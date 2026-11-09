Elon Musk ने Cybertruck के घाटे में होने की खबरों को नकारा, प्रोडक्शन से ज्यादा मिल रहे ऑर्डर

एलन मस्क ने साइबरट्रक के घाटे में होने और इसकी सेल बंद करने की खबरों को गलत बताया है। मस्क के मुताबिक साइबरट्रक की डिमांड कंपनी की मौजूदा प्रोडक्शन कैपेसिटी से काफी ज्यादा है।

टेस्ला (Tesla) के CEO एलन मस्क ने Cybertruck के घाटे में होने और इसकी सेल बंद करने की खबरों को गलत बताया है। मस्क के मुताबिक साइबरट्रक की डिमांड कंपनी की मौजूदा प्रोडक्शन कैपेसिटी से काफी ज्यादा है। हालांकि, टेस्ला अगले करीब 8 महीने तक इस इलेक्ट्रिक पिकअप का प्रोडक्शन जारी रखने के बाद अपना फोकस Cybercab की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर लगाएगी। इस बदलाव के चलते कई ग्राहकों को ऑर्डर के लिए डिपॉजिट किया गया अमाउंट वापस करना पड़ सकता है।

साइबरट्रक के ऑर्डर प्रोडक्शन से ज्यादा मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर की पोस्ट का जवाब देते हुए कहा कि साइबरट्रक के ऑर्डर मिलने की रफ्तार इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी से काफी ज्यादा है। कंपनी अगले 8 महीने में जितना हो सके उतने साइबरट्रक बनाने की कोशिश करेगी। इसके बाद प्रोडक्शन लाइन बंद करने का प्लान है और कई ग्राहकों को डिपॉजिट वापस करने पड़ेगा।

मस्क ने यह भी साफ किया कि साइबरट्रक के प्रोडक्शन को बंद करने की वजह इसका घाटे में होना नहीं है। उनके मुताबिक, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसे गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि साइबरट्रक के कॉम्प्लेक्स यानी जटिल प्रोडक्शन को जारी रखने के मुकाबले उसी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का इस्तेमाल ज्यादा साइबरकैब बनाने में करना कंपनी के लिए बेहतर ऑप्शन है।

2027 के मिड तक बंद हो सकती है साइबरट्रक की प्रोडक्शन लाइन इससे पहले भी मस्क ने बताया था कि टेस्ला टेक्सास की अपनी Gigafactory में साइबरट्रक का प्रोडक्शन 2027 के मिड के आसपास कम या बंद करने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को साइबरकैब के प्रोडक्शन के लिए खाली करना है। मस्क के अनुसार साइबरट्रक का प्रोडक्शन अभी 8 से 9 महीने और जारी रहेगा, जिसके बाद कंपनी साइबरकैब का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाने पर ध्यान देगी।

2019 में हुई थी साइबरट्रक की एंट्री टेस्ला ने पहली बार नवंबर 2019 में साइबरट्रक को शोकेस किया था। यह एक ऑल-इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक है, जिसके एक्सटीरियर में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इसका डिजाइन ट्रेडिशनल पिकअप ट्रकों से काफी अलग और फ्यूचरिस्टिक है। हालांकि, ग्राहकों को इसकी डिलीवरी नवंबर 2023 में शुरू हुई थी। शुरुआती उम्मीदों के बावजूद यह अब तक बड़े पैमाने पर वैसी डिमांड हासिल नहीं कर पाई है, जैसी कंपनी ने सोची थी।

क्या है टेस्ला साइबरकैब? साइबरकैब को टेस्ला ने अक्टूबर 2024 में पेश किया था। इसे कंपनी के प्रस्तावित Robotaxi नेटवर्क के लिए तैयार किया गया है। यह दो सीटों वाली ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक कार है, जिसमें स्टीयरिंग व्हील और पैडल नहीं दिए गए हैं। इसका मकसद बिना ड्राइवर के पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। साइबरकैब का बड़े लेवल पर प्रोडक्शन बढ़ाना अब टेस्ला की प्रायोरिटी में शामिल है।