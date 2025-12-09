Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़electric cars are getting amazing year-end discounts savings of up to rs 3-50 lakh
इलेक्ट्रिक कारों पर मिल रहा जबरदस्त ईयर-एंड डिस्काउंट, ₹3.50 लाख तक की होगी बचत; जानिए बड़ी वजह

इलेक्ट्रिक कारों पर मिल रहा जबरदस्त ईयर-एंड डिस्काउंट, ₹3.50 लाख तक की होगी बचत; जानिए बड़ी वजह

संक्षेप:

सरकार के हालिया जीएसटी टैक्स बदलावों के बाद पेट्रोल और डीजल कारें काफी सस्ती हो गईं। जबकि EV की डिमांड अचानक धीमी पड़ गई। ऐसे में कंपनियां साल खत्म होने से पहले अपनी बची हुई इलेक्ट्रिक कारों की इन्वेंट्री निकालने में लगी हैं।

Dec 09, 2025 03:02 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

साल 2025 के आखिरी हफ्तों में कंपनियों ने इलेक्ट्रिक कारों पर जबरदस्त छूट देना शुरू कर दिया है। बता दें कि सरकार के हालिया जीएस टैक्स बदलावों के बाद पेट्रोल और डीजल कारें काफी सस्ती हो गईं। जबकि EV की डिमांड अचानक धीमी पड़ गई। ऐसे में कंपनियां साल खत्म होने से पहले अपनी बची हुई इलेक्ट्रिक कारों की इन्वेंट्री निकालने में लगी हैं। यही कारण है कि इस बार डिस्काउंट किसी एक-दो मॉडल तक सीमित नहीं हैं बल्कि ज्यादातर ब्रांड अपने पूरे EV लाइनअप पर बड़ी पेशकश कर रहे हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं

3.50 लाख रुपये तक छूट

बता दें कि हुंडई, किआ, महिंद्रा, टाटा मोटर्स और JSW MG जैसी कंपनियां खुलकर डिस्काउंट दे रही हैं। टाटा की Curvv EV और महिंद्रा की XEV 9e पर करीब 3.50 लाख रुपये तक का फायदा मिल रहा है। वहीं, MG Comet EV की कीमत लगभग 1 लाख रुपये कम कर दी है। जबकि ZS EV के चुनिंदा वैरिएंट्स पर 1.35 लाख रुपये तक की कटौती की है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Punch EV

Tata Punch EV

₹ 9.99 - 14.44 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tiago EV

Tata Tiago EV

₹ 7.99 - 11.14 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV 400 EV

Mahindra XUV 400 EV

₹ 15.49 - 17.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tigor EV

Tata Tigor EV

₹ 12.49 - 13.75 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Audi e-tron GT

Audi e-tron GT

₹ 1.72 - 1.95 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW i4

BMW i4

₹ 72.5 - 77.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

ये रही छूट की बड़ी वजह

बता दें कि EV पर भारी छूट की बड़ी वजह 22 सितंबर से ICE कारों पर GST कम होना है। पहले दोनों के बीच कीमत तुलना थोड़ी नजदीक थी। बता दें कि नवंबर, 2025 में EV की बिक्री करीब 14,700 यूनिट तक पहुंची और सालाना आधार पर लगभग 63 पर्सेंट तक बढ़ी। हालांकि, मार्केट में EV की हिस्सेदारी घटकर सिर्फ 3.7 पर्सेंट रह गई। जबकि यह GST कट से पहले 5 पर्सेंट के करीब थी। यानी मार्केट बढ़ रहा है लेकिन EV की पकड़ ढीली पड़ी है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।