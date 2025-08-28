electric two wheeler sales august 2025, TVS became number one and Ather beat Ola in sales aug 25 ओला को एथर ने दी पटखनी, फिर भी नहीं बन सकी नंबर-1; बाजी मार ले गई ये कंपनी, बजाज चेतक की हालत खराब, Auto Hindi News - Hindustan
ओला को एथर ने दी पटखनी, फिर भी नहीं बन सकी नंबर-1; बाजी मार ले गई ये कंपनी, बजाज चेतक की हालत खराब

इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में TVS ने नंबर-1 की पोजिशन हासिल की है। यह पहली बार हुआ जब एथर (Ather) किसी महीने में बिक्री के मामले में ओला (Ola) को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं, बजाज (Bajaj) चेतक की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 28 Aug 2025 03:26 PM
भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में जोरदार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जहां टीवीएस मोटर (TVS Motor) ने अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है, वहीं, एथर एनर्जी (Ather Energy) ने पहली बार ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। दूसरी ओर बजाज ऑटो (Bajaj Auto) रेयर अर्थ मैग्नेट (Rare Earth Magnets) की किल्लत के कारण फिसलकर पांचवें नंबर पर पहुंच गई है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

अगस्त सेल्स रैंकिंग (पहले 27 दिन)

1- TVS मोटर (TVS Motor) – 24.8% मार्केट शेयर (नंबर-1)

2- एथर एनर्जी (Ather Energy) – 17.9% शेयर (नंबर-2, Ola से आगे निकली)

3- ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) – 17.3% शेयर (नंबर-3 पर खिसकी)

4- हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) – 13.4% शेयर (नंबर-4 पर पहुंची)

5- बजाज ऑटो (Bajaj Auto) – 11.3% शेयर (नंबर-5 पर पहुंची)

रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी ने क्यों बदला खेल?

EV बनाने के लिए जरूरी रेयर अर्थ मैग्नेट (Rare Earth Magnets) की सप्लाई अगस्त में चीन से बुरी तरह प्रभावित हुई। इसको लेकर (Bajaj) ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगस्त उनके लिए जीरो मंथ हो सकता है। नतीजतन उनकी चेतक इलेक्ट्रिक (Chetak Electric) और GoGo 3W की प्रोडक्शन बुरी तरह प्रभावित हुई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सप्लाई चेन जल्दी सुधर सकती है और बजाज (Bajaj) अपनी पुरानी पोजिशन पर लौट आएगा।

Ola के लिए झटके और राहत दोनों

ओला (Ola) को अगस्त में PLI स्कीम (Production Linked Incentive) की मंजूरी मिल गई है, जिससे उन्हें 2028 तक 13-18% इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन, कंपनी की मार्केट शेयर में गिरावट और ग्राहक विश्वास की कमी अभी भी बड़ी चुनौती है। ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) का शेयर प्राइस भी 76 से फिसलकर 50.8 तक आ चुका है।

एथर एनर्जी (Ather Energy) की जबरदस्त छलांग

मई में पब्लिक हुई एथर एनर्जी (Ather Energy) ने अगस्त में ओला (Ola) को पछाड़ दिया है। कंपनी का जून तिमाही में रेवेन्यू 79% बढ़कर 644.6 करोड़ हो गया है। लॉस कम होकर 178.2 करोड़ रहा, जो पिछले साल से थोड़ा बेहतर है।

रेयर अर्थ (Rare Earth) संकट–इंडस्ट्री का सिरदर्द

रेयर अर्थ एलीमेंट (Rare Earth Elements) (17 मिनरल्स का ग्रुप) EVs, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बेहद अहम हैं। चीन की सप्लाई कर्ब्स ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। ओला (Ola) समेत कई कंपनियां अब रेयर अर्थ फ्री मोटर्स (Rare Earth-Free Motors) पर काम कर रही हैं, ताकि चीन पर निर्भरता कम हो।

अगस्त का महीना दिखाता है कि EV मार्केट सिर्फ रेस का खेल नहीं, बल्कि सप्लाई चेन का भी इम्तिहान है। TVS ने अपनी पकड़ बनाए रखी। एथर एनर्जी (Ather Energy) ने ओला (Ola) को पछाड़कर सबको चौंका दिया। बजाज (Bajaj) सप्लाई संकट में फंस गया है और Ola अब Rare Earth से बाहर निकलने और प्रॉफिटेबिलिटी की राह पकड़ने की कोशिश कर रहा है।

