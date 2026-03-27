फुल चार्ज पर 500Km तक दौड़ जाएंगी ये 7 इलेक्ट्रिक बाइक, कीमत ₹1.10 लाख से शुरू
देश के अंदर LPG के बाद पेट्रोल और डीजल की समस्या भी शुरू हो गई है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लग रही हैं। वहीं, कई पंपों पर फ्यूल भी नहीं मिल रहा है। पेट्रोल के बिना आपके फोर-व्हीलर और टू-व्हीलर किसी काम की नहीं रह जाते। हालांकि, इस समस्या एक समधान इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर हैं।
देश के अंदर LPG के बाद पेट्रोल और डीजल की समस्या भी शुरू हो गई है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लग रही हैं। वहीं, कई पंपों पर फ्यूल भी नहीं मिल रहा है। पेट्रोल के बिना आपके फोर-व्हीलर और टू-व्हीलर किसी काम की नहीं रह जाते। हालांकि, इस समस्या एक समधान इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर हैं। दरअसल, भारतीय बाजार में ऐसे कई इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर आ चुके हैं जिनकी रेंज 500Km या उससे भी कहीं ज्यादा है। इन्हें चार्ज करने के लिए आपको थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। वहीं, इनके मेंटेनेंस पर एक भी रुपया खर्च नहीं होता। हम यहां आपको ऐसी ही 5 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के बारे में बता रहे हैं।
1. Ola Roadster X+
IDC रेंज: 501Km
ओला ने रोडस्टर X प्लस को 2 बैटरी पैक में आती है। इसमें 4.5 किलोवाट और 9.1 किलोवाट बैटरी पैक शामिल हैं। इसमें 11 किलोवाट पीक पावर वाली मोटर मिलती है। इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड 125 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं, 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड ये 2.7 सेकेंड में पकड़ लेती है। कंपनी का दावा है कि बड़े बैटरी पैक के साथ इसकी IDC रेंज 501 किलोमीटर है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1,09,999 रुपए है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Ultraviolette F77 Mach 2
₹ 2.99 - 3.99 लाख
Revolt Motors RV BlazeX
₹ 1.2 लाख
Ola Electric Roadster X
₹ 99,999 - 1.25 लाख
Ultraviolette F77 SuperStreet
₹ 2.99 - 3.99 लाख
2. Ultraviolette F77 Mach 2
IDC रेंज: 323Km
बेंगलुरु बेस्ट अल्ट्रावॉयलेट की ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल दो वैरिएंट स्टैंडर्ड और रिकॉन में आती है। इसमें ब्लू, एस्टेरॉयड ग्रे, टर्बो रेड, आफ्टरबर्नर येलो, स्टेल्थ ग्रे, कॉस्मिक ब्लैक, प्लाज्मा रेड, सुपरसोनिक सिल्वर एंड स्टेलर व्हाइट जैसे कलर ऑप्शन में मिलती है। इसमें चार्जिंग पोर्ट का कैप एल्युमिनियम का बना है। F77 मैक 2 को पावर देने के लिए 27kW की मोटर का उपयोग किया जाता है, जबकि रिकॉन में 30kW की मोटर का यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड बाइक में 7.1kWh की बैटरी और रिकॉन ट्रिम में 10.3kWh यूनिट है। ये क्रमशः 211Km और 323Km की रेंज देती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2,99,000 रुपए है।
3. Komaki Ranger
IDC रेंज: 250Km
कोमाकी रेंजर इलेक्ट्रिक क्रूजर मोटरसाइकिल की एक्स-शोरूम कीमत 1.40 लाख रुपए है। इसमें 3.6kWh की बैटरी मिलती है। कोमाकी का दावा है कि यह सिंगल चार्ज पर 200 से 250Km की रेंज देती है। बाइक की टॉप स्पीड 88Km/h की है। ये बाइक 80 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड से दौड़ने में सक्षम है। इसके चार्जिंग टाइम की बात करें तो यह 0 से 90% चार्ज होने में सिर्फ 4 घंटे का समय लगाती है। इसमें LED लाइट, एग्जॉस्ट साउंड के लिए स्पीकर जैसे फीचर्स हैं। बाइक के अन्य फीचर्स में कम्फर्ट सीट, डुअल स्टोरेज, डुअल पैसेंजर फुटरेस्ट, रियर टेल लैम्प गार्ड, रियर बैक रेस्ट, साइड स्टैंड सेंसर, फ्रंट बॉडी गार्ड, मोबाइल चार्जर, टर्बो मोड, ब्लूटूथ विद साउंड सिस्टम, गियर मोड, रिवर्स मोड और क्रूज कंट्रोल और टेलीस्कोपिक शॉकर्स शामिल हैं। यह मॉडल ऑनबोर्ड नेविगेशन के साथ अपग्रेडेड 7-इंच TFT स्क्रीन के साथ आता है।
4. Raptee HV
IDC रेंज: 200Km
चेन्नई बेस्ड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी Raptee.HV हाई-वोल्टेज (HV-Tec) टेक्नोलॉजी पर फोकस करती है। कंपनी ने T30 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की बड़े पैमाने पर कस्टमर डिलीवरी शुरू भी कर दी है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 2.39 लाख रुपए है। इसके साथ 8 साल की बैटरी वारंटी के साथ 3 साल की गाड़ी की वारंटी भी है। Raptee.HV की T30 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ने 19 दिनों में देशभर में 7,530 किलोमीटर की राइड पूरी कर रिकॉर्ड बना चुकी है। ये मोटरसाइकिल DC फास्ट-चार्जिंग स्टेशन पर 30 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, AC चार्जिंग लोकेशन पर 80% तक पहुंचने में लगभग एक घंटा लगता है। ये होम चार्जर से 1 घंटे में 20 से 80% तक चार्ज हो जाती है। फुल चार्ज पर इसकी रेंज 200Km है।
5. Revolt RV BlazeX Electric Bike
IDC रेंज: 150Km
रिवोल्ट मोटर्स की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल RV BlazeX स्मार्ट और हाई-परफॉरमेंस इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर है, जिसे मॉडर्न यात्रियों की जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया गया है। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 114,990 रुपए तय की है। इस मोटरसाइकिल पर 3 साल या 45,000Km की वारंटी भी दे रही है। इसमें 4kW की पीक मोटर लगी है, जो 85Kmph की टॉप स्पीड और 150Km तक की रेंज प्रदान करती है। इसमें एक रिमूवेबल 3.24 kWh लिथियम-आयन बैटरी मिलती है, जो IP67-सर्टिफाइट भी है। ये डुअल चार्जिंग कैपेबिलिटीज ऑफर करती है। फास्ट-चार्जिंग सिस्टम बैटरी को केवल 80 मिनट में 80% चार्ज किया जा सकता है। जबकि स्टैंडर्ड होम चार्जर से ये 3 घंटे 30 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाती है। सेफ्टी के लिए इसमें LED हेडलाइट्स और LED टेललाइट्स, CBS ब्रेकिंग सिस्टम, टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर हैं।
6. Oben Electric Bikes
IDC रेंज: 175Km
ओबेन इलेक्ट्रिक ने 2024 की शुरुआत से अब तक कुल व्हीकल डेटा के आधार पर 3.2 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर लिया है। इस मोटरसाइकिल को Rorr, Rorr EZ और Rorr EZ Sigma जैसे मॉडल में खरीद सकते हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.10 लाख रुपए है। कंपनी अपनी बाइक में LFP बैटरी टेक्नॉलजी का इस्तेमाल करती है। यह बैटरी ज्यादा तापमान को भी सहन कर सकती है। इसकी लाइफ भी दोगुनी है। इस बाइक के दोनों मॉडल 95 kmph की टॉप स्पीड पर चल सकते हैं और यह 0-40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड महज 3.3 सेकेंड में पकड़ सकती है। इसकी IDC रेंज 175 किलोमीटर तक है। इसमें ईको, सिटी और हैवॉक जैसे तीन राइडिंग मोड मिलते हैं। इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल को सिर्फ 1.5 घंटे में 0 से 80% तक चार्ज कर सकते हैं।
7. MATTER Electric Motorcycle
IDC रेंज: 172Km
अहमदाबाद बेस्ड मैटर ग्रुप की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.94 लाख रुपए है। एरा को दो वैरिएंट 5000 और 5000+ में खरीद सकते हैं। दोनों वैरिएंट में 10 kW (13.4 bhp) का इलेक्ट्रिक मोटर मिलता है, जो 6 सेकेंड में 0-60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्प्रिंट का वादा करती है। बाइक एक बार चार्ज करने पर 172 किलोमीटर की दावा की गई रेंज प्रदान करती है। मैटर एरा नेविगेशन, म्यूजिक और कॉल कनेक्टिविटी के साथ 7-इंच के टचस्क्रीन कंसोल समेत कई फीचर्स से लैस है। यह केवल 25 पैसे प्रति किमी. की कम चलने वाली लागत का भी वादा करती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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