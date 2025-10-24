भारत में ई-कारों की बिक्री दोगुनी, सेल में 108% की उछाल; इस कंपनी की हुई चांदी
संक्षेप: EV की डिमांड भारत में तेजी से बढ़ रही है। FY26 की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर 2025) में EV की बिक्री 91,726 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो पिछले साल इसी अवधि में बिके 44,000 EVs की तुलना में 108% की दोगुनी वृद्धि है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की डिमांड भारत में तेजी से बढ़ रही है। FY26 की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर 2025) में EV की बिक्री 91,726 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो पिछले साल इसी अवधि में बिके 44,000 EVs की तुलना में 108% की दोगुनी वृद्धि है। इस बढ़ोतरी के साथ EVs अब भारत की कुल पासेंजर व्हीकल मार्केट का करीब 5% हिस्सा बन गई हैं, जो पिछले साल 2.6% था। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
EV बिक्री में प्रमुख खिलाड़ी
1- टाटा मोटर्स (Tata Motors)
टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने Q2 FY26 की बिक्री में 59% साल-दर-साल बढ़ोतरी देखी है। इसने केवल त्योहारों के समय रिटेल बिक्री में 37% की वृद्धि दर्ज की है। सितंबर 2025 तक टाटा की पैसेंजर व्हीकल्स में 17% हिस्सा सिर्फ जीरो-एमिशन वाले वाहन (EV) का रहा। इसके प्रमुख मॉडल में नेक्सन ईवी (Nexon EV), पंच ईवी (Punch EV), टियागो ईवी (Tiago EV) जैसे मॉडल शामिल हैं।
2- BMW और मर्सिडीज-बेंज
BMW और मर्सिडीज-बेंज की बात करें तो BMW इंडिया EV बिक्री में 246% YoY बढ़ोतरी दर्ज की गई। जनवरी-सितंबर 2025 में 2,509 इलेक्ट्रिक BMW और Mini बिकीं। iX1 लॉन्ग-व्हीलबेस सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रहा। EVs अब BMW की कुल बिक्री का 21% हैं, जिसे 2030 तक 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य है।
वहीं, मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) EQS SUV की वजह से EVs ने पोर्टफोलियो का 8% हिस्सा बना लिया है। Q2 FY26 में EV बिक्री में 10% की बढ़ोतरी हुई है।
3- JSW MG Motor
विंडसर ईवी (Windsor EV) ने 50,000 यूनिट्स की बिक्री पार कर दी है। EVs अब कंपनी की कुल बिक्री का 80% है। कंपनी का लक्ष्य 2025 तक EVs को भारत में 7% मार्केट शेयर और अगले 10 साल में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन का 30% शेयर हासिल करना है।
अन्य प्रमुख अपडेट्स
मारुति सुजुकी ने (Maruti Suzuki) अपनी ई-विटारा (e Vitara) की 6,000 यूनिट्स का निर्यात कई देशों में किया है। वहीं, हुंडई (Hyundai) स्थानीय रूप से निर्मित नई इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च करने की तैयारी में है, जो क्रेटा इलेक्ट्रिक (Creta Electric) के नीचे आएगी।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
