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तहलका मचाने आ रहीं ये 4 नई SUV, लिस्ट में नए प्लैटफॉर्म वाली एक धाकड़ 7 सीटर भी

Apr 24, 2026 12:22 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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होंडा जल्द ही इंडियन मार्केट में अपनी चार नई एसयूवी को लॉन्च करने वाला है। इनमें एलिवेट हाइब्रिड के साथ ZR-V और 0 Alpha EV शामिल हैं। इसके साथ ही कंपनी एक 7 सीटर एसयूवी भी लाने के बारे में सोच रही है।

तहलका मचाने आ रहीं ये 4 नई SUV, लिस्ट में नए प्लैटफॉर्म वाली एक धाकड़ 7 सीटर भी

जापानी ऑटोमेकर होंडा (Honda) इंडियन मार्केट में बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी जल्द ही इंडियन मार्केट में अपनी चार नई एसयूवी को लॉन्च करने वाला है। इनमें एलिवेट हाइब्रिड के साथ ZR-V और 0 Alpha EV शामिल हैं। इसके साथ ही कंपनी एक 7 सीटर एसयूवी भी लाने के बारे में सोच रही है, जो PF2 नाम के नए प्लैटफॉर्म पर बेस्ड होगी। आइए डीटेल में जाने हैं होंडा की इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

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Honda ZR-V Hybrid

होंडा भारतीय बाजार में ZR-V हाइब्रिड को CBU मॉडल के तौर पर लॉन्च करने की सोच रही है। इसकी लंबाई 4,568 मिमी, चौड़ाई 1,840 मिमी और ऊंचाई 1,620 मिमी है। इसका वीलबेस 2665 मिमी है। SUV में होंडा का जाना-पहचाना डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगा, जिसमें वर्टिकल स्लैट्स वाली ओवल फ्रंट ग्रिल, इंटीग्रेटेड LED DRLs के साथ LED हेडलाइट्स, स्लोपिंग बोनट, 19-इंच अलॉय वील्स, LED टेल-लाइट्स शामिल हैं। केबिन के अंदर इसमें 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, 10.2-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर फ्रंट सीट्स और बोस साउंड सिस्टम दिया गया है। इसमें 2.0 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड एटकिंसन-साइकिल पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसे ई-सीवीटी गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। इंटरनैशनल मार्केट में बिकने वाले हाइब्रिड वर्जन में कम्बशन इंजन से 141 पीएस की ताकत और 182 एनएम का टॉर्क जेनरेट होता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर से 184 पीएस की पावर और 315 एनएम का टॉर्क जेनरेट होता है। यह एसयूवी मात्र 7.8 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। यह लगभग 22.2 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है।

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होंडा एक इलेक्ट्रिक एसयूवी पर भी काम कर रहा है। इसे फिलहाल 0 अल्फा के नाम से जाना जाता है। कंपनी ने हाल ही में भारतीय सड़कों पर परीक्षण के लिए एक टेस्ट मॉडल को उतारा है। ज्यादातर इलेक्ट्रिक वीइकल्स की तरह 0 अल्फा में भी फ्यूचरिस्टिक फ्रंट डिजाइन और बॉक्सी बॉडी होने की उम्मीद है। यह इलेक्ट्रिक वीइकल दो बैटरी पैक ऑप्शन- 65 kWh और 75 kWh के साथ आ सकता है। इसकी रियल-वर्ल्ड ड्राइविंग रेंज 450 से 500 किलोमीटर तक हो सकती है।

Honda Elevate Hybrid

होंडा भारत में अपनी अकेली एसयूवी यानी एलिवेट के फेसलिफ्ट पर काफी समय से काम कर रहा है। उम्मीद है कि इस मॉडल को न सिर्फ मामूली फेसलिफ्ट मिलेगा, बल्कि इसका हाइब्रिड वर्जन भी लॉन्च किया जाएगा। होंडा ने पहले एलिवेट को इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर लॉन्च करने का सोचा था, लेकिन यह प्लान सफल नहीं हुआ। अब कंपनी इसका हाइब्रिड वर्जन लाने की तैयारी कर रही है।

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होंडा एलिवेट हाइब्रिड का बाहरी डिजाइन मौजूदा मॉडल जैसा ही रहेगा। फ्रंट और रियर में कुछ मामूली बदलाव किए जाएंगे। मौजूदा मॉडल की तुलना में इसमें कुछ अडिशनल फीचर्स भी हो सकते हैं। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की बात करें तो, होंडा कथित तौर पर एक अधिक किफायती, एफिशिएंट और लाइटवेट सिस्टम पर काम कर रहा है। एलिवेट में यह नया सिस्टम आएगा या फिर इसमें सिटी में इस्तेमाल होने वाला 1.5 लीटर एटकिंसन-साइकिल इंजन ही ऑफर किया जाएगा इस बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता।

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Honda 7-Seater SUV

होंडा PF2 नाम के एक नए प्लेटफॉर्म पर भी काम कर रहा है। यह एक मॉड्यूलर, हाइब्रिड-कंपैटिबल आर्किटेक्चर है, जो नए जमाने की होंडा कारों का बेस बनेगा। इस प्लेटफॉर्म का यूज करने वाले पहले मॉडल्स में से एक 7-सीटर एसयूवी होगी। इस एसयूवी का बड़े लेवल पर लोकल प्रोडक्शन होने की उम्मीद है, जिससे होंडा को कॉस्ट को कंट्रोल में रखने में मदद मिलेगी। इसमें हाइब्रिड इंजन ऑप्शन भी दिया जा सकता है। कंपनी की इस अपकमिंग 7-सीटर एसयूवी का मुकाबला हुंडई अल्काजार, Renault Boreal और महिंद्रा XUV700 जैसी कारों से हो सकती है।

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(Main Image: Carwale)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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