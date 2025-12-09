इलेक्ट्रिक कारों पर मिल रहा जबरदस्त ईयर-एंड डिस्काउंट, ₹3.50 लाख तक की होगी बचत; जानिए बड़ी वजह

संक्षेप: सरकार के हालिया जीएसटी टैक्स बदलावों के बाद पेट्रोल और डीजल कारें काफी सस्ती हो गईं। जबकि EV की डिमांड अचानक धीमी पड़ गई। ऐसे में कंपनियां साल खत्म होने से पहले अपनी बची हुई इलेक्ट्रिक कारों की इन्वेंट्री निकालने में लगी हैं।

Dec 09, 2025 03:02 pm IST

साल 2025 के आखिरी हफ्तों में कंपनियों ने इलेक्ट्रिक कारों पर जबरदस्त छूट देना शुरू कर दिया है। बता दें कि सरकार के हालिया जीएस टैक्स बदलावों के बाद पेट्रोल और डीजल कारें काफी सस्ती हो गईं। जबकि EV की डिमांड अचानक धीमी पड़ गई। ऐसे में कंपनियां साल खत्म होने से पहले अपनी बची हुई इलेक्ट्रिक कारों की इन्वेंट्री निकालने में लगी हैं। यही कारण है कि इस बार डिस्काउंट किसी एक-दो मॉडल तक सीमित नहीं हैं बल्कि ज्यादातर ब्रांड अपने पूरे EV लाइनअप पर बड़ी पेशकश कर रहे हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

3.50 लाख रुपये तक छूट बता दें कि हुंडई, किआ, महिंद्रा, टाटा मोटर्स और JSW MG जैसी कंपनियां खुलकर डिस्काउंट दे रही हैं। टाटा की Curvv EV और महिंद्रा की XEV 9e पर करीब 3.50 लाख रुपये तक का फायदा मिल रहा है। वहीं, MG Comet EV की कीमत लगभग 1 लाख रुपये कम कर दी है। जबकि ZS EV के चुनिंदा वैरिएंट्स पर 1.35 लाख रुपये तक की कटौती की है।

ये रही छूट की बड़ी वजह बता दें कि EV पर भारी छूट की बड़ी वजह 22 सितंबर से ICE कारों पर GST कम होना है। पहले दोनों के बीच कीमत तुलना थोड़ी नजदीक थी। बता दें कि नवंबर, 2025 में EV की बिक्री करीब 14,700 यूनिट तक पहुंची और सालाना आधार पर लगभग 63 पर्सेंट तक बढ़ी। हालांकि, मार्केट में EV की हिस्सेदारी घटकर सिर्फ 3.7 पर्सेंट रह गई। जबकि यह GST कट से पहले 5 पर्सेंट के करीब थी। यानी मार्केट बढ़ रहा है लेकिन EV की पकड़ ढीली पड़ी है।