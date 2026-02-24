नॉनस्टॉप दौड़ने वाले 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर, इन्हें चार्ज करने की भी जरूरत नहीं; 1Km का खर्च सिर्फ 90 पैस
भारतीय बाजार में अब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बड़ी रेंज मौजूद है। इसमें अलग-अलग सेगमेंट के हिसाब से कई ऑप्शन मौजूद है। फीचर्स के अलावा फिक्स बैटरी, रिमूवेबल बैटरी और बैटरी सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन भी मिलते हैं। बैटरी सब्सक्रिप्शन या जिसे BaaS (बैटरी एज ए सर्विस) के नाम से भी जाना जाता है।
भारतीय बाजार में अब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बड़ी रेंज मौजूद है। इसमें अलग-अलग सेगमेंट के हिसाब से कई ऑप्शन मौजूद है। फीचर्स के अलावा फिक्स बैटरी, रिमूवेबल बैटरी और बैटरी सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन भी मिलते हैं। बैटरी सब्सक्रिप्शन या जिसे BaaS (बैटरी एज ए सर्विस) के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के सेक्टर में एक टॉपिक चर्चा का सब्जेटक बन गया है। भारत जैसे देश में जहां चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपने बड़े इलाके में असमान रूप से फैला हुआ है, बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) उन कंज्यूमर्स के लिए एक प्रैक्टिकल विकल्प के रूप में उभर रहा है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलना चाहते हैं।
भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में BaaS पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि यह EV अपनाने में आने वाली कई स्ट्रक्चरल रुकावटों को दूर करता है। गाड़ी की खरीद से बैटरी ओनरशिप को अलग करके, BaaS शुरुआती लागत को 25 से 40% तक कम कर सकता है, जिससे कीमत के प्रति सेंसिटिव खरीदारों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर ज्यादा आसानी से मिल जाते हैं। यह मॉडल बैटरी के खराब होने की चिंताओं को भी कम करता है, क्योंकि मेंटेनेंस और लाइफसाइकल मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा संभाला जाता है।
गिग इकॉनोमी राइडर्स और डिलीवरी पार्टनर्स के लिए, सब्सक्रिप्शन-बेस्ड बैटरी एक्सेस से ऑपरेटिंग खर्चों का अनुमान लगाया जा सकता है, जिससे इनकम प्लानिंग और कॉस्ट कंट्रोल में सुधार होता है। इसके अलावा, BaaS एसेट मैनेजमेंट को आसान बनाकर और बैटरी स्वैपिंग के जरिए डाउनटाइम को कम करके फ्लीट ऑपरेटर्स और शेयर्ड मोबिलिटी सर्विसेज को सपोर्ट करता है।
देश भर में सीमित स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इसे अपनाना अभी भी मुश्किल है, जिससे बड़े शहरी सेंटर से आगे इसे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। एको ड्राइव ने BaaS देने वाले टू-व्हीलर OEM से सम्पर्क किया, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि कितने कस्टमर ने बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल चुना है। आइए उन टू-व्हीलर OEM पर नजर डालते हैं जो भारत में बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल दे रहे हैं।
हीरो मोटोकॉर्प विडा (Hero MotoCorp Vida)
हीरो मोटोकॉर्प दो विडा मॉडल VX2 Go और VX2 Plus में BaaS देता है, जिसमें बैटरी रेंटल प्लान 0.90 रुपए प्रति किलोमीटर से शुरू होता है। BaaS मॉडल के तहत, यूजर प्रीपेड मोबाइल सर्विस की तरह हर महीने सब्सक्रिप्शन फीस देते हैं और प्लान का समय पूरा होने पर, स्कूटर का पूरा मालिकाना हक राइडर को मिल जाता है।
अगर कोई कस्टमर चुने हुए प्लान की किलोमीटर लिमिट पार कर जाता है, तो एक्स्ट्रा इस्तेमाल का बिल उसी प्रति-किलोमीटर रेट पर लिया जाता है, जिसमें हर तीन महीने में या फाइनेंसर के साथ तय किए गए एडजस्टमेंट के साथ बदलाव किया जाता है। महीने के चार्ज के अलावा, ग्राहकों को स्टाम्प ड्यूटी और डॉक्यूमेंटेशन के लिए 1119 रुपए की एक बार की फीस देनी होगी।
|विडा VX2 Go BaaS
|विडा VX2 Plus BaaS
|प्लान 1
|प्लान 12
|प्लान 1
|प्लान 2
|प्लान 3
|ड्यूरेशन
|3 साल
|5 साल
|2 साल
|3 साल
|5 साल
|मंथली यूजेज
|1,200 km
|750 km
|2,400 km
|1,600 km
|800 km
|मंंथली कॉस्ट
|₹1,488
|₹1,103
|₹2,160
|₹1,584
|₹1,128
|कॉस्ट/km
|₹1.24
|₹1.47
|₹0.90
|₹0.99
|₹1.41
एथर एनर्जी (Ather Energy)
एथर रिज्टा और 450 सीरीज (450X और 450S) के लिए अपना BaaS मॉड्यूल 1.0 रुपए प्रति किलोमीटर से शुरू होने वाली बैटरी रेंटल स्कीम और एक के साथ देता है। 48 महीने का सब्सक्रिप्शन टेन्योर BaaS मॉडल के तहत, रिज्टा और 450X की कीमतें क्रमशः 75,999 रुपए और 84,341 रुपए हो जाती हैं, जो उनकी ओरिजिनल कीमतों से 30% कम है। इस प्लान में आमतौर पर कम से कम 1,000 km महीने का कमिटमेंट जरूरी होता है, जिसका मतलब है कि बेस यूसेज लेवल पर लगभग 1,000 रुपए प्रति महीने की बैटरी फीस का अंदाजा है। एथर का दावा है कि इस रेट पर बैटरी की लागत 3 से 4 साल में ठीक से वसूल हो जाती है।
होंडा एक्टिवा ई (Honda Activa e)
होंडा एक्टिवा ई के लिए एक बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल देता है जो बाकी दो ब्रांड से थोड़ा अलग है। एक्टिवा ई डुअल यूज वाली डुअल 1.5 kWh स्वैपेबल बैटरी के साथ आता है, जिन्हें यूजर डेडिकेटेड स्वैपिंग स्टेशन पर चार्ज की हुई बैटरी से खत्म होने पर बदल देते हैं। इस मॉडल का फायदा यह है कि यह चार्जिंग डाउनटाइम और बैटरी खराब होने के रिस्क को खत्म करता है। हालांकि, होंडा के लिए नुकसान यह है कि देश भर में स्वैपिंग स्टेशन नहीं हैं, जिसका मतलब है कि एक्टिवा ई की उपलब्धता सिर्फ कुछ ही सेंटर्स तक सीमित है। एक्टिवा ई दो वेरिएंट स्टैंडर्ड और रोडसिंक डुओ में उपलब्ध है, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 1.17 लाख रुपए और 1.52 लाख रुपए है। बैटरी की कीमत खरीद कीमत के बजाय सब्सक्रिप्शन में शामिल है।
|प्लान नेम
|मंथली सब्सक्रिप्शन फीस
|इन्क्लुडेड स्वैप / एनर्जी
|टिपिकल मंथली रेंज
|एक्स्ट्रा स्वैप / यूजेज चार्जेज
|लाइट प्लान
|₹678/month (excl. GST)
|Up to 12 battery swaps
|600–700 km equivalent
|₹180 per additional swap
|बेसिक प्लान
|₹1,999/month (excl. GST)
|35 kWh of energy
|1,000 km equivalent
|₹35 per kWh excess usage
|एडवांस प्लान
|₹3,599–₹3,999/month (excl. GST)
|87 kWh of energy
|2,500–2,600 km equivalent
|₹35 per kWh excess usage
