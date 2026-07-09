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इस कंपनी के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर टूटे ग्राहक, जून में 47,064 लोगों ने खरीदा; बिक्री में बनी नंबर-1

By Ashutosh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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आजकल भारतीय सड़कों पर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खूब दौड़ रहे हैं। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 की बात करें तो टीवीएस (TVS) ने सबको पछाड़कर नंबर-1 की कुर्सी हथिया ली है।

इस कंपनी के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर टूटे ग्राहक, जून में 47,064 लोगों ने खरीदा; बिक्री में बनी नंबर-1
Ather Energy Rizta
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आजकल भारतीय सड़कों पर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खूब दौड़ रहे हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने लोगों को बिजली से चलने वाली गाड़ियों की तरफ मोड़ दिया है। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 की बात करें तो इस बार टीवीएस (TVS) ने सबको पछाड़कर नंबर-1 की कुर्सी हथिया ली है। टीवीएस को पिछले महीने 47,064 नए खरीदार मिले। इस दौरान सालाना आधार पर कंपनी की बिक्री में 76 पर्सेंट की शानदार बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जून, 2025 में यह आंकड़ा 26,734 यूनिट था। आइए जानते हैं कि टॉप की इस लिस्ट में और कौन-कौन सी कंपनियां शामिल हैं।

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Ather Energy 450S
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बजाज और एथर का जलवा

बिक्री की इस रेस में दूसरे नंबर पर बजाज ऑटो रही। बजाज ने इस दौरान 80 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 43,306 यूनिट्स टू-व्हीलर की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में एथर एनर्जी रही। एथर ने इस दौरान करीब 95 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 31,230 यूनिट्स इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स बेचे। जबकि पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा करीब 16,015 के आसपास था।

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विडा ने पकड़ी रफ्तार

बिक्री की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हीरो विडा रही। विडा ने इस दौरान 175 पर्सेंट की भारी बढ़त के साथ 21,820 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री की। वहीं, अक्सर नंबर-1 पर रहने वाली ओला अब फिसलकर पांचवें नंबर पर आ गई है। ओला की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले लगभग 22 पर्सेंट की भारी गिरावट आई है। इस बार ओला की बिक्री सिर्फ 16,150 यूनिट्स पर ही सिमट कर रह गई।

छोटे खिलाड़ियों का कमाल

छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में ग्रीव्स एम्पियर रही। ग्रीव्स एम्पियर ने इस दौरान 153 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,930 यूनिट्स इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री की। वहीं, बिक्री की इस लिस्ट में सातवें नंबर पर रिवर ईवी रही। रिवर ईवी ने इस दौरान 214 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,399 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स बेचे।

कुल मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ उछाल

बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर बीगास का कब्जा रहा। बीगास ने इस दौरान 98 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,917 यूनिट्स टू-व्हीलर की बिक्री की। कुल मिलाकर जून 2026 का महीना इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट के लिए ऐतिहासिक रहा। इस दौरान पूरे देश में रिकॉर्ड 1,93,735 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री हुई। जबकि पिछले साल जून में यह आंकड़ा महज 1,10,719 यूनिट्स था। यानी पूरे मार्केट ने सालाना आधार पर 75 पर्सेंट की मजबूत बढ़ोतरी हासिल की है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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