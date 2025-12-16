Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Europe to scrap proposed 2035 ban on sale of ICE cars, check all details
पेट्रोल-डीजल कारों से हटाया बैन! अब बच जाएंगी हजारों की नौकरियां, इस देश ने यू-टर्न लेकर कार कंपनियों को दी बड़ी राहत

पेट्रोल-डीजल कारों से हटाया बैन! अब बच जाएंगी हजारों की नौकरियां, इस देश ने यू-टर्न लेकर कार कंपनियों को दी बड़ी राहत

संक्षेप:

यूरोप का 2035 से ICE कारों पर पूरी तरह बैन लगाने का प्लान अब बदल चुका है। 100% जीरो-एमिशन की जगह 90% CO2 कटौती का लक्ष्य ज्यादा संतुलित और इंडस्ट्री-फ्रेंडली माना जा रहा है। इससे ऑटो कंपनियों को राहत मिलेगी और आने वाले सालों में EV + ICE का मिला-जुला भविष्य देखने को मिलेगा।

Dec 16, 2025 02:15 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

यूरोप में ऑटो इंडस्ट्री को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव सामने आया है। जिस 2035 से पेट्रोल-डीजल (ICE) कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई जा रही थी, वह अब लगभग रद्द होती नजर आ रही है। नई जानकारी के मुताबिक, यूरोप अब सीधे तौर पर ICE कारों पर बैन लगाने के बजाय CO2 एमिशन में बड़ी कटौती पर फोकस करेगा। आइए जरा विस्तार से यूरोप के इस फैसले को समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है?

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350
Honda CB350
₹ 1.97 - 2 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.56 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं
Hyundai i20 N Line
Hyundai i20 N Line
₹ 9.99 - 12.56 लाख
अभी ऑफर पाएं
Oben Rorr EZ Sigma
Oben Rorr EZ Sigma
₹ 1.27 - 1.37 लाख
अभी ऑफर पाएं

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Sierra

Tata Sierra

₹ 11.49 - 21.29 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 20.89 - 25.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 27.65 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Matter Aera

Matter Aera

₹ 1.83 - 1.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda SP 125

Honda SP 125

₹ 85,564 - 94,069

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.81 - 2.16 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

2035 में ICE कारों पर बैन नहीं

अब तक योजना यह थी कि 2035 के बाद यूरोप में पेट्रोल और डीजल कारों की नई बिक्री पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। लेकिन, ताजा घटनाक्रम बताते हैं कि यह प्रस्ताव “ऑफ द टेबल” हो चुका है। यूरोपियन पीपल्स पार्टी (EPP) के अध्यक्ष मैनफ्रेड वेबर ने जर्मन अखबार Bild से बातचीत में साफ किया कि कार निर्माताओं पर 100% जीरो-एमिशन का लक्ष्य नहीं लगाया जाएगा।

नया नियम क्या कहता है?

2035 से कार कंपनियों को अपने फ्लीट में 90% तक CO2 उत्सर्जन कम करना होगा, जो पहले 100% (यानी पूरी तरह जीरो एमिशन) तय किया गया था, यानी कि 2040 में भी 100% टारगेट लागू नहीं होगा। इसका सीधा मतलब है कि कम्बशन इंजन (ICE) पूरी तरह बैन नहीं होंगे।

वेबर के मुताबिक, इसका मतलब है कि कम्बशन इंजन पर टेक्नोलॉजी बैन खत्म हो गया है। जर्मनी में बनने वाले सभी इंजन आगे भी बनाए और बेचे जा सकेंगे।

ऑटो इंडस्ट्री और नौकरियों के लिए राहत

इस फैसले को यूरोप की ऑटो इंडस्ट्री के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। पूरी तरह EV पर शिफ्ट होने की मजबूरी से कई कंपनियों और सप्लायर्स पर भारी दबाव था। हजारों ऑटोमोटिव नौकरियां खतरे में थीं और ICE इंजन से जुड़े प्लांट्स एंड सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा था। वहीं, अब नई नीति से इंडस्ट्रियल जॉब्स सुरक्षित होने की उम्मीद है। EPP का मानना है कि यह फैसला पूरे ऑटो सेक्टर को स्पष्ट और स्थिर संकेत देगा।

क्या EV का रोल खत्म हो जाएगा?

यूरोप EVs से पीछे नहीं हट रहा है, बल्कि एक ज्यादा व्यावहारिक रास्ता अपना रहा है। अब सबका फोकस बेहतर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, लो-एमिशन ICE इंजन, सिंथेटिक फ्यूल एंड ऑप्शनल फ्यूल और धीरे-धीरे EV अपनाने की रणनीति रहेगा, यानी EVs अहम बने रहेंगे, लेकिन एकमात्र विकल्प नहीं होंगे।

भारत और ग्लोबल मार्केट पर असर?

यूरोप का यह कदम दुनियाभर के ऑटो बाजारों के लिए अहम संकेत देता है। भारत जैसे देशों में, जहां EV इंफ्रास्ट्रक्चर अभी विकसित हो रहा है, यह फैसला यह साबित करता है कि ICE और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अभी खत्म नहीं हुई है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।