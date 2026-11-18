आप अपनी फैमिली के लिए नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो बाजार में अब अलग-अलग बजट और जरूरतों के हिसाब से कई ऑप्शन मौजूद हैं। कुछ स्कूटर अफॉर्डेबल कीमत पर आते हैं, तो कुछ में बेहतर रेंज और एडवांस फीचर्स मिलते हैं।

भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। साल 2026 में भी कई कंपनियों ने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए हैं। अगर आप भी अपनी फैमिली के लिए नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो बाजार में अब अलग-अलग बजट और जरूरतों के हिसाब से कई ऑप्शन मौजूद हैं। कुछ स्कूटर अफॉर्डेबल कीमत पर आते हैं, तो कुछ में बेहतर रेंज और एडवांस फीचर्स मिलते हैं। ऐसे में अगर आप पेट्रोल स्कूटर से इलेक्ट्रिक स्कूटर पर स्विच करने की योजना बना रहे हैं, तो ये 5 इलेक्ट्रिक फैमिली स्कूटर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकते हैं।

1. e-SPRINTO G1

शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 89,999 रुपए इस लिस्ट में सबसे पहले e-SPRINTO G1 का नाम आता है। ये कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसे खासतौर पर आम ग्राहकों और भारतीय परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। इसका रेट्रो लुक, आरामदायक सीट और रोजमर्रा के इस्तेमाल से जुड़े फीचर्स इसे एक प्रैक्टिकल विकल्प बनाते हैं। e-SPRINTO G1 में 2 kWh, 2.5 kWh और 3 kWh के तीन रिमूवेबल बैटरी विकल्प मिलते हैं। कंपनी के अनुसार, ये बैटरी वैरिएंट एक बार चार्ज करने पर क्रमशः 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और 130 किलोमीटर तक की रेंज दे सकते हैं।

इसमें Eco, City और Sport जैसे तीन राइडिंग मोड भी दिए गए हैं, ताकि राइडर अपनी जरूरत के हिसाब से मोड चुन सकें। तीन बैटरी विकल्पों, आरामदायक डिजाइन और रोजाना के सफर को ध्यान में रखकर तैयार किए गए फीचर्स के साथ G1 उन परिवारों के लिए एक विकल्प हो सकता है, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाना चाहते हैं। कंपनी के अनुसार, e-SPRINTO G1 की ग्राहक डिलीवरी 1 जनवरी 2027 से शुरू होगी। शुरुआत में इसे चुनिंदा बाजारों में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही कंपनी अपने डीलरशिप नेटवर्क का भी विस्तार कर रही है।

2. Zelio Gracy 2026

शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 60,459 रुपए अगर आपका बजट कम है और आप रोजाना के छोटे-मोटे सफर के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं, तो Zelio Gracy 2026 भी एक विकल्प हो सकता है। अप्रैल 2026 में लॉन्च हुआ ये अपडेटेड मॉडल खासतौर पर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिन्हें कम कीमत पर इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए। ये स्कूटर लेड-एसिड और लिथियम-आयन सहित अलग-अलग बैटरी विकल्पों में उपलब्ध है।

कंपनी के अनुसार, वैरिएंट के हिसाब से ये एक बार चार्ज करने पर लगभग 60 से 120 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है। इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। कम कीमत और आसान इस्तेमाल के चलते ये स्कूटर उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, जिन्हें आसपास के इलाकों में आने-जाने या रोजमर्रा के छोटे कामों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चाहिए। पहली बार EV खरीदने वाले ग्राहक भी इस पर विचार कर सकते हैं।

3. Ather Konarc

शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 99,999 रुपए एथर एनर्जी का कोनार्क भी इस साल इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में शामिल हुआ एक नया विकल्प है। इसे उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है, जो किफायती कीमत पर आधुनिक फीचर्स और रोजाना के इस्तेमाल के लिए जरूरी सुविधाएं चाहते हैं। कोनार्क के अलग-अलग वैरिएंट उपलब्ध हैं, जिनकी क्लेम्ड IDC रेंज 200 किलोमीटर तक है।

इसमें मेटल बॉडी, स्टील यूनिबॉडी चेसिस, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम, MagicKey बूट एक्सेस और 31 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इसका फोकस रोजाना के सफर को आसान और सुविधाजनक बनाने पर है। बेहतर स्टोरेज और प्रैक्टिकल डिजाइन के चलते ये उन परिवारों के लिए भी एक विकल्प हो सकता है, जिन्हें शहर में रोजाना आने-जाने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की जरूरत है।

4. TVS Orbiter V1

शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 84,500 रुपए TVS ऑर्बिटर V1 उन ग्राहकों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जो भरोसेमंद ब्रांड के साथ किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं। TVS Motor ने मार्च 2026 में इसे अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पोर्टफोलियो में शामिल किया। ये मॉडल खासतौर पर शहर में रोजाना आने-जाने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें 1.8 kWh का बैटरी पैक दिया गया है और कंपनी के अनुसार, ये एक बार चार्ज करने पर 86Km तक की सर्टिफाइट IDC रेंज दे सकता है।

इसकी बैटरी को लगभग 2 घंटे 20 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। स्कूटर में 845 mm लंबी फ्लैट सीट, 34 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज और 290 mm का फ्लैट फुटबोर्ड मिलता है। इसके अलावा इसमें कनेक्टेड मोबाइल ऐप, LED हेडलैंप और कलर LCD डिस्प्ले जैसे फीचर्स दिए गए हैं। लंबी सीट और अच्छा स्टोरेज स्पेस इसे रोजाना के पारिवारिक इस्तेमाल के लिए भी एक उपयोगी विकल्प बनाते हैं।

5. Ampere Reo VYB

शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 69,499 रुपए कम बजट में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए Ampere Reo VYB एक विकल्प हो सकता है। Greaves Electric Mobility के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ब्रांड Ampere ने जून 2026 में इसे लॉन्च किया था। इसे खासतौर पर रोजाना के छोटे सफर, शहरी आवागमन और पहली बार इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।