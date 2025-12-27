एंट्री-लेवल से एडवेंचर तक: बाइक लवर्स की हुई मौज, 2025 में ये 5 धांसू मोटरसाइकिल हुईं लॉन्च

संक्षेप: साल 2025 भारतीय बाइक लवर्स के लिए काफी यादगार रहा। इस साल एंट्री-लेवल बाइक्स से लेकर दमदार मिड-कैपेसिटी और एडवेंचर मोटरसाइकिलों तक, हर सेगमेंट में जबरदस्त लॉन्च देखने को मिले।

Dec 27, 2025 11:00 am IST

साल 2025 भारतीय बाइक लवर्स के लिए काफी यादगार रहा। इस साल एंट्री-लेवल बाइक्स से लेकर दमदार मिड-कैपेसिटी और एडवेंचर मोटरसाइकिलों तक, हर सेगमेंट में जबरदस्त लॉन्च देखने को मिले। होंडा, केटीएम, टीवीएस, रॉयल एनफील्ड और अप्रिलिया जैसी बड़ी कंपनियों ने ऐसी बाइक्स पेश कीं जिनमें पावर, स्टाइल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिला। खास बात यह रही कि 2025 में लॉन्च हुई कई मोटरसाइकिलें सीधे तौर पर युवाओं और टूरिंग पसंद करने वाले राइडर्स को टारगेट करती नजर आईं। आइए जानते हैं 2025 में सबसे ज्यादा चर्चा में रहीं टॉप-5 मोटरसाइकिलों के बारे में।

Honda CB125 Hornet होंडा ने 125cc सेगमेंट में CB125 Hornet लॉन्च कर सबको चौंका दिया। यह बाइक 123.94cc इंजन के साथ आती है, जो 11bhp की पावर और 11.2Nm का टॉर्क जनरेट करती है। कंपनी का दावा है कि यह बाइक 0 से 60 km/h की रफ्तार सिर्फ 5.4 सेकंड में पकड़ लेती है। बता दें कि 1.12 लाख रुपये एक्स-शोरूम कीमत पर यह युवा राइडर्स के लिए एक शानदार ऑप्शन बनकर उभरी है।

KTM 390 Adventure फरवरी 2025 में लॉन्च हुई केटीएम 390 Adventure एडवेंचर बाइक लवर्स के बीच तेजी से पॉपुलर हुई। इसमें 399cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है जो 45.2bhp की पावर और 39Nm का टॉर्क देता है। यह बाइक 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच के साथ लंबी दूरी और ऑफ-रोड राइडिंग के लिए शानदार मानी जा रही है। इसकी शुरुआती कीमत 3.49 लाख रुपये है।

TVS Apache RTX 300 टीवीएस ने अक्टूबर 2025 में Apache RTX 300 के साथ एडवेंचर टूरर सेगमेंट में एंट्री की। बता दें कि 1.99 लाख रुपये की कीमत वाली यह बाइक 299cc इंजन से लैस है। इसमें क्विकशिफ्टर और असिस्ट-स्लिपर क्लच जैसे फीचर्स मिलते हैं जो इसे टेक्नोलॉजी के मामले में काफी एडवांस बनाते हैं।

Royal Enfield Classic 650 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 ट्विन मार्च 2025 में लॉन्च होते ही चर्चा में आ गई। बता दें कि 647cc पैरेलल-ट्विन इंजन वाली यह बाइक 46.4bhp की पावर देती है। क्लासिक लुक और दमदार इंजन के चलते यह 3.61 लाख रुपये की कीमत के बावजूद प्रीमियम बाइक खरीदारों को खूब पसंद आई।