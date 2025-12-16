पेट्रोल-डीजल कारों से हटाया बैन! अब बच जाएंगी हजारों की नौकरियां, इस देश ने यू-टर्न लेकर कार कंपनियों को दी बड़ी राहत
यूरोप का 2035 से ICE कारों पर पूरी तरह बैन लगाने का प्लान अब बदल चुका है। 100% जीरो-एमिशन की जगह 90% CO2 कटौती का लक्ष्य ज्यादा संतुलित और इंडस्ट्री-फ्रेंडली माना जा रहा है। इससे ऑटो कंपनियों को राहत मिलेगी और आने वाले सालों में EV + ICE का मिला-जुला भविष्य देखने को मिलेगा।
यूरोप में ऑटो इंडस्ट्री को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव सामने आया है। जिस 2035 से पेट्रोल-डीजल (ICE) कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई जा रही थी, वह अब लगभग रद्द होती नजर आ रही है। नई जानकारी के मुताबिक, यूरोप अब सीधे तौर पर ICE कारों पर बैन लगाने के बजाय CO2 एमिशन में बड़ी कटौती पर फोकस करेगा। आइए जरा विस्तार से यूरोप के इस फैसले को समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है?
2035 में ICE कारों पर बैन नहीं
अब तक योजना यह थी कि 2035 के बाद यूरोप में पेट्रोल और डीजल कारों की नई बिक्री पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। लेकिन, ताजा घटनाक्रम बताते हैं कि यह प्रस्ताव “ऑफ द टेबल” हो चुका है। यूरोपियन पीपल्स पार्टी (EPP) के अध्यक्ष मैनफ्रेड वेबर ने जर्मन अखबार Bild से बातचीत में साफ किया कि कार निर्माताओं पर 100% जीरो-एमिशन का लक्ष्य नहीं लगाया जाएगा।
नया नियम क्या कहता है?
2035 से कार कंपनियों को अपने फ्लीट में 90% तक CO2 उत्सर्जन कम करना होगा, जो पहले 100% (यानी पूरी तरह जीरो एमिशन) तय किया गया था, यानी कि 2040 में भी 100% टारगेट लागू नहीं होगा। इसका सीधा मतलब है कि कम्बशन इंजन (ICE) पूरी तरह बैन नहीं होंगे।
वेबर के मुताबिक, इसका मतलब है कि कम्बशन इंजन पर टेक्नोलॉजी बैन खत्म हो गया है। जर्मनी में बनने वाले सभी इंजन आगे भी बनाए और बेचे जा सकेंगे।
ऑटो इंडस्ट्री और नौकरियों के लिए राहत
इस फैसले को यूरोप की ऑटो इंडस्ट्री के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। पूरी तरह EV पर शिफ्ट होने की मजबूरी से कई कंपनियों और सप्लायर्स पर भारी दबाव था। हजारों ऑटोमोटिव नौकरियां खतरे में थीं और ICE इंजन से जुड़े प्लांट्स एंड सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा था। वहीं, अब नई नीति से इंडस्ट्रियल जॉब्स सुरक्षित होने की उम्मीद है। EPP का मानना है कि यह फैसला पूरे ऑटो सेक्टर को स्पष्ट और स्थिर संकेत देगा।
क्या EV का रोल खत्म हो जाएगा?
यूरोप EVs से पीछे नहीं हट रहा है, बल्कि एक ज्यादा व्यावहारिक रास्ता अपना रहा है। अब सबका फोकस बेहतर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, लो-एमिशन ICE इंजन, सिंथेटिक फ्यूल एंड ऑप्शनल फ्यूल और धीरे-धीरे EV अपनाने की रणनीति रहेगा, यानी EVs अहम बने रहेंगे, लेकिन एकमात्र विकल्प नहीं होंगे।
भारत और ग्लोबल मार्केट पर असर?
यूरोप का यह कदम दुनियाभर के ऑटो बाजारों के लिए अहम संकेत देता है। भारत जैसे देशों में, जहां EV इंफ्रास्ट्रक्चर अभी विकसित हो रहा है, यह फैसला यह साबित करता है कि ICE और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अभी खत्म नहीं हुई है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
