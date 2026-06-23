ऑफिस जाने से डेली के काम निपटाने तक, आपके लिए 5 बेस्ट इलेक्ट्रिक कार; कीमत सिर्फ ₹7.63 लाख से शुरू
इन कारों का शहर में घूमने, ऑफिस आने-जाने और डेली का काम निपटाने के लिए किया जा सकता है। इनकी रेंज इतनी होती है कि आप शहर भर में आसानी से घूम सकते हैं। वहीं, पेट्रोल और डीजल कीमत की तुलना में ये हर महीने हजारों रुपए की बचत भी करेंगी।
देश का इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। इस सेगमेंट में देश की लगभग सभी पॉपुलर कंपनियों के मॉडल मौजूद हैं। इसमें कई सस्ते या बजट मॉडल भी शामिल हैं। जिनकी एक्स-शोरूम कीमतें 8 लाख रुपए के करीब है। इन कारों का शहर में घूमने, ऑफिस आने-जाने और डेली का काम निपटाने के लिए किया जा सकता है। इनकी रेंज इतनी होती है कि आप शहर भर में आसानी से घूम सकते हैं। वहीं, पेट्रोल और डीजल कीमत की तुलना में ये हर महीने हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। चलिए ऐसे ही 5 इलेक्ट्रिक कारों के बारे में जानते हैं।
1. MG Comet EV
एक्स-शोरूम कीमतें: 7.63 लाख से 10 लाख रुपए
BaaS कीमतें: 4.99 लाख से 7.63 लाख रुपए + 3.2 रुपए प्रति किलोमीटर
MG कॉमेट EV भारतीय बाजार की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है। ये दो डोर के साथ आती है। कॉमेट में पीछे के एक्सल पर 42hp की मोटर लगाई गई है, जो 17.3kWh या 17.4kWh (FC वैरिएंट) के बैटरी पैक से जुड़ी है। कंपनी के दावे के मुताबिक सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 230km है। अपने अनोखे डिजाइन, खूबसूरत इंटीरियर के चलते ये ग्राहकों को ध्यान खींचने में कामयाब रहती है।
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Tata Tigor EV
₹ 12.49 - 13.75 लाख
MG Comet EV
₹ 7.5 - 10 लाख
Tata Tiago EV
₹ 6.99 - 9.99 लाख
Tata Punch EV
₹ 9.69 - 12.59 लाख
Tata Altroz EV
₹ 12 - 15 लाख
Tata Nano EV
₹ 6 - 9 लाख
|MG कॉमेट EV चार्जिंग टाइम
|बैटरी साइज
|17.3kWh/ 17.4kWh
|3.3kW (0-100%)
|7 घंटे
|7.4kW AC (0-100%)*
|3.5 घंटे
2. Tata Tiago EV
एक्स-शोरूम कीमतें: 7.99 लाख से 11.14 लाख रुपए
BaaS कीमतें: 4.69 लाख रुपए + 2.6 रुपए प्रति किलोमीटर
टियागो EV को मई 2026 में एक बड़ा अपडेट दिया गया है। यह दो वैरिएंट मीडियम रेंज (61hp, 19.2kWh) और लॉन्ग रेंज (75hp, 24kWh), में आती है। मीडियम की रेंज 223Km और लॉन्ग की रेंज 293Km बताई गई है। अब इस कार में कई शानदार फीचर्स जैसे वायरलेस चार्जिंग, 6 एयरबैग सेफ्टी, बड़ी इन्फोटेनमेंट सिस्टम भी शामिल किया गया है।
|टाटा टियागो EV चार्जिंग टाइम
|बैटरी साइज
|19.2kWh
|24kWh
|3.3kW AC (10-100%)
|6.9 घंटे
|8.7 घंटे
|7.2kW AC (10-100%)
|2.6 घंटे
|3.5 घंटे
|30kW DC (10-80%)
|35 मिनट
|35 मिनट
3. Tata Punch EV
एक्स-शोरूम कीमतें: 9.69 लाख से 12.59 लाख रुपए
BaaS कीमतें: 6.49 लाख रुपए + 2.6 रुपए प्रति किलोमीटर
पंच EV देश की अफॉर्डेबल इलेक्ट्रिक SUV है। इसमें 30kWh और 40kWh बैटरी पैक मिलते हैं। 30kWh बैटरी में 88hp मोटर है और इसकी रेंज 375Km है। जबकि 40kWh यूनिट 129hp मोटर से जुड़ी है और इसकी ARAI-रेटेड रेंज 468Km बताई गई है। पंच EV को बेबी नेक्सन भी माना जाता है। पंच अपनी सेफ्टी और फीचर्स के लिए भी जानी जाती है।
|टाटा पंच EV चार्जिंग टाइम
|बैटरी साइज
|30kWh
|40kWh
|3.3kW AC (10-100%)
|11.9 घंटे
|14.8 घंटे
|7.2kW AC (10-100%)
|4.5 घंटे
|5.3 घंटे
|65kW DC (10-80%)
|30 मिनट
|30 मिनट
4. Citroen eC3X
एक्स-शोरूम कीमतें: 11.99 लाख से 13.26 लाख रुपए
BaaS कीमतें: 6.89 लाख से 8.30 लाख रुपए + 2.26 per km
सिट्रोन भारतीय बाजार में एकमात्र eC3X इलेक्ट्रिक कार बेच रही है। भले ही इसकी सेल्स के आंकड़े बेहतर नहीं है, लेकिन अपने रेंज और कम कीमत के चलते ये ग्राहकों का ध्यान जरूर खींचती है। इसे जून 2026 में अपडेट किया गया है। इस इलेक्ट्रिक कार में 57hp मोटर और 29.2kWh बैटरी मिलती है। इसी रेंज को लेकर 325Km का दावा किया जाता है।
|सिट्रोन eC3X चार्जिंग टाइम
|बैटरी साइज
|29.2kWh
|3.3kW AC (10-100%)
|10.3 घंटे
|DC (10-80%)
|57 मिनट
5. Tata Tigor EV
एक्स-शोरूम कीमतें: 12.49 लाख से 13.75 लाख रुपए
देश की सबसे सस्ती कारों में टिगोर EV एकमात्र इलेक्ट्रिक सेडान है। इसमें 75hp मोटर के साथ सिंगल 26kWh बैटरी पैक मिलता है। कंपनी का दावा है कि इसकी रेंज 315Km है। हालांकि, फीचर्स के मामले में टियागो दूसरे मॉडल से काफी पीछे नजर आती है। उम्मीद है कि इसे जल्द ही अपडेट मिल सकता है। साथ ही, कंपनी इसमें BaaS की सुविधा भी जोड़ सकती है।
|टाटा टिगोर EV चार्जिंग टाइम
|बैटरी साइज
|26kWh
|AC (10-100%)
|9.4 घंटे
|DC (10-80%)
|59 मिनट
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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