फुल चार्ज पर 500Km तक दौड़ जाएंगी ये 7 इलेक्ट्रिक बाइक, कीमत ₹1.10 लाख से शुरू

देश के अंदर LPG के बाद पेट्रोल और डीजल की समस्या भी शुरू हो गई है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लग रही हैं। वहीं, कई पंपों पर फ्यूल भी नहीं मिल रहा है। पेट्रोल के बिना आपके फोर-व्हीलर और टू-व्हीलर किसी काम की नहीं रह जाते। हालांकि, इस समस्या एक समधान इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर हैं।

देश के अंदर LPG के बाद पेट्रोल और डीजल की समस्या भी शुरू हो गई है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लग रही हैं। वहीं, कई पंपों पर फ्यूल भी नहीं मिल रहा है। पेट्रोल के बिना आपके फोर-व्हीलर और टू-व्हीलर किसी काम की नहीं रह जाते। हालांकि, इस समस्या एक समधान इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर हैं। दरअसल, भारतीय बाजार में ऐसे कई इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर आ चुके हैं जिनकी रेंज 500Km या उससे भी कहीं ज्यादा है। इन्हें चार्ज करने के लिए आपको थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। वहीं, इनके मेंटेनेंस पर एक भी रुपया खर्च नहीं होता। हम यहां आपको ऐसी ही 5 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के बारे में बता रहे हैं।

1. Ola Roadster X+

IDC रेंज: 501Km ओला ने रोडस्टर X प्लस को 2 बैटरी पैक में आती है। इसमें 4.5 किलोवाट और 9.1 किलोवाट बैटरी पैक शामिल हैं। इसमें 11 किलोवाट पीक पावर वाली मोटर मिलती है। इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड 125 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं, 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड ये 2.7 सेकेंड में पकड़ लेती है। कंपनी का दावा है कि बड़े बैटरी पैक के साथ इसकी IDC रेंज 501 किलोमीटर है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1,09,999 रुपए है।

2. Ultraviolette F77 Mach 2

IDC रेंज: 323Km बेंगलुरु बेस्ट अल्ट्रावॉयलेट की ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल दो वैरिएंट स्टैंडर्ड और रिकॉन में आती है। इसमें ब्लू, एस्टेरॉयड ग्रे, टर्बो रेड, आफ्टरबर्नर येलो, स्टेल्थ ग्रे, कॉस्मिक ब्लैक, प्लाज्मा रेड, सुपरसोनिक सिल्वर एंड स्टेलर व्हाइट जैसे कलर ऑप्शन में मिलती है। इसमें चार्जिंग पोर्ट का कैप एल्युमिनियम का बना है। F77 मैक 2 को पावर देने के लिए 27kW की मोटर का उपयोग किया जाता है, जबकि रिकॉन में 30kW की मोटर का यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड बाइक में 7.1kWh की बैटरी और रिकॉन ट्रिम में 10.3kWh यूनिट है। ये क्रमशः 211Km और 323Km की रेंज देती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2,99,000 रुपए है।

3. Komaki Ranger

IDC रेंज: 250Km कोमाकी रेंजर इलेक्ट्रिक क्रूजर मोटरसाइकिल की एक्स-शोरूम कीमत 1.40 लाख रुपए है। इसमें 3.6kWh की बैटरी मिलती है। कोमाकी का दावा है कि यह सिंगल चार्ज पर 200 से 250Km की रेंज देती है। बाइक की टॉप स्पीड 88Km/h की है। ये बाइक 80 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड से दौड़ने में सक्षम है। इसके चार्जिंग टाइम की बात करें तो यह 0 से 90% चार्ज होने में सिर्फ 4 घंटे का समय लगाती है। इसमें LED लाइट, एग्जॉस्ट साउंड के लिए स्पीकर जैसे फीचर्स हैं। बाइक के अन्य फीचर्स में कम्फर्ट सीट, डुअल स्टोरेज, डुअल पैसेंजर फुटरेस्ट, रियर टेल लैम्प गार्ड, रियर बैक रेस्ट, साइड स्टैंड सेंसर, फ्रंट बॉडी गार्ड, मोबाइल चार्जर, टर्बो मोड, ब्लूटूथ विद साउंड सिस्टम, गियर मोड, रिवर्स मोड और क्रूज कंट्रोल और टेलीस्कोपिक शॉकर्स शामिल हैं। यह मॉडल ऑनबोर्ड नेविगेशन के साथ अपग्रेडेड 7-इंच TFT स्क्रीन के साथ आता है।

4. Raptee HV

IDC रेंज: 200Km चेन्नई बेस्ड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी Raptee.HV हाई-वोल्टेज (HV-Tec) टेक्नोलॉजी पर फोकस करती है। कंपनी ने T30 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की बड़े पैमाने पर कस्टमर डिलीवरी शुरू भी कर दी है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 2.39 लाख रुपए है। इसके साथ 8 साल की बैटरी वारंटी के साथ 3 साल की गाड़ी की वारंटी भी है। Raptee.HV की T30 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ने 19 दिनों में देशभर में 7,530 किलोमीटर की राइड पूरी कर रिकॉर्ड बना चुकी है। ये मोटरसाइकिल DC फास्ट-चार्जिंग स्टेशन पर 30 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, AC चार्जिंग लोकेशन पर 80% तक पहुंचने में लगभग एक घंटा लगता है। ये होम चार्जर से 1 घंटे में 20 से 80% तक चार्ज हो जाती है। फुल चार्ज पर इसकी रेंज 200Km है।

5. Revolt RV BlazeX Electric Bike

IDC रेंज: 150Km रिवोल्ट मोटर्स की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल RV BlazeX स्मार्ट और हाई-परफॉरमेंस इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर है, जिसे मॉडर्न यात्रियों की जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया गया है। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 114,990 रुपए तय की है। इस मोटरसाइकिल पर 3 साल या 45,000Km की वारंटी भी दे रही है। इसमें 4kW की पीक मोटर लगी है, जो 85Kmph की टॉप स्पीड और 150Km तक की रेंज प्रदान करती है। इसमें एक रिमूवेबल 3.24 kWh लिथियम-आयन बैटरी मिलती है, जो IP67-सर्टिफाइट भी है। ये डुअल चार्जिंग कैपेबिलिटीज ऑफर करती है। फास्ट-चार्जिंग सिस्टम बैटरी को केवल 80 मिनट में 80% चार्ज किया जा सकता है। जबकि स्टैंडर्ड होम चार्जर से ये 3 घंटे 30 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाती है। सेफ्टी के लिए इसमें LED हेडलाइट्स और LED टेललाइट्स, CBS ब्रेकिंग सिस्टम, टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर हैं।

6. Oben Electric Bikes

IDC रेंज: 175Km

ओबेन इलेक्ट्रिक ने 2024 की शुरुआत से अब तक कुल व्हीकल डेटा के आधार पर 3.2 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर लिया है। इस मोटरसाइकिल को Rorr, Rorr EZ और Rorr EZ Sigma जैसे मॉडल में खरीद सकते हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.10 लाख रुपए है। कंपनी अपनी बाइक में LFP बैटरी टेक्नॉलजी का इस्तेमाल करती है। यह बैटरी ज्यादा तापमान को भी सहन कर सकती है। इसकी लाइफ भी दोगुनी है। इस बाइक के दोनों मॉडल 95 kmph की टॉप स्पीड पर चल सकते हैं और यह 0-40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड महज 3.3 सेकेंड में पकड़ सकती है। इसकी IDC रेंज 175 किलोमीटर तक है। इसमें ईको, सिटी और हैवॉक जैसे तीन राइडिंग मोड मिलते हैं। इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल को सिर्फ 1.5 घंटे में 0 से 80% तक चार्ज कर सकते हैं।