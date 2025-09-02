2 कारों की दम पर इस कंपनी ने कर दिया बड़ा खेल, MG की बढ़ाई टेंशन! इसके सामने नहीं टिकीं हुंडई, BYD, किया

इलेक्ट्रिक फोर-व्हीकल सेगमेंट की अगस्त 2025 सेल्स का रिपोर्ट कार्ड आ गया है। खास बात ये है कि पछले कुछ महीने से सेगमेंट में नंबर-1 होने के बाद भी टाटा मोटर्स को JSW MG मोटर से काफी करीबी फाइट मिल रही थी। हालांकि, पिछले महीने ये फाइट दूर-दूर तक नजर नहीं आई।

इलेक्ट्रिक फोर-व्हीकल सेगमेंट की अगस्त 2025 सेल्स का रिपोर्ट कार्ड आ गया है। खास बात ये है कि पछले कुछ महीने से सेगमेंट में नंबर-1 होने के बाद भी टाटा मोटर्स को JSW MG मोटर से काफी करीबी फाइट मिल रही थी। हालांकि, पिछले महीने ये फाइट दूर-दूर तक नजर नहीं आई। दरअसल, टाटा मोटर्स ने अगस्त में 7 हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर बेचे। जबकि, MG के लिए ये आंकड़ा 5 हजार यूनिट से भी कम का रहा। यानी दोनों के बीच 2000 यूनिट से भी ज्यादा का अंतर रहा। इधर, महिंद्रा ने अपनी स्थिति को काफी मजबूत किया है। अगस्त में वो तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी रही। चलिए एक बार इन सभी की सेल्स पर नजर डालते हैं।

इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेल्स अगस्त 2025 कंपनी सेल्स टाटा मोटर्स 7080 JSW MG मोटर्स 4759 महिंद्रा 3495 हुंडई 584 BYD 447 किआ 441 BMW 362 मर्सिडीज 77 सिट्रोन 20

अगस्त 2025 सेल्स की बात करें तो टाटा मोटर्स ने 7080 यूनिट, JSW MG मोटर्स ने 4759 यूनिट, महिंद्रा ने 3495 यूनिट, हुंडई ने 584 यूनिट, BYD ने 447 यूनिट, किआ ने 441 यूनिट, BMW ने 362 यूनिट, मर्सिडीज ने 77 यूनिट और सिट्रोन ने 20 यूनिट बेचीं।

टाटा मोटर्स के पास 41% मार्केट शेयर टाटा मोटर्स देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है, जिसने अगस्त 2025 में कुल 7,088 इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे। यात्री इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कंपनी की 40.98% बाजार हिस्सेदारी है। अगस्त 2025 में टाटा ने साल-दर-साल 61% की बिक्री वृद्धि दर्ज की। पिछले साल इसी महीने में टाटा ने 4,390 यात्री इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे थे।

विंडसर EV की अपार सफलता के दम पर JSW MG मोटर ने पैसेंजर EV सेगमेंट में 27.51% बाजार हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रही। कंपनी ने अगस्त 2025 में 4,759 EV बेचे, जबकि पिछले साल इसी महीने में 1437 यूनिट बेचे थे, जिससे साल-दर-साल बिक्री में 231% की वृद्धि दर्ज की गई।