अर्टिगा से इनोवा तक! बजट में फिट और सफर में सुपरहिट हैं ये 5 शानदार फैमिली कारें; जानिए डिटेल्स

भारत में बड़े परिवारों के बीच एमपीवी (MPV) कारों का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ा है। इनमें बैठने के लिए तीन लाइनों की बेहतरीन सीटें के साथ लंबी दूरी की यात्रा के लिए कमाल का कम्फर्ट भी मिलता है।

एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हैं जिसमें पूरा परिवार एक साथ सफर का मजा ले सके तो मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं। भारत में बड़े परिवारों के बीच इन गाड़ियों का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ा है। इनमें न सिर्फ बैठने के लिए तीन लाइनों की बेहतरीन सीटें मिलती हैं, बल्कि लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी ये गाड़ियां कमाल का कम्फर्ट देती हैं। मार्केट में बजट रेंज से लेकर प्रीमियम फीचर्स वाली कई धांसू गाड़ियां मौजूद हैं जो आपके सफर को बेहद शानदार बना देंगी। आइए नजर डालते हैं देश के 5 सबसे बेहतरीन और शानदार MPV ऑप्शन्स पर विस्तार से।

मारुति सुजुकी अर्टिगा भारतीय मार्केट में जब भी एमपीवी कारों की बात आती है तो मारुति अर्टिगा का नाम सबसे ऊपर रहता है। यह गाड़ी अपने कम बजट, बेहतरीन माइलेज और कम मेंटेनेंस खर्च की वजह से लाखों लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। इसमें 1.5-लीटर का रिफाइंड पेट्रोल इंजन मिलता है जो स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आता है। गाड़ी के अंदर 7 लोगों के बैठने के लिए काफी अच्छी जगह दी गई है। इसके टॉप वैरिएंट्स में 6-एयरबैग्स जैसी तगड़ी सेफ्टी भी मिलती है।

किआ कैरेंस अगर आप अपने परिवार के लिए एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो दिखने में बेहद मॉडर्न और फीचर्स के मामले में एकदम हाई-टेक हो तो किया कारेंस आपके लिए बेस्ट चॉइस है। इस गाड़ी को कंपनी ने एक एसयूवी जैसा मस्कुलर लुक दिया है। कार के अंदर आपको बड़ा टचस्क्रीन डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है। सेफ्टी के लिए इसमें लेवल-2 ADAS जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं।

मारुति सुजुकी XL6 मारुति की ही XL6 उन लोगों के लिए एक प्रीमियम ऑप्शन है जो अर्टिगा से कुछ ज्यादा स्टाइल और लग्जरी चाहते हैं। यह गाड़ी मारुति के नेक्सा आउटलेट्स के जरिए बेची जाती है। इसका लुक अर्टिगा के मुकाबले कहीं ज्यादा स्पोर्टी और आक्रामक है। इसमें ब्लैक थीम वाला इंटीरियर, वेंटिलेटेड सीट्स और 360-डिग्री कैमरा जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं।

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा टोयोटा इनोवा क्रिस्टा को भारतीय सड़कों की रानी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह गाड़ी अपने दमदार डीजल इंजन, रियर-व्हील ड्राइव सेटअप और बेहद मजबूत बॉडी के लिए जानी जाती है, जो उबड़-खाबड़ रास्तों पर भी मक्खन की तरह चलती है। इसका 2.4-लीटर का डीजल इंजन भारी वजन उठाने और हाईवे पर लंबी दूरी तय करने के लिए बहुत ताकतवर है। इनोवा क्रिस्टा की रीसेल वैल्यू भी मार्केट में सबसे शानदार रहती है।