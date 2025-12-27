Hindustan Hindi News
एंट्री-लेवल से एडवेंचर तक: बाइक लवर्स की हुई मौज, 2025 में ये 5 धांसू मोटरसाइकिल हुईं लॉन्च

संक्षेप:

साल 2025 भारतीय बाइक लवर्स के लिए काफी यादगार रहा। इस साल एंट्री-लेवल बाइक्स से लेकर दमदार मिड-कैपेसिटी और एडवेंचर मोटरसाइकिलों तक, हर सेगमेंट में जबरदस्त लॉन्च देखने को मिले।

Dec 27, 2025 11:00 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
साल 2025 भारतीय बाइक लवर्स के लिए काफी यादगार रहा। इस साल एंट्री-लेवल बाइक्स से लेकर दमदार मिड-कैपेसिटी और एडवेंचर मोटरसाइकिलों तक, हर सेगमेंट में जबरदस्त लॉन्च देखने को मिले। होंडा, केटीएम, टीवीएस, रॉयल एनफील्ड और अप्रिलिया जैसी बड़ी कंपनियों ने ऐसी बाइक्स पेश कीं जिनमें पावर, स्टाइल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिला। खास बात यह रही कि 2025 में लॉन्च हुई कई मोटरसाइकिलें सीधे तौर पर युवाओं और टूरिंग पसंद करने वाले राइडर्स को टारगेट करती नजर आईं। आइए जानते हैं 2025 में सबसे ज्यादा चर्चा में रहीं टॉप-5 मोटरसाइकिलों के बारे में।

Honda CB125 Hornet

होंडा ने 125cc सेगमेंट में CB125 Hornet लॉन्च कर सबको चौंका दिया। यह बाइक 123.94cc इंजन के साथ आती है, जो 11bhp की पावर और 11.2Nm का टॉर्क जनरेट करती है। कंपनी का दावा है कि यह बाइक 0 से 60 km/h की रफ्तार सिर्फ 5.4 सेकंड में पकड़ लेती है। बता दें कि 1.12 लाख रुपये एक्स-शोरूम कीमत पर यह युवा राइडर्स के लिए एक शानदार ऑप्शन बनकर उभरी है।

KTM 390 Adventure

फरवरी 2025 में लॉन्च हुई केटीएम 390 Adventure एडवेंचर बाइक लवर्स के बीच तेजी से पॉपुलर हुई। इसमें 399cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है जो 45.2bhp की पावर और 39Nm का टॉर्क देता है। यह बाइक 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच के साथ लंबी दूरी और ऑफ-रोड राइडिंग के लिए शानदार मानी जा रही है। इसकी शुरुआती कीमत 3.49 लाख रुपये है।

TVS Apache RTX 300

टीवीएस ने अक्टूबर 2025 में Apache RTX 300 के साथ एडवेंचर टूरर सेगमेंट में एंट्री की। बता दें कि 1.99 लाख रुपये की कीमत वाली यह बाइक 299cc इंजन से लैस है। इसमें क्विकशिफ्टर और असिस्ट-स्लिपर क्लच जैसे फीचर्स मिलते हैं जो इसे टेक्नोलॉजी के मामले में काफी एडवांस बनाते हैं।

Royal Enfield Classic 650

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 ट्विन मार्च 2025 में लॉन्च होते ही चर्चा में आ गई। बता दें कि 647cc पैरेलल-ट्विन इंजन वाली यह बाइक 46.4bhp की पावर देती है। क्लासिक लुक और दमदार इंजन के चलते यह 3.61 लाख रुपये की कीमत के बावजूद प्रीमियम बाइक खरीदारों को खूब पसंद आई।

Aprilia Tuono 457

अप्रिलिया Tuono 457 उन राइडर्स के लिए है जो स्पोर्टी परफॉर्मेंस के साथ आरामदायक राइड चाहते हैं। बता दें कि RS457 वाले प्लेटफॉर्म पर बनी यह बाइक ज्यादा अपराइट राइडिंग पोजिशन देती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 4.23 लाख रुपये है। एडजस्टेबल सस्पेंशन और मजबूत ब्रेकिंग सिस्टम के साथ यह 2025 की सबसे चर्चित नेकेड स्पोर्ट बाइक्स में शामिल रही।

