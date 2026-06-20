इलेक्ट्रिक कार लवर्स की मौज! इस राज्य में 60,000 रुपये तक सस्ता हुआ EV खरीदना; जानिए पूरी डिटेल्स

इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज है। दरअसल, केरल सरकार ने 18 जून, 2026 को पेश किए गए अपने नए बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) को लेकर एक बड़ा फैसला किया है।

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इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज है। दरअसल, केरल सरकार ने 18 जून, 2026 को पेश किए गए अपने नए बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने अलग-अलग बजट वाली इलेक्ट्रिक कारों के लिए रोड टैक्स (Road Tax) के ढांचे में बड़े बदलाव किए हैं। इस नए फैसले का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। जहां एक तरफ बजट और मिड-रेंज की इलेक्ट्रिक कारें खरीदने वालों को बड़ी राहत दी गई है। वहीं, प्रीमियम या लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने वालों पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया गया है।

60 हजार रुपये तक की होगी बचत अगर आप 15 से 20 लाख रुपये के बजट में कोई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने इस सेगमेंट में रोड टैक्स को 8 से घटाकर सीधे 5 पर्सेंट कर दिया है। इस 3 पर्सेंट की कटौती से खरीदारों को सीधे तौर पर 60,000 रुपये से लेकर 74,000 रुपये तक की बचत होगी। उदाहरण के लिए, 20 लाख रुपये की कार पर आपको सीधे 60,000 रुपये कम देने होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि यह बचत वन-टाइमहोगी, जो आपको गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय मिलेगी।

10 लाख तक की कारों पर भी बचत इसी तरह, 10 लाख रुपये तक की किफायती इलेक्ट्रिक कारों पर भी रोड टैक्स को 5 से घटाकर 3 पर्सेंट कर दिया गया है। यानी 10 लाख की कार पर आरटीओ (RTO) में सीधे 20,000 रुपये की बचत होगी। हालांकि, जो कारें 10 लाख से 15 लाख रुपये के बीच आती हैं, उनके टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन पर पुराना 5 पर्सेंट का रेट ही लागू रहेगा। देखा जाए तो सरकार का पूरा ध्यान उस मार्केट पर है जहां टाटा, एमजी और हुंडई जैसी कंपनियों की गाड़ियां सबसे ज्यादा बिकती हैं।

इन कारों को खरीदना महंगा दूसरी तरफ, अमीरों और शौकीनों के लिए लग्जरी इलेक्ट्रिक कारें अब और महंगी होने जा रही हैं। सरकार ने 40 लाख रुपये से ऊपर की प्रीमियम कारों पर रोड टैक्स को 10 से बढ़ाकर सीधे 15 पर्सेंट कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 50 लाख रुपये की कोई ईवी खरीदते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त 2,50,000 रुपये ज्यादा टैक्स देना होगा। वहीं, 70 लाख रुपये की कार पर यह अतिरिक्त खर्च 3,50,000 रुपये तक पहुंच जाएगा।