। यानी इसे 17% की ईयरली डिग्रोथ मिली। सिट्रोन ने अक्टूबर 2025 में 52 इलेक्ट्रिक कार बेचीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 37 यूनिट का था। यानी इसे 41% की ईयरली ग्रोथ मिली। टेस्ला इंडिया ने अक्टूबर 2025 में 40 इलेक्ट्रिक कार बेचीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 69 यूनिट का था। यानी इसे 42% की ईयरली डिग्रोथ मिली।

वोल्वो इंडिया ने अक्टूबर 2025 में 20 इलेक्ट्रिक कार बेचीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 24 यूनिट का था। यानी इसे 17% की ईयरली डिग्रोथ मिली। पोर्श ने अक्टूबर 2025 में 13 इलेक्ट्रिक कार बेचीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 6 यूनिट का था। यानी इसे 117% की ईयरली ग्रोथ मिली। रोल्स-रॉयस ने अक्टूबर 2025 में 0 इलेक्ट्रिक कार बेचीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 1 यूनिट का था। यानी इसे 100% की ईयरली ग्रोथ मिली। ऑडी ने अक्टूबर 2025 में 1 इलेक्ट्रिक कार बेचीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 0 यूनिट का था।

Tata Tata Motors Tata Punch अन्य..

