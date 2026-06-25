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नई एलिवेट से लेकर नई CR-V तक, आने वाली हैं Honda की चार धाकड़ SUV

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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होंडा आने वाले सालों में इंडियन मार्केट में नई SUVs लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इनमें पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल होंगे। इन नए प्रोडक्ट्स के साथ कंपनी मारुति सुजुकी, हुंडई और टाटा को कड़ी टक्कर देने वाली है। 

नई एलिवेट से लेकर नई CR-V तक, आने वाली हैं Honda की चार धाकड़ SUV
Honda ZR-V
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होंडा ने मारुति सुजुकी, हुंडई और टाटा को टक्कर देने के लिए कमर कस ली है। कंपनी आने वाले सालों में इंडियन मार्केट में नई SUVs लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इनमें पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल होंगे। आइए जानते हैं होंडा की कुछ बेहतरीन अपकमिंग SUVs के बारे में।

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Honda ZR-V

होंडा ने नई ZR-V SUV को इंडियन मार्केट में अनवील कर दिया है। इसकी कीमतों की घोषणा जुलाई 2026 में होने की उम्मीद है और इसकी डिलीवरी भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। यह SUV भारत में CBU (कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट) के रूप में आएगी, इसलिए इसकी कीमत प्रीमियम रहने की संभावना है। नई ZR-V में 2.0-लीटर 4-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो दो इलेक्ट्रिक मोटर्स और बैटरी पैक के साथ काम करेगा। यह सेटअप 181 hp की पावर और 315 Nm का टॉर्क ऑफर करेगा। SUV लगभग 8 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकेगी और इसकी टॉप स्पीड 172 किमी/घंटा होगी।

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Honda Elevate Facelift

होंडा अपनी पॉप्युलर Elevate SUV का फेसलिफ्ट वर्जन भी तैयार कर रहा है। इसे इस साल के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। नई एलिवेट में अपडेटेड बंपर, नया ग्रिल और रिफ्रेश्ड लाइटिंग सेटअप देखने को मिलेगा। केबिन में वेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। हालांकि, इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें मौजूदा 1.5-लीटर i-VTEC नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 119 hp की पावर और 145 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

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Honda CR-V

होंडा अपनी CR-V को भारत में वापस लाने की तैयारी कर रहा है। इसे 2027 तक लॉन्च किया जा सकता है। नई CR-V में 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसमें दो इलेक्ट्रिक मोटर्स और बैटरी पैक शामिल होगा। इसके साथ e-AWD सिस्टम भी दिया जाएगा। फीचर्स की बात करें, तो इसमें 15-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, ADAS, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कई प्रीमियम फीचर्स मिल सकते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 45 लाख से 55 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है।

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Honda Zero Alpha EV

होंडा की पहली इलेक्ट्रिक SUV होगी। इसे भी 2027 में लॉन्च किया जा सकता है। यह एक नए डेडिकेटेड EV प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसमें 65 kWh और 75 kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिल सकते हैं, जिनकी रेंज क्रमशः 450 किमी और 500 किमी हो सकती है। इस इलेक्ट्रिक SUV में एयरोडायनामिक डिजाइन, 19-इंच एयरो-ऑप्टिमाइज्ड व्हील्स और फ्लैट-फ्लोर केबिन मिलेगा। साथ ही हेक्सागोनल स्टीयरिंग व्हील और कई आधुनिक फीचर्स भी दिए जाएंगे। इसकी संभावित एक्स-शोरूम कीमत 17 लाख से 25 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

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Kumar Prashant Singh

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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