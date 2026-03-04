Hindustan Hindi News
एलिवेट हाइब्रिड से लेकर प्रील्यूड तक, होंडा ला रहा ये जबर्दस्त हाइब्रिड गाड़ियां, सिटी फेसलिफ्ट भी शामिल

Mar 04, 2026 09:49 am IST Kumar Prashant Singh
होंडा इंडियन मार्केट में तगड़े कमबैक की तैयारी कर रहा है। इस कमबैक में कंपनी का हाइब्रिड गाड़ियों पर ज्यादा फोकस रहने वाला है। कंपनी की नई कारों की बात करें, तो इसमें होंडा सिटी हाइब्रिड फेसलिफ्ट से Prelude Hybrid Coupe तक शामिल है।

होंडा इंडियन मार्केट में तगड़े कमबैक की तैयारी कर रहा है। इस कमबैक में कंपनी का हाइब्रिड गाड़ियों पर ज्यादा फोकस रहने वाला है। कंपनी अपनी अपकमिंग कारों को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन में लॉन्च करने वाली है, ताकि फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर हो। इससे होंडा की कारें अपकमिंग CAFE (Corporate Average Fuel Efficiency) नियमों के अनुसार भी रहेंगी। कंपनी की नई कारों की बात करें, तो इसमें होंडा सिटी हाइब्रिड फेसलिफ्ट से Prelude Hybrid Coupe तक शामिल है। आइए जानते हैं इन कारों के बारे में।

Honda City Hybrid Facelift

सिटी अब दो अलग-अलग वर्जन - रेगुलर सेडान और ई:एचईवी हाइब्रिड सेडान में उपलब्ध है। रेगुलर सेडान को इस साल फेसलिफ्ट मिलेगा, जिससे इसके डिजाइन में बड़े बदलाव और कुछ नए फीचर्स के जुड़ने की उम्मीद है। ई:एचईवी को भी इसके तुरंत बाद एक अपडेट मिलने की उम्मीद की जा रही है। नेक्स्ट जेनरेशन सिटी और सिटी ई:एचईवी के साल 2028 में आने की उम्मीद है, जिनमें बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ये नए PF2 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होंगी और इनमें बेहतर हाइब्रिड पावरट्रेन होगा।

Honda Elevate Hybrid

होंडा एलिवेट की मौजूदा जेनरेशन को 2026 को इस साल के दूसरे हाफ में फेसलिफ्ट मिलने की उम्मीद है। कॉस्मेटिक बदलावों और एक्सट्रा फीचर्स के अलावा, इसमें एक नया हाइब्रिड पावरट्रेन भी मिलेगा। यह मौजूदा सिटी ई:एचईवी में इस्तेमाल होने वाले पावरट्रेन से अलग होगा। इसमें हल्के बैटरी पैक और अधिक एनर्जी-डेंस इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया जाएगा। यह सेटअप ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और कम कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होगा। इसका रिपेयर मौजूदा सिटी ई:एचईवी के मुकाबले आसान होगा। कंपनी इस सेटअप के साथ 1.5 लीटर का एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन ऑफर करेगी। इसमें ई-सीवीटी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया जाएगा। नई सिस्टम से ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी में सुधार होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी ने लगाई लंबी छलांग, हुंडई को लगातार दूसरे महीने पीछे छोड़ा

Honda Prelude Hybrid Coupe

नई प्रील्यूड भारत आने को तैयार है। यह दो दरवाजों वाली कूपे कार 2026 की पहली छमाही में लॉन्च होगी। इसमें कंपनी 2.0 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ऑफर करेगी। यह इंजन लगभग 200 हॉर्सपावर की ताकत जेनरेट करेगा। प्रील्यूड भी CBU इंपोर्ट होगी और इसलिए इसकी कीमत भी प्रीमियम होगी। रिपोर्ट के अनुसार इसका एक्स-शोरूम प्राइस लगभग 80 लाख रुपये के आसपास हो सकता है। यह होंडा की सबसे खास प्रीमियम कार बनेगी।

ये भी पढ़ें:धूम मचाने आ रहीं ये कॉम्पैक्ट SUV, लिस्ट में मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट भी

Honda ZR-V Hybrid SUV

होंडा भारत में ZR-V लॉन्च करके अपने SUV पोर्टफोलियो को बड़ा करने की सोच रहा है। हालांकि, यह वॉल्यूम-फोकस्ड मॉडल नहीं होगा। इसे CBU के रूप में इंपोर्ट किया जाएगा और इसकी कीमत प्रीमियम होने की संभावना है। ZR-V एक टेक्नोलॉजी से लैस SUV होगी। इसमें 9 इंच का टचस्क्रीन, 12 स्पीकर वाला बोस ऑडियो सिस्टम, पावर टेलगेट, पैनोरमिक सनरूफ और 10.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स होंगे। सबसे बड़ी खूबी इसका इंजन होगा। ZR-V 2.0 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध होगी, जिसमें ड्यूल-मोटर सेटअप होगा। इसकी कंबाइन्ड पावर 184 हॉर्सपावर होगा। वीइकल में ऑल वील ड्राइव (AWD) सिस्टम होगा।

ये भी पढ़ें:विदेशी कंपनी की नई इलेक्ट्रिक हैचबैक, बढ़ेगी पंच और टियागो ईवी की टेंशन
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

