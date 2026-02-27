अब बैटरी का झंझट खत्म! मोबाइल रिचार्ज की तरह चलती हैं ये 5 इलेक्ट्रिक कारें, बस ₹2.60 प्रति किमी से शुरू है खर्चा

Feb 27, 2026 01:30 pm IST

भारत ग्राहकों के बीच इलेक्ट्रिक कारों (EV) को लेकर सबसे बड़ी दुविधा कीमत को लेकर रहती है। पेट्रोल-डीजल कारों के मुकाबले ईवी की कीमत काफी ज्यादा होती है। इसी चुनौती को खत्म करने के लिए ऑटो कंपनियों ने 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (BaaS) मॉडल पेश किया है। इस स्कीम के तहत ग्राहक कार तो खरीद लेते हैं, लेकिन बैटरी के लिए उन्हें पूरी कीमत एक साथ नहीं देनी पड़ती। इसके बजाय बैटरी को 'किराये' पर लिया जाता है और आप जितना किलोमीटर चलते हैं उसी हिसाब से भुगतान करते हैं। इससे कार की शुरुआती (Upfront) कीमत पेट्रोल कारों के बराबर या उससे भी कम हो जाती है। आइए जानते हैं BaaS मॉडल के साथ आने वाली भारतीय मार्केट में मौजूद ऐसी ही 5 कारों के बारे में विस्तार से।

MG Comet EV शहर के संकरे रास्तों और रोजाना की भागदौड़ के लिए यह कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक हैचबैक सबसे किफायती विकल्प है। बता दें कि 17.3 kWh बैटरी पैक के साथ आने वाली यह कार सिंगल चार्ज पर 230 किमी की रेंज देती है। BaaS स्कीम के तहत इसकी शुरुआती कीमत महज 4.92 लाख रुपये है। जबकि बैटरी रेंटल के लिए ग्राहकों को 3.20 रुपये प्रति किलोमीटर चुकाने होते हैं।

Tata Punch EV Facelift टाटा ने अपनी पॉपुलर पंच ईवी को 2026 फेसलिफ्ट अवतार में BaaS के साथ पेश कर बाजार में खलबली मचा दी है। इसमें दो बैटरी पैक (30 kWh और 40 kWh) के ऑप्शन मिलते हैं। यह अधिकतम 468 किमी की रेंज का दावा करते हैं। रेंटल स्कीम में इसकी शुरुआती कीमत 6.49 लाख रुयपे है। जबकि बैटरी का खर्च 2.60 रुपये प्रति किमी से शुरू होता है।

MG Windsor EV भारत में BaaS मॉडल को सबसे पहले चर्चा में लाने वाली यह क्रॉसओवर SUV अपने प्रीमियम फीचर्स और स्पेस के लिए जानी जाती है। यह 38 kWh और 52.9 kWh बैटरी पैक ऑप्शन के साथ 449 किमी तक की रेंज ऑफर करती है। इसकी BaaS कीमतें 9.99 लाख रुपये से शुरू होती हैं। इसमें बैटरी के लिए 3.90 से 4.50 रुपये प्रति किमी का रेंटल देना होता है।

Maruti e Vitara मारुति की यह पहली ग्लोबल इलेक्ट्रिक कार भारत में 49 kWh और 61 kWh के पावरफुल बैटरी पैक के साथ उतारी गई है। यह कार एक बार चार्ज करने पर 500 किमी से अधिक की दूरी तय करने की क्षमता रखती है। BaaS प्रोग्राम के चलते ग्राहक इसे 10.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं। इसके साथ 3.99 रुपये प्रति किमी का रेंटल लागू होता है।