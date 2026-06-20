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इलेक्ट्रिक कार लवर्स की मौज! इस राज्य में 60,000 रुपये तक सस्ता हुआ EV खरीदना; जानिए पूरी डिटेल्स

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज है। दरअसल, केरल सरकार ने 18 जून, 2026 को पेश किए गए अपने नए बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) को लेकर एक बड़ा फैसला किया है।

इलेक्ट्रिक कार लवर्स की मौज! इस राज्य में 60,000 रुपये तक सस्ता हुआ EV खरीदना; जानिए पूरी डिटेल्स
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इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज है। दरअसल, केरल सरकार ने 18 जून, 2026 को पेश किए गए अपने नए बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने अलग-अलग बजट वाली इलेक्ट्रिक कारों के लिए रोड टैक्स (Road Tax) के ढांचे में बड़े बदलाव किए हैं। इस नए फैसले का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। जहां एक तरफ बजट और मिड-रेंज की इलेक्ट्रिक कारें खरीदने वालों को बड़ी राहत दी गई है। वहीं, प्रीमियम या लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने वालों पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया गया है।

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60 हजार रुपये तक की होगी बचत

अगर आप 15 से 20 लाख रुपये के बजट में कोई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने इस सेगमेंट में रोड टैक्स को 8 से घटाकर सीधे 5 पर्सेंट कर दिया है। इस 3 पर्सेंट की कटौती से खरीदारों को सीधे तौर पर 60,000 रुपये से लेकर 74,000 रुपये तक की बचत होगी। उदाहरण के लिए, 20 लाख रुपये की कार पर आपको सीधे 60,000 रुपये कम देने होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि यह बचत वन-टाइमहोगी, जो आपको गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय मिलेगी।

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10 लाख तक की कारों पर भी बचत

इसी तरह, 10 लाख रुपये तक की किफायती इलेक्ट्रिक कारों पर भी रोड टैक्स को 5 से घटाकर 3 पर्सेंट कर दिया गया है। यानी 10 लाख की कार पर आरटीओ (RTO) में सीधे 20,000 रुपये की बचत होगी। हालांकि, जो कारें 10 लाख से 15 लाख रुपये के बीच आती हैं, उनके टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन पर पुराना 5 पर्सेंट का रेट ही लागू रहेगा। देखा जाए तो सरकार का पूरा ध्यान उस मार्केट पर है जहां टाटा, एमजी और हुंडई जैसी कंपनियों की गाड़ियां सबसे ज्यादा बिकती हैं।

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इन कारों को खरीदना महंगा

दूसरी तरफ, अमीरों और शौकीनों के लिए लग्जरी इलेक्ट्रिक कारें अब और महंगी होने जा रही हैं। सरकार ने 40 लाख रुपये से ऊपर की प्रीमियम कारों पर रोड टैक्स को 10 से बढ़ाकर सीधे 15 पर्सेंट कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 50 लाख रुपये की कोई ईवी खरीदते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त 2,50,000 रुपये ज्यादा टैक्स देना होगा। वहीं, 70 लाख रुपये की कार पर यह अतिरिक्त खर्च 3,50,000 रुपये तक पहुंच जाएगा।

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पहले भी सरकार ने दी था छूट

इस फैसले के पीछे केरल का पुराना अनुभव भी है। दरअसल, सरकार ने पहले भी ईवी को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट दी थी। जबकि 2024 में पैसों की तंगी का हवाला देकर इसे वापस ले लिया था। नतीजा यह हुआ कि राज्य में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री अचानक सुस्त पड़ गई। अब इस नए फैसले से मिड-मार्केट सेगमेंट को दोबारा रफ्तार मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, बजट में प्राइवेट बस ऑपरेटरों को भी बड़ी राहत दी गई है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP) बसों के लिए प्रति सीट टैक्स में करीब 55 पर्सेंट की भारी कटौती की गई है। इससे राज्य के टूरिज्म और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सेक्टर को काफी मजबूती मिलेगी।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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