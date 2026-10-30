फेस्टिव सीजन में ही खरीद लो एसकॉर्ट्स ट्रैक्टर, कंपनी बढ़ाने वाली है कीमतें; इस वजह से उठा रही कदम
एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, इसने बढ़ती लागत के प्रभाव को कम करने के लिए कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और ऑपरेशन इफिसियन्सी पहल की एक सीरीज शुरू की है। साथ ही इन बढ़ोतरी के एक बड़े हिस्से को भी खुद ही उठाया है।
एग्रीकल्चर मशीनरी बनाने वाली कंपनी एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड ने अपने ट्रैक्टर की कीमतों में इजाफा करने का एलान किया है। कंपनी ने बताया कि वो अपने कुबोटा, फार्मट्रैक और पॉवरट्रैक ट्रैक्टर रेंज में कीमतें बढ़ाएगी। कंपनी के मुताबिक, इस प्राइस हाइक की वजह रॉ मटीरियल, एन्जी, लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग में आने वाली होई कॉस्ट से प्रभावित हो रही है। उसने ने भी कहा कि कीमतें मुख्य रूप से इनफ्लेसनरी ट्रेंड्स (मुद्रास्फीति के रुझान) और जियो-पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से प्रभावित हुई हैं। हालांकि, नई कीमतें फेस्टिव सीजन यानी दीवाली के बाद नवंबर 2026 में लागू होंगी।
एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, इसने बढ़ती लागत के प्रभाव को कम करने के लिए कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और ऑपरेशन इफिसियन्सी पहल की एक सीरीज शुरू की है। साथ ही इन बढ़ोतरी के एक बड़े हिस्से को भी खुद ही उठाया है। कंपनी ने कहा, "हालांकि, इनपुट लागत लगातार हाई बनी हुई है, हायर मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस कॉस्ट को कम करने के लिए कीमतों में बदलाव करने की जरूरत आ गई थी।"
कीमतों में बढ़ोतरी कुबोटा, फार्मट्रैक और पावरट्रैक पोर्टफोलियो के मॉडल, वैरिएंट और जियोग्राफिक में अलग-अलग होगी। वहीं, यह ऑथराइज्ड डीलरशिप के माध्यम से उपलब्ध होगी। कीमतों में यह बढ़ोतरी इंडस्ट्रीज में बढ़ते लागत दबाव के बीच आई है, क्योंकि ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल युद्ध ने हायर एनर्जी कॉस्ट और इन्फ्लेशन (मुद्रास्फीति) को बढ़ावा देता है।
इस युद्ध का सीमित असर अब तक के आर्थिक विकास पर भी हुआ है। ऑटो, FMCG और पेंट्स सेक्टर में इंडस्ट्रीज के दिग्गजों ने बढ़ती इनपुट लागत और संभावित मार्जिन दबावों को भी हाइलाइट किया है। सप्लाई चेन की अनिश्चितताओं के साथ-साथ हायर रॉ मटीरियल, एनर्जी और लॉजिस्टिक एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में बढ़ोतरी कर रहे हैं। इससे एस्कॉर्ट्स कुबोटा जैसी कंपनियों को ग्राहकों पर बोझ डालने के लिए मजबूत होना पड़ रहा है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें