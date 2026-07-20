भारत में EVs का बढ़ा क्रेज: जून में 33,656 यूनिट्स कारें हुई डिस्पैच; नंबर-1 बनी यह देसी कंपनी
भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों (EVs) की मांग तेजी से बढ़ रही है। बता दें कि जून, 2026 के महीने में देश में कुल इलेक्ट्रिक कार डिस्पैच का आंकड़ा 33,656 यूनिट्स पर पहुंच गया।
भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों (EVs) की मांग तेजी से बढ़ रही है। बता दें कि जून, 2026 के महीने में देश में कुल इलेक्ट्रिक कार डिस्पैच का आंकड़ा 33,656 यूनिट्स पर पहुंच गया। इस दौरान मासिक आधार इसमें 26.4 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। एक बार फिर इस पूरे सेगमेंट में टाटा मोटर्स का दबदबा बरकरार रहा है। कंपनी ने जून, 2026 में 14,657 यूनिट्स कारों का डिस्पैच दर्ज किया। इस दौरान टाटा के डिस्पैच में मासिक आधार पर 41.2 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि मई, 2026 में यह आंकड़ा 10,377 यूनिट्स था।
इन कारों का रहा दबदबा
टाटा की इस सफलता के पीछे पंच ईवी (Punch EV) और नेक्सन ईवी (Nexon EV) को मिला शानदार रिस्पॉन्स है। इसके अलावा, टियागो ईवी और बाजार में कदम रखने वाली नई सिएरा ईवी (Sierra EV) ने भी कंपनी की स्थिति को काफी मजबूत किया है। अगर बिक्री के लिहाज से देखें तो टाटा पंच ईवी को सबसे ज्यादा ग्राहक मिले। जबकि दूसरे नंबर पर टाटा नेक्सन ईवी रही।
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दूसरे नंबर पर रही महिंद्रा
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा रही। महिंद्रा ने इस दौरान 8.1 पर्सेंट की मासिक बढ़ोतरी के साथ कुल 7,603 यूनिट्स कारों का डिस्पैच किया। वहीं, तीसरे स्थान पर इस लिस्ट में जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर रही। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने इस दौरान 33.8 पर्सेंट की मासिक बढ़ोतरी के साथ कुल 5,971 यूनिट्स कारों का डिस्पैच किया।
18% घटी विनफास्ट की डिमांड
दूसरी ओर चौथे नंबर पर इस लिस्ट में मारुति सुजुकी रही। मारुति सुजुकी ने इस दौरान 39.2 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,003 यूनिट्स कारों का डिस्पैच किया। इसके उलट, वियतनाम की कार निर्माता कंपनी विनफास्ट 18.3 पर्सेंट की मासिक गिरावट के साथ कुल 1,928 यूनिट्स कारों का डिस्पैच किया।
टोयोटा ने मारी 920% की छलांग
बाकी कंपनियों की बात करें तो किया 711 यूनिट्स के साथ छठे स्थान पर रही। इसने 25 पर्सेंट की बढ़ोतरी दर्ज की। वहीं, टोयोटा ने इस दौरान 920 पर्सेंट की मासिक बढ़ोतरी के साथ 459 यूनिट्स कारों का डिस्पैच किया। टोयोटा इस दौरान सातवें नंबर पर रही।
लास्ट पोजिशन पर रही सिट्रोएन
दूसरी ओर इस लिस्ट में आठवें नंबर पर हुंडई रही। हुंडई ने इस दौरान 17 पर्सेंट की मासिक गिरावट के साथ कुल 253 यूनिट्स कारों का डिस्पैच किया। जबकि लास्ट पोजिशन पर इस लिस्ट में सिट्रोएन रही। सिट्रोएन ने इस दौरान 121.9 पर्सेंट की मासिक बढ़ोतरी के साथ कुल 71 यूनिट्स कारों का डिस्पैच किया।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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