इस e2W कंपनी को मिली 798% की ग्रोथ; TVS, बजाज, ओला, एथर, हीरो आसपास भी नहीं टिके

फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो ई-स्प्रिंटो को साल-दर-साल के आधार पर 798% की ग्रोथ मिली। इस शानदार ग्रोथ के साथ उसने सेगमेंट की नंबर-1 टीवीएस मोटर्स को भी आसपास नहीं टिकने किया। दरअसल, टीवीएस को YoY के आधार पर 43.54% की ग्रोथ मिली।

देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में अब दर्जनों कंपनियों की एंट्री हो चुकी है। हालांकि, चर्चा लिस्ट में टॉप पोजीशन पर रहने वाली सिर्फ गिनी-चुनी कंपनियों की ही होती है। फाइनेंशियल ईयर 2026 की लिस्ट में भी टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक, हीरो मोटोकॉर्प का दबदबा देखने को मिला। वहीं, कुछ कंपनियां ऐसी भी रहीं जिन्होंने अपनी अब तक की सबसे बड़ी सेल दर्ज की। इसमें ग्रीव्स/एम्पीयर, बीगॉस, रिवर EV और प्योर EV के नाम शामिल है। हालांकि, इस लिस्ट में एक कंपनी ऐसी भी है जिसने सबसे बड़ी ईयरली ग्रोथ के साथ सभी कंपनियों को चौंका दिया। इस कंपनी का नाम ई-स्प्रिंटो है। ये हरियाणा की कंपनी है। जो भारतीय बाजार में लो स्पीड और हाई स्पीड वाले कुल 6 प्रोडक्ट बेचती है।

दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो ई-स्प्रिंटो को साल-दर-साल के आधार पर 798% की ग्रोथ मिली। इस शानदार ग्रोथ के साथ उसने सेगमेंट की नंबर-1 टीवीएस मोटर्स को भी आसपास नहीं टिकने किया। दरअसल, टीवीएस को YoY के आधार पर 43.54% की ग्रोथ मिली। डिमांड के हिसाब से रिवर EV को YoY के आधार पर 426.35% और सिंपल एनर्जी को YoY के आधार पर 319.3% की ग्रोथ मिली। चलिए अब एक बार YoY ग्रोथ के हिसाब से लिस्ट को देखते हैं।

टॉप इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स कंपनी FY2026 (YoY ग्रोछ के आधार पर) नं कंपनी FY26 सेल्स FY25 सेल्स अंतर ग्रोथ % YoY शेयर % FY26 1 ई-स्प्रिंटो 12,582 1,409 11,173 792.97 0.9 2 रिवर EV 22,354 4,247 18,107 426.35 1.59 3 सिंपल एनर्जी 8,214 1,959 6,255 319.3 0.59 4 हीरो विडा 1,44,330 48,738 95,592 196.13 10.3 5 एथर 2,39,178 1,31,172 1,08,006 82.34 17.06 6 प्योर EV 14,352 8,982 5,370 59.79 1.02 7 ग्रीव्स/एम्पीयर 61,563 40,169 21,394 53.26 4.39 8 बीगॉस 26,201 17,343 8,858 51.08 1.87 9 टीवीएस मोटर्स 3,41,513 2,37,929 1,03,584 43.54 24.36 10 काइनेटिक ग्रीन 11,557 8,454 3,103 36.7 0.82 11 बजाज 2,89,349 2,31,172 58,177 25.17 20.64 12 रिवोल्ट 10,444 11,567 -1,123 -9.71 0.75 13 अन्य 55,886 63,349 -7,463 -11.78 3.99 14 ओला इलेक्ट्रिक 1,64,295 3,44,300 -1,80,005 -52.28 11.72 टोटल 14,01,818 11,50,790 2,51,028 21.81 100

ई-स्प्रिंटो की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पोर्टफोलियो की बात करें तो लो स्पीड स्कूटर की लिस्ट में रोमी (Roamy), रापो (Rapo), एलएस (LS) और रोमी एसएल (Roamy SL) शामिल हैं। वहीं, हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर की लिस्ट में स्प्रिंटो एचएस (Sprinto HS) और एमेरी (Amery) शामिल हैं। चलिए अब इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिटेल को जानते हैं।

सबसे पहले बात करें एमेरी की तो इसका डायमेंशन 1845*710*1130, व्हील बेस 1370mm और कर्ब वेट 98Kg है। इसके टायर का साइज 12 इंच हैं। इसमें 2500W की BLDC हब मोटर मिलती है। स्कूटर में लिथियम आयन NMC बैटरी मिलती है, जो कंपनी के दावे के मुताबिक 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 140Km है। सेफ्टी के लिए इसके फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक दिए हैं। इसकी लोडिंग कैपेसिटी 150Kg है। इसे तीन कलर्स ब्लैक, यलो और व्हाइट में खरीद सकते हैं। वहीं, इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.30 लाख रुपए है।