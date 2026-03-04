एलिवेट हाइब्रिड से लेकर प्रील्यूड तक, होंडा ला रहा ये जबर्दस्त हाइब्रिड गाड़ियां, सिटी फेसलिफ्ट भी शामिल

होंडा इंडियन मार्केट में तगड़े कमबैक की तैयारी कर रहा है। इस कमबैक में कंपनी का हाइब्रिड गाड़ियों पर ज्यादा फोकस रहने वाला है। कंपनी की नई कारों की बात करें, तो इसमें होंडा सिटी हाइब्रिड फेसलिफ्ट से Prelude Hybrid Coupe तक शामिल है।

होंडा इंडियन मार्केट में तगड़े कमबैक की तैयारी कर रहा है। इस कमबैक में कंपनी का हाइब्रिड गाड़ियों पर ज्यादा फोकस रहने वाला है। कंपनी अपनी अपकमिंग कारों को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन में लॉन्च करने वाली है, ताकि फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर हो। इससे होंडा की कारें अपकमिंग CAFE (Corporate Average Fuel Efficiency) नियमों के अनुसार भी रहेंगी। कंपनी की नई कारों की बात करें, तो इसमें होंडा सिटी हाइब्रिड फेसलिफ्ट से Prelude Hybrid Coupe तक शामिल है। आइए जानते हैं इन कारों के बारे में।

Honda City Hybrid Facelift सिटी अब दो अलग-अलग वर्जन - रेगुलर सेडान और ई:एचईवी हाइब्रिड सेडान में उपलब्ध है। रेगुलर सेडान को इस साल फेसलिफ्ट मिलेगा, जिससे इसके डिजाइन में बड़े बदलाव और कुछ नए फीचर्स के जुड़ने की उम्मीद है। ई:एचईवी को भी इसके तुरंत बाद एक अपडेट मिलने की उम्मीद की जा रही है। नेक्स्ट जेनरेशन सिटी और सिटी ई:एचईवी के साल 2028 में आने की उम्मीद है, जिनमें बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ये नए PF2 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होंगी और इनमें बेहतर हाइब्रिड पावरट्रेन होगा।

Honda Elevate Hybrid होंडा एलिवेट की मौजूदा जेनरेशन को 2026 को इस साल के दूसरे हाफ में फेसलिफ्ट मिलने की उम्मीद है। कॉस्मेटिक बदलावों और एक्सट्रा फीचर्स के अलावा, इसमें एक नया हाइब्रिड पावरट्रेन भी मिलेगा। यह मौजूदा सिटी ई:एचईवी में इस्तेमाल होने वाले पावरट्रेन से अलग होगा। इसमें हल्के बैटरी पैक और अधिक एनर्जी-डेंस इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया जाएगा। यह सेटअप ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और कम कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होगा। इसका रिपेयर मौजूदा सिटी ई:एचईवी के मुकाबले आसान होगा। कंपनी इस सेटअप के साथ 1.5 लीटर का एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन ऑफर करेगी। इसमें ई-सीवीटी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया जाएगा। नई सिस्टम से ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी में सुधार होने की उम्मीद है।

Honda Prelude Hybrid Coupe नई प्रील्यूड भारत आने को तैयार है। यह दो दरवाजों वाली कूपे कार 2026 की पहली छमाही में लॉन्च होगी। इसमें कंपनी 2.0 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ऑफर करेगी। यह इंजन लगभग 200 हॉर्सपावर की ताकत जेनरेट करेगा। प्रील्यूड भी CBU इंपोर्ट होगी और इसलिए इसकी कीमत भी प्रीमियम होगी। रिपोर्ट के अनुसार इसका एक्स-शोरूम प्राइस लगभग 80 लाख रुपये के आसपास हो सकता है। यह होंडा की सबसे खास प्रीमियम कार बनेगी।