ओला, TVS, हीरो या एथर नहीं; बल्कि ये 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर भी डेली राइड के लिए शानदार; रेंज 127Km
आप अपने लिए एक अच्छे और भरोसेमेंद इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश कर रहे हैं, तो हम यहां कुछ ऑप्शन बता रहे हैं। इन स्कूटर की कीमतें 1 लाख रुपए से कम हैं। साथ ही, इनकी रेंज 120Km के आसपास है। ये मॉडल अलग-अलग तरह से टेस्टिंग किए गए हैं। जिससे लोग आंख बंद करके इन पर भरोसा कर सकते हैं। इनसे आप शहर में घूमने का मजेदार, आसान और ईको फ्रेंडली तरीका ढूंढ रहे हैं। ये स्कूटर्स ना सिर्फ बजट फ्रेंडली हैं, बल्कि कम्फर्टेबल, स्टाइलिश और स्मार्ट फीचर्स से लैस हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं।
1. Okinawa Praise Pro
ओकिनावा प्रेज प्रो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसे शहरी यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है, जो स्टाइल और परफॉर्मेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन पेश करता है। इसमें 2.7 kW का BLDC मोटर है, जो 2.08 kWh की डिटैचेबल लिथियम-आयन बैटरी से चलता है। यह स्कूटर 56 km/h की टॉप स्पीड और एक चार्ज में 81 km तक की रेंज प्रदान करता है। इसे चार्ज होने में लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं। इसका एक्स-शोरूम प्राइस 84,443 रुपए है, जो इसे इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में एक किफायती विकल्प बनाता है। अपने मॉडर्न डिजाइन और प्रैक्टिकल फीचर्स के साथ, प्रेज प्रो डेली शहर की यात्राओं के लिए एक भरोसेमंद ऑप्शन है।
2. Bajaj Chetak 3001
ये एक स्टाइलिश और इको-फ्रेंडली इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो शहरी कम्प्यूटिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी कीमत 99,990 रुपए (एक्स-शोरूम) है। इसमें 3 kWh की लिथियम-आयन बैटरी लगी है, जो एक बार चार्ज करने पर 127 किलोमीटर तक की रेंज देती है। यह डेली की सवारी के लिए आदर्श स्कूटर है। यह स्कूटर आइकॉनिक रेट्रो चेतक डिज़ाइन को आधुनिक टच के साथ पेश करता है, जैसे कि अलॉय व्हील्स, LED लाइटिंग और कलर TFT डिस्प्ले। इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, हिल-होल्ड असिस्ट, रिवर्स मोड और कम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी हैं, जो सुरक्षा को बढ़ाती हैं।
3. Kinetic Green Zing Big B
काइनेटिक ग्रीन जिंग बिग बी एक स्टाइलिश और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो शहर में रोजाना की सवारी के लिए बेहतरीन है। इसकी कीमत 75,990 रुपए (एक्स-शोरूम) है और यह 1.7 kWh लिथियम-आयन बैटरी के साथ 100 किमी तक की रेंज देती है। इसका टॉप स्पीड 25 km/h है, जो शहर के ट्रैफिक के लिए उपयुक्त है। इसमें 250W BLDC हब मोटर, डबल डिस्क ब्रेक और ट्यूबलेस अलॉय व्हील्स हैं, जो सुरक्षा और मजबूती बढ़ाते हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अंडरसीट स्टोरेज, USB चार्जिंग पोर्ट और डिटैचेबल बैटरी जैसी सुविधाएँ भी इसमें उपलब्ध हैं। यह मैजिक ब्लू, रोमांटिक रेड और रॉयल व्हाइट कलर्स में आता है।
4. Zelio X Men 2.0
जेलियो एक्स मैन 2.0 एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो शहर में डेली राइड के लिए कम्फर्टेबल, अफॉर्डेबल और ईको फ्रेंडली है। इसमें 74V 45Ah की लिथियम-आयन बैटरी लगी है, जो एक बार चार्ज करने पर 120Km तक चलती है। इसका एक्स-शोरूम प्राइस 92,000 रुपए है। स्कूटर हल्का है, जिससे ट्रैफिक में आसानी से चलाया जा सकता है, और इसकी टॉप स्पीड शहर की सड़कों के लिए सही है। इसमें डिजिटल डिस्प्ले है जो स्पीड और बैटरी दिखाता है, रिवर्स असिस्ट से पार्किंग आसान होती है और USB चार्जर से फोन चार्ज किया जा सकता है। इसमें एंटी-थेफ्ट अलर्ट जैसी सुरक्षा सुविधाओं भी मिलती हैं।
5. Ampere Magnus EX
एम्पीयर मैग्नस EX एक स्मार्ट और भरोसेमंद इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो शहर में डेली राइड के लिए बिलकुल सही है। यह केवल एक वैरिएंट में मिलता है और 80 से 100 किमी की लंबी रेंज देता है। इसमें 2.3 kWh की लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी लगी है, जो सुरक्षित और टिकाऊ है। इसकी टॉप स्पीड 65 किमी/घंटा है और 0 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार केवल 10 सेकंड में पकड़ती है। इसका एक्स-शोरूम प्राइस 84,900 रुपए है। मैग्नस EX उन लोगों के लिए बढ़िया ऑप्शन है जो शहर में आरामदायक और पावरफुल सवारी चाहते हैं।
