इलेक्ट्रिक कारों ने मचाया तहलका, फेस्टिव सीजन में 69% बढ़ी सेल, पीछे छूटीं पेट्रोल और डीजल गाड़ियां
नवरात्रि से भाई दूज तक 32 दिनों के फेस्टिव सीजन में इलेक्ट्रिक कारों की रिटेल सेल में ऐनु्अली 69% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दौरान टोटल 40,122 इलेक्ट्रिक कारों की डिलीवरी हुई।
भारत में इलेक्ट्रिक कारों ने तहलका मचा दिया है। इसका असर इस साल के फेस्टिव सीजन में भी देखने को मिला। इस दौरान इलेक्ट्रिक कारों ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गाड़ियों को सेल के मामले में पीछे छोड़ दिया। नवरात्रि से भाई दूज तक 32 दिनों के फेस्टिव सीजन में इलेक्ट्रिक कारों की रिटेल सेल में ऐनु्अली 69% की ग्रोथ दर्ज की गई। इस दौरान टोटल 40,122 इलेक्ट्रिक कारों की डिलीवरी हुई। Dynamics के आंकड़ों के मुताबिक, इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है, जब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी कारों की सेल में गिरावट आई है। इस पीरियड में पेट्रोल कारों की रिटेल सेल 14.5% घटी, जबकि डीजल कारों की बिक्री में 6.8% और सीएनजी कारों की बिक्री में 2.4% की कमी दर्ज की गई।
इलेक्ट्रिक कारों का बढ़ा मार्केट शेयर
फेस्टिव सीजन में टोटल पैसेंजर व्हीकल रिटेल सेल में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी बढ़कर 6.9% हो गई, जो पिछले साल इसी समय में 3.8% थी। दूसरी तरफ, पेट्रोल कारें अभी भी बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली कैटेगरी बनी हुई हैं, लेकिन इनकी बिक्री 3.52 लाख यूनिट से घटकर करीब 3.01 लाख यूनिट रह गई। टोटल पैसेंजर व्हीकल मार्केट की बात करें, तो इस 32 दिनों में ग्राहकों को 5.81 लाख गाड़ियों की डिलीवरी हुई, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 6.26 लाख यूनिट था। यानी कुल डिलीवरी में 7.2% की गिरावट आई। इसकी एक बड़ी वजह पिछले साल का ऊंचा बेस भी है। सितंबर 2025 में जीएसटी दरों में कटौती लागू हुई थी, जिससे पिछले फेस्टिव सीजन में गाड़ियों की खरीददारी को बढ़ावा मिला था। यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये आंकड़े ग्राहकों को हुई रिटेल डिलीवरी के हैं, न कि कंपनियों की फैक्ट्रियों से डीलरशिप तक भेजी गई गाड़ियों के।
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Mahindra XEV 9S
₹ 20.65 - 30.9 लाख
Mahindra 3XO EV
₹ 13.89 - 15.46 लाख
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
Mahindra XUV 400 EV
₹ 15.49 - 17.69 लाख
Mahindra BE 6 SPORTEQ
₹ 19.45 - 27.7 लाख
Tata Sierra.ev
₹ 18.79 - 26.48 लाख
टाटा और महिंद्रा का EV मार्केट पर दबदबा
इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पोजिशन बरकरार रखी। कंपनी की रिटेल सेल 71% बढ़कर 16,220 यूनिट हो गई। वहीं, महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कारों की सेल में 84% की बढ़ोतरी हुई और कंपनी ने 9,407 यूनिट बेचीं। दोनों भारतीय कंपनियों की कुल हिस्सेदारी फेस्टिव सीजन में बिकी इलेक्ट्रिक कारों में करीब 80% रही।
डिमांड के मुकाबले कम पड़ रही EV की सप्लाई
इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती मांग के बीच कंपनियों के सामने सप्लाई बढ़ाने की चुनौती भी है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश चंद्रा ने हाल ही में बताया कि कंपनी फिलहाल अपनी इलेक्ट्रिक कारों की टोटल डिमांड का केवल 60-65% ही पूरा कर पा रही है। कंपनी अगले दो से तीन महीनों में अपनी मंथली सप्लाई करीब 16,000 यूनिट से बढ़ाकर लगभग 20,000 यूनिट करने का प्लान बना रही है। कंपनी की ईवी सेल सितंबर तिमाही में करीब 90% बढ़कर 47,000 यूनिट से ज्यादा रही थी। इस दौरान डीलरशिप पर इलेक्ट्रिक कारों का स्टॉक भी लगभग 10 दिनों का था।
महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश जेजुरिकर के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने के बावजूद इलेक्ट्रिक कारों की तरफ ग्राहकों का रुझान कम होने की संभावना नहीं है। ग्राहक अब ईवी के कम रनिंग कॉस्ट और इसके फायदों को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। महिंद्रा ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रिक एसयूवी की मांग के बावजूद कंपनी अपनी पूरी कैपेसिटी से इसका फायदा नहीं उठा पा रही है। फिलहाल कंपनी की ईवी प्रोडक्शन कैपेसिटी 8,000 यूनिट प्रति महीने है, जिसे फरवरी-मार्च तक 4,000 यूनिट और बढ़ाने की योजना है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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