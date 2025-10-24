Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़EV Boom accelerates as sales double in H1 FY26 to nearly 92,000 Units, check all details
भारत में ई-कारों की बिक्री दोगुनी, सेल में 108% की उछाल; इस कंपनी की हुई चांदी

भारत में ई-कारों की बिक्री दोगुनी, सेल में 108% की उछाल; इस कंपनी की हुई चांदी

संक्षेप: EV की डिमांड भारत में तेजी से बढ़ रही है। FY26 की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर 2025) में EV की बिक्री 91,726 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो पिछले साल इसी अवधि में बिके 44,000 EVs की तुलना में 108% की दोगुनी वृद्धि है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Fri, 24 Oct 2025 05:00 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की डिमांड भारत में तेजी से बढ़ रही है। FY26 की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर 2025) में EV की बिक्री 91,726 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो पिछले साल इसी अवधि में बिके 44,000 EVs की तुलना में 108% की दोगुनी वृद्धि है। इस बढ़ोतरी के साथ EVs अब भारत की कुल पासेंजर व्हीकल मार्केट का करीब 5% हिस्सा बन गई हैं, जो पिछले साल 2.6% था। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मारुति ने अपनी विक्टोरिस से हटाया ये फीचर, कीमत में कितनी फेरबदल? यहां जानें सच

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
BMW i4

BMW i4

₹ 72.5 - 77.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW i5

BMW i5

₹ 1.2 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW iX

BMW iX

₹ 1.21 - 1.4 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW iX1 LWB

BMW iX1 LWB

₹ 49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW i7

BMW i7

₹ 2.03 - 2.5 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW iX1

BMW iX1

₹ 66.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

EV बिक्री में प्रमुख खिलाड़ी

1- टाटा मोटर्स (Tata Motors)

टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने Q2 FY26 की बिक्री में 59% साल-दर-साल बढ़ोतरी देखी है। इसने केवल त्योहारों के समय रिटेल बिक्री में 37% की वृद्धि दर्ज की है। सितंबर 2025 तक टाटा की पैसेंजर व्हीकल्स में 17% हिस्सा सिर्फ जीरो-एमिशन वाले वाहन (EV) का रहा। इसके प्रमुख मॉडल में नेक्सन ईवी (Nexon EV), पंच ईवी (Punch EV), टियागो ईवी (Tiago EV) जैसे मॉडल शामिल हैं।

2- BMW और मर्सिडीज-बेंज

BMW और मर्सिडीज-बेंज की बात करें तो BMW इंडिया EV बिक्री में 246% YoY बढ़ोतरी दर्ज की गई। जनवरी-सितंबर 2025 में 2,509 इलेक्ट्रिक BMW और Mini बिकीं। iX1 लॉन्ग-व्हीलबेस सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रहा। EVs अब BMW की कुल बिक्री का 21% हैं, जिसे 2030 तक 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

वहीं, मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) EQS SUV की वजह से EVs ने पोर्टफोलियो का 8% हिस्सा बना लिया है। Q2 FY26 में EV बिक्री में 10% की बढ़ोतरी हुई है।

3- JSW MG Motor

विंडसर ईवी (Windsor EV) ने 50,000 यूनिट्स की बिक्री पार कर दी है। EVs अब कंपनी की कुल बिक्री का 80% है। कंपनी का लक्ष्य 2025 तक EVs को भारत में 7% मार्केट शेयर और अगले 10 साल में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन का 30% शेयर हासिल करना है।

ये भी पढ़ें:30 दिन में इस कंपनी ने बेच डालीं 1 लाख से ज्यादा कार; ये मारुति या हुंडई नहीं

अन्य प्रमुख अपडेट्स

मारुति सुजुकी ने (Maruti Suzuki) अपनी ई-विटारा (e Vitara) की 6,000 यूनिट्स का निर्यात कई देशों में किया है। वहीं, हुंडई (Hyundai) स्थानीय रूप से निर्मित नई इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च करने की तैयारी में है, जो क्रेटा इलेक्ट्रिक (Creta Electric) के नीचे आएगी।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Electric Car Electric Scooter

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।