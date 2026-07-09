इस कंपनी के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर टूटे ग्राहक, जून में 47,064 लोगों ने खरीदा; बिक्री में बनी नंबर-1

आजकल भारतीय सड़कों पर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खूब दौड़ रहे हैं। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 की बात करें तो टीवीएस (TVS) ने सबको पछाड़कर नंबर-1 की कुर्सी हथिया ली है।

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आजकल भारतीय सड़कों पर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खूब दौड़ रहे हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने लोगों को बिजली से चलने वाली गाड़ियों की तरफ मोड़ दिया है। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 की बात करें तो इस बार टीवीएस (TVS) ने सबको पछाड़कर नंबर-1 की कुर्सी हथिया ली है। टीवीएस को पिछले महीने 47,064 नए खरीदार मिले। इस दौरान सालाना आधार पर कंपनी की बिक्री में 76 पर्सेंट की शानदार बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जून, 2025 में यह आंकड़ा 26,734 यूनिट था। आइए जानते हैं कि टॉप की इस लिस्ट में और कौन-कौन सी कंपनियां शामिल हैं।

बजाज और एथर का जलवा बिक्री की इस रेस में दूसरे नंबर पर बजाज ऑटो रही। बजाज ने इस दौरान 80 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 43,306 यूनिट्स टू-व्हीलर की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में एथर एनर्जी रही। एथर ने इस दौरान करीब 95 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 31,230 यूनिट्स इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स बेचे। जबकि पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा करीब 16,015 के आसपास था।

विडा ने पकड़ी रफ्तार बिक्री की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हीरो विडा रही। विडा ने इस दौरान 175 पर्सेंट की भारी बढ़त के साथ 21,820 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री की। वहीं, अक्सर नंबर-1 पर रहने वाली ओला अब फिसलकर पांचवें नंबर पर आ गई है। ओला की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले लगभग 22 पर्सेंट की भारी गिरावट आई है। इस बार ओला की बिक्री सिर्फ 16,150 यूनिट्स पर ही सिमट कर रह गई।

छोटे खिलाड़ियों का कमाल छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में ग्रीव्स एम्पियर रही। ग्रीव्स एम्पियर ने इस दौरान 153 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,930 यूनिट्स इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री की। वहीं, बिक्री की इस लिस्ट में सातवें नंबर पर रिवर ईवी रही। रिवर ईवी ने इस दौरान 214 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,399 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स बेचे।