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5-स्टार रेटिंग वाली कार भी ट्रक के नीचे क्यों हो जाती है फेल, ADAS भी नहीं करता काम; रिपोर्ट से हुआ खुलासा

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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यूरो NCAP का अनुमान है कि हर साल भारी गाड़ियों के साथ होने वाले 'रियर अंडररन क्रैश' यानी गाड़ी के पीछे घुसने वाली टक्कर में लगभग 400 लोगों की मौत हो जाती है। यह हालिया स्टडी UK में 'नेशनल हाईवेज' द्वारा रियल वर्ल्ड में हुई टक्करों के डेटा के आधार पर शुरू और डेडिकेटड की गई थी।

5-स्टार रेटिंग वाली कार भी ट्रक के नीचे क्यों हो जाती है फेल, ADAS भी नहीं करता काम; रिपोर्ट से हुआ खुलासा
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इन दिनों ज्यादातर कार कंपनियां अपनी गाड़ियों को NCAP क्रैश टेस्ट करवाती हैं। ऐसे में जिन कारों को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है, उनकी सेल्स के आंकड़े भी बेहतर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सड़क पर दौड़ने वाली सबसे सुरक्षित कार बन जाती है। NCAP क्रैश टेस्ट से सेफ्टी रेटिंग की शुरुआत 1996 में Euro NCAP ने की थी। ENCAP ने गाड़ियों की सुरक्षा के स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने और लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई है। इसकी हालिया पहल यूरोप और UK में ट्रकों और ट्रेलरों में लगे 'अंडररन प्रोटेक्शन सिस्टम' की एक बड़ी कमी पर केंद्रित है।

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यूरो NCAP का अनुमान है कि हर साल भारी गाड़ियों के साथ होने वाले 'रियर अंडररन क्रैश' यानी गाड़ी के पीछे घुसने वाली टक्कर में लगभग 400 लोगों की मौत हो जाती है। यह हालिया स्टडी UK में 'नेशनल हाईवेज' द्वारा रियल वर्ल्ड में हुई टक्करों के डेटा के आधार पर शुरू और डेडिकेटड की गई थी। इसकी टेस्टिंग UK, जर्मनी और अमेरिका की लैबोरेटरी में की गई, जिसमें जर्मनी के ADAC, होरिबा मीरा, स्वीडन के ट्रैफिकवर्केट और 'इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट फॉर हाईवे सेफ्टी' (IIHS) जैसे ऑर्गनाइजेशन का सहयोग लिया गया।

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अंडररन क्रैश से जुड़े खतरों को समझने के लिए, यूरो NCAP ने एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) और भारी माल ढोने वाली गाड़ियों में लगे मौजूदा अंडररन प्रोटेक्शन बैरियर की प्रभावशीलता का इवोल्यूशन किया। टेस्ट से पता चला कि जहां नए ADAS सिस्टम कहीं ज्यादा कैपेबल हैं। वहीं कई पुराने सिस्टम खड़ी गाड़ियों (ट्रक और ट्रेलर) का पता लगाने में संघर्ष करते हैं। इस इवोल्यूशन में भारी माल ढोने वाली असली गाड़ियां शामिल थीं, जिनमें कर्टेनसाइड ट्रेलर, स्केलेटल ट्रेलर और सड़क के काम के दौरान इस्तेमाल होने वाली इम्पैक्ट प्रोटेक्शन गाड़ियां शामिल थीं।

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यूरो NCAP का अनुमान है कि सड़क पर मौजूद ज्यादातर गाड़ियों में ऐसे खतरों की सही पहचान करने में कैपेबल ADAS सिस्टम लगने में लगभग 15 साल लग सकते हैं। यूरो NCAP ने मजबूत क्रैश सेफ्टी रेटिंग वाली 5-स्टार इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल करके फिजिकल अंडररन क्रैश टेस्ट भी किए। ये टेस्ट ऐसी स्थितियों को दिखाते हैं जहां ड्राइवर और गाड़ी का ADAS दोनों ही खड़ी गाड़ी (ट्रक या ट्रेलर) से टक्कर को रोकने में नाकाम रहते हैं। एक टेस्ट में 56 km/h की रफ्तार से पैसेंजर-साइड फ्रंटल ऑफसेट इम्पैक्ट शामिल था। ऐसा तब होता है जब ड्राइवर आखिरी पल में टक्कर से बचने की कोशिश करता है।

नतीजे चौंकाने वाले थे। क्योंकि ट्रेलर का पिछला हिस्सा गाड़ी के क्रंपल ज़ोन और सेफ्टी केज से नहीं टकराया, इसलिए वह सीधे पैसेंजर कम्पार्टमेंट (यात्रियों के बैठने की जगह) में घुस गया। Euro NCAP ने निष्कर्ष निकाला कि इस टक्कर से सिर और गर्दन में जानलेवा चोटें आ सकती थीं। दूसरे 75% फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट में भी गाड़ी के अंदर तक भारी घुसपैठ हुई, जिससे आगे बैठे दोनों लोगों को जानलेवा चोटें आने की आशंका थी।

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टाटा सिएरा EV के डेमो से यूरो NCAP के रिजल्ट को समझा
टाटा मोटर्स के हालिया सिएरा EV सेफ्टी डेमो के संदर्भ में यूरो NCAP के नतीजे काफी दिलचस्प हैं। लॉन्च के दौरान, टाटा ने दिखाया कि कैसे सिएरा EV अपने ADAS का इस्तेमाल करके एक खड़े ट्रक के सामने अपने-आप ब्रेक लगा लेती है। इसके बाद, पीछे से आ रहे एक और ट्रक ने SUV को टक्कर मारी, जिससे वह आगे खड़े ट्रक से जा टकराई। सिएरा का अगला हिस्सा आंशिक रूप से ट्रक के नीचे घुस गया, फिर भी टाटा ने दिखाया कि पैसेंजर कम्पार्टमेंट सुरक्षित रहा और उसमें बैठे लोग गंभीर चोटों के बिना बच सकते थे।

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हालांकि, यूरो NCAP के हालिया क्रैश टेस्ट से पता चलता है कि इसी तरह की 'अंडररन' टक्कर का नतीजा बहुत अलग हो सकता है। अपने टेस्ट में ट्रेलर का पिछला हिस्सा कार के 'क्रंपल जोन' को पार कर गया और पैसेंजर कम्पार्टमेंट के अंदर तक घुस गया। इससे जानलेवा चोटें लग सकती थीं, जबकि गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग 5-स्टार थी।

'अंडररन' क्रैश में कार की सुरक्षा न केवल उसके अपने क्रैश स्ट्रक्चर, एयरबैग और ADAS पर निर्भर करती है, बल्कि ट्रक के पिछले हिस्से में लगे 'अंडररन प्रोटेक्शन' के डिजाइन और असरदार होने पर भी निर्भर करती है। Euro NCAP 'अंडररन बैरियर' को सुरक्षा की आखिरी लाइन मानता है, जो तब काम आती है जब ड्राइवर और ADAS दोनों ही टक्कर को रोकने में नाकाम हो जाते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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