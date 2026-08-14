E20 पर अब कंपनियों को सताने लगा ये नया डर, ई-मेल से सामने आई बात; पहले अपनी शिकायतें भी ले चुकीं वापस

रॉयटर्स की समीक्षा से उद्योग के अधिकारियों के बीच अलग-अलग बातों से पता चला कि पिछले दिनों में टॉप व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स मारुति सुजुकी (MRTI.NS) और टाटा मोटर्स (TAMO.NS) ने नया टैब खोला। महिंद्रा (MAHM.NS) ने 20% इथेनॉल के साथ ब्लेंड पेट्रोल के कॉन्टेमिनेशन के बारे में अपनी चिंताओं पर चर्चा की।

E20 पर अब कंपनियों को सताने लगा ये नया डर

सिर्फ 1 मिनट में जानें

₹ 5,46,600 /माह से शुरू

E20 पेट्रोल के ऊपर अब सोशल मीडिया पर वहस का दौर ठंडा पड़ चुका है। लोगों ने इसे लेकर जो भी दावे किए, लेकिन सरकार का कहना है कि इससे गाड़ी को किसी तरह का नुकसान नहीं है। हालांकि, माइलेज में गिरावट की बात स्वीकार की है। भारत ने पिछले सप्ताह अपने इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल को सार्वजनिक आश्वासन देते हुए सेफ बता था। अब कुछ ही घंटों बाद देश की मुख्य ऑटो लॉबी ने एक सप्ताह पहले सरकार को भेजी गई फ्यूल कॉन्टेमिनेशन के बारे में शिकायत वापस ले ली। ग्रुप ने कहा कि कुछ आंकड़ों की अधिक जांच की जरूरत है।

रॉयटर्स की समीक्षा से उद्योग के अधिकारियों के बीच अलग-अलग बातों से पता चला कि पिछले दिनों में टॉप व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स मारुति सुजुकी (MRTI.NS) और टाटा मोटर्स (TAMO.NS) ने नया टैब खोला। वहीं, महिंद्रा (MAHM.NS) ने 20% इथेनॉल के साथ ब्लेंड पेट्रोल (E20) के कॉन्टेमिनेशन के बारे में अपनी चिंताओं पर चर्चा की।

उनके डेटा ने इंडस्ट्री द्वारा किए गए सबसे व्यापक फ्यूल परीक्षण को संकलित किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने और तेल आयात में कटौती करने में मदद के लिए पिछले साल से देश भर में E20 को शुरू करना शुरू कर दिया है। 1 अप्रैल के बाद से कोई अन्य पेट्रोल उपलब्ध नहीं होने से गाड़ियों के प्रदर्शन पर असर को लेकर उपभोक्ताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं।

E20 में क्लोराइड से कंपनियों को हुई टेंशन

कार निर्माताओं के ईमेल पहली बार दिखाते हैं कि वे निजी तौर पर E20 में क्लोराइड और मॉइस्चर जैसे प्रदूषकों के बारे में चिंतित हैं, जिनके बारे में उनका कहना है कि वे व्हीकल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, भले ही वे सार्वजनिक रूप से सरकार द्वारा फ्यूल के रोलआउट का समर्थन करते हैं। चेतावनी पर सरकार और जनता के हंगामे के बाद सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) ने फ्यूल कॉन्टेमिनेशन पर अपना 28 जुलाई का लेटर वापस ले लिया, और कहा "कुछ नंबर्स" को "प्रमाणीकरण" की आवश्यकता है।

36 राज्यों में सेंपल लेकर टेस्ट किया गया

पहले से रिपोर्ट ना किए गए इंडस्ट्री डेटा और ईमेल के रॉयटर्स द्वारा समीक्षा से पता चलता है कि 'मल्टीपल' ऑटोमेकर्स ने पहले ही भारत के 36 राज्यों और क्षेत्रों में से 21 से एक साल में पंपों से 250 से अधिक फ्यूल नमूने एकत्र करके व्यापक परीक्षण किए थे। ​उन्हें 18 राज्यों में कई नमूनों में हाई क्लोराइड कॉन्टेमिनेशन और साथ ही हाई मॉइस्चर सामग्री मिली। अधिकारियों के ईमेल में डेटा ऑथेंटिकेशन के बारे में कोई चिंता नहीं जताई गई।

शहर सेंपल की संख्या क्लोराइड (ppm) महाराष्ट्र 31 10-357 कर्नाटक 15 1- 2.2 उत्तर प्रदेश 36 1.2-175 दिल्ली/NCR 28 1.4-420 तमिलनाडु 27 1.3-24.0 मध्य प्रदेश 11 4.1-550 केरल 24 1.0-2.2 पंजाब 20 1.9-110 राजस्थान 14 6.0-570

निजी ईमेल पर टिप्पणी के लिए पूछे जाने पर, सियाम ने रॉयटर्स को बताया कि डेटा केवल इंटरनल सर्कूलेशन, चर्चा और सत्यापन के लिए था। बहुत कम व्हीकल ऑटोमेकर्स द्वारा एकत्र किया गया था। मारुति, टाटा और महिंद्रा, जो रॉयटर्स द्वारा देखे गए SIAM इंटरनेल ईमेल का हिस्सा थे, भारत के कार बाजार का 67% हिस्सा हैं।

SIAM ने कहा, "परीक्षण का आधार और सेंपल साइज निश्चित निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, इसलिए कम्युनिकेशन वापस ले लिया गया।" यह अनजाने में भेजा गया था और यह एक उचित वैज्ञानिक स्टडी करने का इरादा रखता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। इसके मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि सियाम से पत्र मिलने से दो हफ्ते पहले, भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कॉन्टेमिनेशन की जांच के लिए रिटेल आउटलेट पर फ्यूल का "कठोर परीक्षण" शुरू कर दिया था।