नई एलिवेट से लेकर नई CR-V तक, आने वाली हैं Honda की चार धाकड़ SUV

होंडा आने वाले सालों में इंडियन मार्केट में नई SUVs लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इनमें पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल होंगे। इन नए प्रोडक्ट्स के साथ कंपनी मारुति सुजुकी, हुंडई और टाटा को कड़ी टक्कर देने वाली है।

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होंडा ने मारुति सुजुकी, हुंडई और टाटा को टक्कर देने के लिए कमर कस ली है। कंपनी आने वाले सालों में इंडियन मार्केट में नई SUVs लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इनमें पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल होंगे। आइए जानते हैं होंडा की कुछ बेहतरीन अपकमिंग SUVs के बारे में।

Honda ZR-V होंडा ने नई ZR-V SUV को इंडियन मार्केट में अनवील कर दिया है। इसकी कीमतों की घोषणा जुलाई 2026 में होने की उम्मीद है और इसकी डिलीवरी भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। यह SUV भारत में CBU (कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट) के रूप में आएगी, इसलिए इसकी कीमत प्रीमियम रहने की संभावना है। नई ZR-V में 2.0-लीटर 4-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो दो इलेक्ट्रिक मोटर्स और बैटरी पैक के साथ काम करेगा। यह सेटअप 181 hp की पावर और 315 Nm का टॉर्क ऑफर करेगा। SUV लगभग 8 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकेगी और इसकी टॉप स्पीड 172 किमी/घंटा होगी।

Honda Elevate Facelift होंडा अपनी पॉप्युलर Elevate SUV का फेसलिफ्ट वर्जन भी तैयार कर रहा है। इसे इस साल के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। नई एलिवेट में अपडेटेड बंपर, नया ग्रिल और रिफ्रेश्ड लाइटिंग सेटअप देखने को मिलेगा। केबिन में वेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। हालांकि, इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें मौजूदा 1.5-लीटर i-VTEC नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 119 hp की पावर और 145 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

Honda CR-V होंडा अपनी CR-V को भारत में वापस लाने की तैयारी कर रहा है। इसे 2027 तक लॉन्च किया जा सकता है। नई CR-V में 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसमें दो इलेक्ट्रिक मोटर्स और बैटरी पैक शामिल होगा। इसके साथ e-AWD सिस्टम भी दिया जाएगा। फीचर्स की बात करें, तो इसमें 15-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, ADAS, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कई प्रीमियम फीचर्स मिल सकते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 45 लाख से 55 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है।