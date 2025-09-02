Electric Four Wheeler Sales August 2025 Tata Motors Dominate MG and Mahindra 2 कारों की दम पर इस कंपनी ने कर दिया बड़ा खेल, MG की बढ़ाई टेंशन! इसके सामने नहीं टिकीं हुंडई, BYD, किया, Auto Hindi News - Hindustan
इलेक्ट्रिक फोर-व्हीकल सेगमेंट की अगस्त 2025 सेल्स का रिपोर्ट कार्ड आ गया है। खास बात ये है कि पछले कुछ महीने से सेगमेंट में नंबर-1 होने के बाद भी टाटा मोटर्स को JSW MG मोटर से काफी करीबी फाइट मिल रही थी। हालांकि, पिछले महीने ये फाइट दूर-दूर तक नजर नहीं आई।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 11:11 AM
इलेक्ट्रिक फोर-व्हीकल सेगमेंट की अगस्त 2025 सेल्स का रिपोर्ट कार्ड आ गया है। खास बात ये है कि पछले कुछ महीने से सेगमेंट में नंबर-1 होने के बाद भी टाटा मोटर्स को JSW MG मोटर से काफी करीबी फाइट मिल रही थी। हालांकि, पिछले महीने ये फाइट दूर-दूर तक नजर नहीं आई। दरअसल, टाटा मोटर्स ने अगस्त में 7 हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर बेचे। जबकि, MG के लिए ये आंकड़ा 5 हजार यूनिट से भी कम का रहा। यानी दोनों के बीच 2000 यूनिट से भी ज्यादा का अंतर रहा। इधर, महिंद्रा ने अपनी स्थिति को काफी मजबूत किया है। अगस्त में वो तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी रही। चलिए एक बार इन सभी की सेल्स पर नजर डालते हैं।

इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेल्स अगस्त 2025
कंपनीसेल्स
टाटा मोटर्स7080
JSW MG मोटर्स4759
महिंद्रा3495
हुंडई584
BYD447
किआ441
BMW362
मर्सिडीज77
सिट्रोन20

अगस्त 2025 सेल्स की बात करें तो टाटा मोटर्स ने 7080 यूनिट, JSW MG मोटर्स ने 4759 यूनिट, महिंद्रा ने 3495 यूनिट, हुंडई ने 584 यूनिट, BYD ने 447 यूनिट, किआ ने 441 यूनिट, BMW ने 362 यूनिट, मर्सिडीज ने 77 यूनिट और सिट्रोन ने 20 यूनिट बेचीं।

टाटा मोटर्स के पास 41% मार्केट शेयर

टाटा मोटर्स देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है, जिसने अगस्त 2025 में कुल 7,088 इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे। यात्री इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कंपनी की 40.98% बाजार हिस्सेदारी है। अगस्त 2025 में टाटा ने साल-दर-साल 61% की बिक्री वृद्धि दर्ज की। पिछले साल इसी महीने में टाटा ने 4,390 यात्री इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे थे।

विंडसर EV की अपार सफलता के दम पर JSW MG मोटर ने पैसेंजर EV सेगमेंट में 27.51% बाजार हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रही। कंपनी ने अगस्त 2025 में 4,759 EV बेचे, जबकि पिछले साल इसी महीने में 1437 यूनिट बेचे थे, जिससे साल-दर-साल बिक्री में 231% की वृद्धि दर्ज की गई।

BE 6 और XEV 9e की अपार सफलता की बदौलत महिंद्रा वर्तमान में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में 20.20% बाजार हिस्सेदारी रखती है। कंपनी ने अगस्त 2025 में कुल 3,495 यात्री इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री दर्ज की। जबकि एक साल पहले यह संख्या 337 यूनिट थी, जो साल-दर-साल बिक्री में 937% की ग्रोथ को दिखाती है।

Mahindra Electric Car Electric Vehicles

