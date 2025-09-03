पेट्रोल, डीजल या हाइब्रिड नहीं, अब ग्राहकों को पसंद आने लगी ये वाली कारें; 1 लाख के पार हो गया आंकड़ा
देश का इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट तेजी से बदल रहा है। अब मार्केट में कम कीमत में ज्यादा बेहतर रेंज वाली इलेक्ट्रिक कार आ चुकी हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर इस सेगमेंट में तेजी से ग्रोथ भी देखने को मिली है। रिटेल सेल्स के आंकड़े रखने वाले वाहन पोर्टल के अनुसार, पिछले महीने यानी अगस्त में ग्राहकों को 17,298 इलेक्ट्रिक कारें डिलीवर की गईं, जो अगस्त 2024 की 6,787 यूनिट की तुलना में साल-दर-साल 155% की मजबूत वृद्धि को दर्शाता है।
जुलाई 2025 की 16,097 यूनिट की इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री की तुलना में भी अगस्त का आंकड़ा 7.46% की अच्छी वृद्धि दर्शाता है। भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में वर्तमान में 14 कार निर्माता शामिल हैं। उनमें से केवल चार की बिक्री में पिछले साल की तुलना में कमी देखी गई है। इसे सेगमेंट में फिलहाल टाटा मोटर्स लीडिंग पोजीशन पर है। कंपनी के पास सेगमेंट का कुल 41% मार्केट शेयर है। चलिए सबसे पहले इस साल जनवरी से अब तक इस सेगमेंट की सेल्स को देखते हैं।
|इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट सेल्स
|महीना
|सेल्स 2025
|सेल्स 2024
|चेंज %
|जनवरी
|1,924
|8,475
|41
|फरवरी
|9,491
|7,516
|26
|मार्च
|13,314
|9,757
|36
|अप्रैल
|13,384
|7,764
|72
|मई
|13,268
|7,986
|66
|जून
|13,975
|7,291
|92
|जुलाई
|16,097
|8,007
|101
|अगस्त
|17,298
|6,787
|155
|टोटल
|1,08,751
|63,583
|71
इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में इस साल अब तक की रिटेल सेल्स की बात करें तो जनवरी 2025 में सेगमेंट में 1,924 यूनिट बिकी थीं। जबकि जनवरी 2024 में ये आंकड़ा 8,475 यूनिट का था। फरवरी 2025 में सेगमेंट में 9,491 यूनिट बिकी थीं। जबकि फरवरी 2024 में ये आंकड़ा 7,516 यूनिट का था। मार्च 2025 में सेगमेंट में 13,314 यूनिट बिकी थीं। जबकि मार्च 2024 में ये आंकड़ा 9,757 यूनिट का था। अप्रैल 2025 में सेगमेंट में 13,384 यूनिट बिकी थीं। जबकि अप्रैल2024 में ये आंकड़ा 7,764 यूनिट का था। मई 2025 में सेगमेंट में 13,268 यूनिट बिकी थीं। जबकि मई 2024 में ये आंकड़ा 7,986 यूनिट का था।
जून 2025 में सेगमेंट में 13,975 यूनिट बिकी थीं। जबकि जून 2024 में ये आंकड़ा 7,291 यूनिट का था। जुलाई 2025 में सेगमेंट में 16,097 यूनिट बिकी थीं। जबकि जुलाई 2024 में ये आंकड़ा 8,007 यूनिट का था। अगस्त 2025 में सेगमेंट में 17,298 यूनिट बिकी थीं। जबकि अगस्त 2024 में ये आंकड़ा 6,787 यूनिट का था। इस तरह 2025 के पहले 8 महीने में 1,08,751 यूनिट बिकी चुकी हैं। जबकि 2024 के शुरुआती 8 महीने दौरान ये आंकड़ा 63,583 यूनिट का था।
|इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेल्स अगस्त 2025
|कंपनी
|अगस्त 2025
|अगस्त 2024
|चेंज %
|शेयर % अगस्त 25
|शेयर % अगस्त 24
|टाटा मोटर्स
|7080
|4,390
|61
|40.98
|64.68
|JSW MG मोटर्स
|4759
|1,437
|231
|27.51
|21.17
|महिंद्रा
|3495
|337
|937
|20.2
|4.96
|हुंडई
|584
|42
|1290
|3.37
|0.61
|BYD
|447
|227
|97
|2.58
|3.34
|किआ
|441
|20
|2105
|2.54
|0.29
|BMW
|362
|71
|410
|2.09
|1.04
|मर्सिडीज
|77
|53
|45
|0.44
|0.78
|सिट्रोन
|20
|162
|-88
|0.11
|2.38
|वोल्वो
|16
|33
|-52
|0.09
|0.48
|पोर्शे
|6
|4
|50
|0.03
|0.05
|ऑडी
|3
|10
|-70
|0.01
|0.14
|रोल्स-रॉयस
|0
|1
|-100
|-
|0.01
|JLR
|0
|0
|-
|-
|-
|टोटल
|17,298
|6,877
|155
|100
|100
