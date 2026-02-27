अब बैटरी का झंझट खत्म! मोबाइल रिचार्ज की तरह चलती हैं ये 5 इलेक्ट्रिक कारें, बस ₹2.60 प्रति किमी से शुरू है खर्चा
भारत ग्राहकों के बीच इलेक्ट्रिक कारों (EV) को लेकर सबसे बड़ी दुविधा कीमत को लेकर रहती है। पेट्रोल-डीजल कारों के मुकाबले ईवी की कीमत काफी ज्यादा होती है। इसी चुनौती को खत्म करने के लिए ऑटो कंपनियों ने 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (BaaS) मॉडल पेश किया है। इस स्कीम के तहत ग्राहक कार तो खरीद लेते हैं, लेकिन बैटरी के लिए उन्हें पूरी कीमत एक साथ नहीं देनी पड़ती। इसके बजाय बैटरी को 'किराये' पर लिया जाता है और आप जितना किलोमीटर चलते हैं उसी हिसाब से भुगतान करते हैं। इससे कार की शुरुआती (Upfront) कीमत पेट्रोल कारों के बराबर या उससे भी कम हो जाती है। आइए जानते हैं BaaS मॉडल के साथ आने वाली भारतीय मार्केट में मौजूद ऐसी ही 5 कारों के बारे में विस्तार से।
MG Comet EV
शहर के संकरे रास्तों और रोजाना की भागदौड़ के लिए यह कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक हैचबैक सबसे किफायती विकल्प है। बता दें कि 17.3 kWh बैटरी पैक के साथ आने वाली यह कार सिंगल चार्ज पर 230 किमी की रेंज देती है। BaaS स्कीम के तहत इसकी शुरुआती कीमत महज 4.92 लाख रुपये है। जबकि बैटरी रेंटल के लिए ग्राहकों को 3.20 रुपये प्रति किलोमीटर चुकाने होते हैं।
टाटा ने अपनी पॉपुलर पंच ईवी को 2026 फेसलिफ्ट अवतार में BaaS के साथ पेश कर बाजार में खलबली मचा दी है। इसमें दो बैटरी पैक (30 kWh और 40 kWh) के ऑप्शन मिलते हैं। यह अधिकतम 468 किमी की रेंज का दावा करते हैं। रेंटल स्कीम में इसकी शुरुआती कीमत 6.49 लाख रुयपे है। जबकि बैटरी का खर्च 2.60 रुपये प्रति किमी से शुरू होता है।
MG Windsor EV
भारत में BaaS मॉडल को सबसे पहले चर्चा में लाने वाली यह क्रॉसओवर SUV अपने प्रीमियम फीचर्स और स्पेस के लिए जानी जाती है। यह 38 kWh और 52.9 kWh बैटरी पैक ऑप्शन के साथ 449 किमी तक की रेंज ऑफर करती है। इसकी BaaS कीमतें 9.99 लाख रुपये से शुरू होती हैं। इसमें बैटरी के लिए 3.90 से 4.50 रुपये प्रति किमी का रेंटल देना होता है।
Maruti e Vitara
मारुति की यह पहली ग्लोबल इलेक्ट्रिक कार भारत में 49 kWh और 61 kWh के पावरफुल बैटरी पैक के साथ उतारी गई है। यह कार एक बार चार्ज करने पर 500 किमी से अधिक की दूरी तय करने की क्षमता रखती है। BaaS प्रोग्राम के चलते ग्राहक इसे 10.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं। इसके साथ 3.99 रुपये प्रति किमी का रेंटल लागू होता है।
MG ZS EV
लंबी दूरी और लग्जरी का अनुभव चाहने वालों के लिए एमजी की यह प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV एक मजबूत दावेदार बनी हुई है। बता दें कि 50.3 kWh के बैटरी पैक के साथ यह कार 461 किमी की रेंज ऑफर करती है। BaaS स्कीम के तहत इसकी कीमत 13 लाख से 15.51 लाख रुपये के बीच है। जबकि बैटरी रेंटल 4.50 रुपये प्रति किमी तय किया गया है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
