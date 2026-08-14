E20 पर अब कंपनियों को सताने लगा ये नया डर, ई-मेल से सामने आई बात; पहले अपनी शिकायतें भी ले चुकीं वापस
रॉयटर्स की समीक्षा से उद्योग के अधिकारियों के बीच अलग-अलग बातों से पता चला कि पिछले दिनों में टॉप व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स मारुति सुजुकी (MRTI.NS) और टाटा मोटर्स (TAMO.NS) ने नया टैब खोला। महिंद्रा (MAHM.NS) ने 20% इथेनॉल के साथ ब्लेंड पेट्रोल के कॉन्टेमिनेशन के बारे में अपनी चिंताओं पर चर्चा की।
E20 पेट्रोल के ऊपर अब सोशल मीडिया पर वहस का दौर ठंडा पड़ चुका है। लोगों ने इसे लेकर जो भी दावे किए, लेकिन सरकार का कहना है कि इससे गाड़ी को किसी तरह का नुकसान नहीं है। हालांकि, माइलेज में गिरावट की बात स्वीकार की है। भारत ने पिछले सप्ताह अपने इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल को सार्वजनिक आश्वासन देते हुए सेफ बता था। अब कुछ ही घंटों बाद देश की मुख्य ऑटो लॉबी ने एक सप्ताह पहले सरकार को भेजी गई फ्यूल कॉन्टेमिनेशन के बारे में शिकायत वापस ले ली। ग्रुप ने कहा कि कुछ आंकड़ों की अधिक जांच की जरूरत है।
रॉयटर्स की समीक्षा से उद्योग के अधिकारियों के बीच अलग-अलग बातों से पता चला कि पिछले दिनों में टॉप व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स मारुति सुजुकी (MRTI.NS) और टाटा मोटर्स (TAMO.NS) ने नया टैब खोला। वहीं, महिंद्रा (MAHM.NS) ने 20% इथेनॉल के साथ ब्लेंड पेट्रोल (E20) के कॉन्टेमिनेशन के बारे में अपनी चिंताओं पर चर्चा की।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Lamborghini Urus
₹ 4.18 - 4.47 करोड़
Toyota Fortuner Legender
₹ 41.54 - 46.75 लाख
Nissan X-Trail
₹ 48.2 लाख
BMW M2
₹ 1.02 - 1.66 करोड़
BMW X4
₹ 96.2 लाख
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
उनके डेटा ने इंडस्ट्री द्वारा किए गए सबसे व्यापक फ्यूल परीक्षण को संकलित किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने और तेल आयात में कटौती करने में मदद के लिए पिछले साल से देश भर में E20 को शुरू करना शुरू कर दिया है। 1 अप्रैल के बाद से कोई अन्य पेट्रोल उपलब्ध नहीं होने से गाड़ियों के प्रदर्शन पर असर को लेकर उपभोक्ताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं।
E20 में क्लोराइड से कंपनियों को हुई टेंशन
कार निर्माताओं के ईमेल पहली बार दिखाते हैं कि वे निजी तौर पर E20 में क्लोराइड और मॉइस्चर जैसे प्रदूषकों के बारे में चिंतित हैं, जिनके बारे में उनका कहना है कि वे व्हीकल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, भले ही वे सार्वजनिक रूप से सरकार द्वारा फ्यूल के रोलआउट का समर्थन करते हैं। चेतावनी पर सरकार और जनता के हंगामे के बाद सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) ने फ्यूल कॉन्टेमिनेशन पर अपना 28 जुलाई का लेटर वापस ले लिया, और कहा "कुछ नंबर्स" को "प्रमाणीकरण" की आवश्यकता है।
36 राज्यों में सेंपल लेकर टेस्ट किया गया
पहले से रिपोर्ट ना किए गए इंडस्ट्री डेटा और ईमेल के रॉयटर्स द्वारा समीक्षा से पता चलता है कि 'मल्टीपल' ऑटोमेकर्स ने पहले ही भारत के 36 राज्यों और क्षेत्रों में से 21 से एक साल में पंपों से 250 से अधिक फ्यूल नमूने एकत्र करके व्यापक परीक्षण किए थे। उन्हें 18 राज्यों में कई नमूनों में हाई क्लोराइड कॉन्टेमिनेशन और साथ ही हाई मॉइस्चर सामग्री मिली। अधिकारियों के ईमेल में डेटा ऑथेंटिकेशन के बारे में कोई चिंता नहीं जताई गई।
|शहर
|सेंपल की संख्या
|क्लोराइड (ppm)
|महाराष्ट्र
|31
|10-357
|कर्नाटक
|15
|1- 2.2
|उत्तर प्रदेश
|36
|1.2-175
|दिल्ली/NCR
|28
|1.4-420
|तमिलनाडु
|27
|1.3-24.0
|मध्य प्रदेश
|11
|4.1-550
|केरल
|24
|1.0-2.2
|पंजाब
|20
|1.9-110
|राजस्थान
|14
|6.0-570
निजी ईमेल पर टिप्पणी के लिए पूछे जाने पर, सियाम ने रॉयटर्स को बताया कि डेटा केवल इंटरनल सर्कूलेशन, चर्चा और सत्यापन के लिए था। बहुत कम व्हीकल ऑटोमेकर्स द्वारा एकत्र किया गया था। मारुति, टाटा और महिंद्रा, जो रॉयटर्स द्वारा देखे गए SIAM इंटरनेल ईमेल का हिस्सा थे, भारत के कार बाजार का 67% हिस्सा हैं।
SIAM ने कहा, "परीक्षण का आधार और सेंपल साइज निश्चित निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, इसलिए कम्युनिकेशन वापस ले लिया गया।" यह अनजाने में भेजा गया था और यह एक उचित वैज्ञानिक स्टडी करने का इरादा रखता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। इसके मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि सियाम से पत्र मिलने से दो हफ्ते पहले, भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कॉन्टेमिनेशन की जांच के लिए रिटेल आउटलेट पर फ्यूल का "कठोर परीक्षण" शुरू कर दिया था।
माइलेज कम होने की बात सैंकड़ों लोगों ने बताई
E20 ने मोटर चालकों को नाराज कर दिया है। सैकड़ों लोगों ने आरोप लगाया है कि इससे माइलेज कम हो गया है और उनकी कारों में मेंटेनेंस बढ़ गया है। जिसके बाद अदालती चुनौती शुरू हो गई है। सियाम ने पहले कहा था कि क्लोराइड का हाई लेवल ऑटो पार्ट्स के लिए संक्षारक है, जबकि फ्यूल में हाई मॉइस्चर का स्तर फ्यूल भरने के तुरंत बाद गाड़ी को स्पीड पर असर डाल सकता हैं। मारुति, टाटा, महिंद्रा और सियाम के बीच एक्सचेंज किए गए ग्रुप ईमेल में मारुति के सीनियर ऑफिसर अनूप भट ने हाई क्लोराइड निष्कर्षों पर चिंता जताई और कहा कि इस पर 26 जुलाई को पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ निजी तौर पर चर्चा की गई थी।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।