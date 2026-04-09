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इस e2W कंपनी को मिली 798% की ग्रोथ; TVS, बजाज, ओला, एथर, हीरो आसपास भी नहीं टिके

Apr 09, 2026 03:01 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो ई-स्प्रिंटो को साल-दर-साल के आधार पर 798% की ग्रोथ मिली। इस शानदार ग्रोथ के साथ उसने सेगमेंट की नंबर-1 टीवीएस मोटर्स को भी आसपास नहीं टिकने किया। दरअसल, टीवीएस को YoY के आधार पर 43.54% की ग्रोथ मिली।

इस e2W कंपनी को मिली 798% की ग्रोथ; TVS, बजाज, ओला, एथर, हीरो आसपास भी नहीं टिके

देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में अब दर्जनों कंपनियों की एंट्री हो चुकी है। हालांकि, चर्चा लिस्ट में टॉप पोजीशन पर रहने वाली सिर्फ गिनी-चुनी कंपनियों की ही होती है। फाइनेंशियल ईयर 2026 की लिस्ट में भी टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक, हीरो मोटोकॉर्प का दबदबा देखने को मिला। वहीं, कुछ कंपनियां ऐसी भी रहीं जिन्होंने अपनी अब तक की सबसे बड़ी सेल दर्ज की। इसमें ग्रीव्स/एम्पीयर, बीगॉस, रिवर EV और प्योर EV के नाम शामिल है। हालांकि, इस लिस्ट में एक कंपनी ऐसी भी है जिसने सबसे बड़ी ईयरली ग्रोथ के साथ सभी कंपनियों को चौंका दिया। इस कंपनी का नाम ई-स्प्रिंटो है। ये हरियाणा की कंपनी है। जो भारतीय बाजार में लो स्पीड और हाई स्पीड वाले कुल 6 प्रोडक्ट बेचती है।

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दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो ई-स्प्रिंटो को साल-दर-साल के आधार पर 798% की ग्रोथ मिली। इस शानदार ग्रोथ के साथ उसने सेगमेंट की नंबर-1 टीवीएस मोटर्स को भी आसपास नहीं टिकने किया। दरअसल, टीवीएस को YoY के आधार पर 43.54% की ग्रोथ मिली। डिमांड के हिसाब से रिवर EV को YoY के आधार पर 426.35% और सिंपल एनर्जी को YoY के आधार पर 319.3% की ग्रोथ मिली। चलिए अब एक बार YoY ग्रोथ के हिसाब से लिस्ट को देखते हैं।

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टॉप इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स कंपनी FY2026 (YoY ग्रोछ के आधार पर)
नंकंपनीFY26 सेल्सFY25 सेल्सअंतरग्रोथ % YoYशेयर % FY26
1ई-स्प्रिंटो12,5821,40911,173792.970.9
2रिवर EV22,3544,24718,107426.351.59
3सिंपल एनर्जी8,2141,9596,255319.30.59
4हीरो विडा1,44,33048,73895,592196.1310.3
5एथर2,39,1781,31,1721,08,00682.3417.06
6प्योर EV14,3528,9825,37059.791.02
7ग्रीव्स/एम्पीयर61,56340,16921,39453.264.39
8बीगॉस26,20117,3438,85851.081.87
9टीवीएस मोटर्स3,41,5132,37,9291,03,58443.5424.36
10काइनेटिक ग्रीन11,5578,4543,10336.70.82
11बजाज2,89,3492,31,17258,17725.1720.64
12रिवोल्ट10,44411,567-1,123-9.710.75
13अन्य55,88663,349-7,463-11.783.99
14ओला इलेक्ट्रिक1,64,2953,44,300-1,80,005-52.2811.72
टोटल14,01,81811,50,7902,51,02821.81100
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ई-स्प्रिंटो की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पोर्टफोलियो की बात करें तो लो स्पीड स्कूटर की लिस्ट में रोमी (Roamy), रापो (Rapo), एलएस (LS) और रोमी एसएल (Roamy SL) शामिल हैं। वहीं, हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर की लिस्ट में स्प्रिंटो एचएस (Sprinto HS) और एमेरी (Amery) शामिल हैं। चलिए अब इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिटेल को जानते हैं।

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सबसे पहले बात करें एमेरी की तो इसका डायमेंशन 1845*710*1130, व्हील बेस 1370mm और कर्ब वेट 98Kg है। इसके टायर का साइज 12 इंच हैं। इसमें 2500W की BLDC हब मोटर मिलती है। स्कूटर में लिथियम आयन NMC बैटरी मिलती है, जो कंपनी के दावे के मुताबिक 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 140Km है। सेफ्टी के लिए इसके फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक दिए हैं। इसकी लोडिंग कैपेसिटी 150Kg है। इसे तीन कलर्स ब्लैक, यलो और व्हाइट में खरीद सकते हैं। वहीं, इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.30 लाख रुपए है।

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सबसे पहले बात करें स्प्रिंटो HS की तो इसका डायमेंशन 1820*700*1100, व्हील बेस 1325mm और कर्ब वेट 78Kg है। इसके टायर का साइज 10 इंच हैं। इसमें 800W की BLDC हब मोटर मिलती है। स्कूटर में लिथियम आयन NMC बैटरी मिलती है, जो कंपनी के दावे के मुताबिक 3 से 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 120Km है। सेफ्टी के लिए इसके फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक दिए हैं। इसकी लोडिंग कैपेसिटी 150Kg है। इसे तीन कलर्स रूबी रेड, डेनिम ब्लू और पर्ल व्हाइट में खरीद सकते हैं। वहीं, इसकी एक्स-शोरूम कीमत 86,000 रुपए है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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