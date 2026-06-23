ऑफिस जाने से डेली के काम निपटाने तक, आपके लिए 5 बेस्ट इलेक्ट्रिक कार; कीमत सिर्फ ₹7.63 लाख से शुरू

इन कारों का शहर में घूमने, ऑफिस आने-जाने और डेली का काम निपटाने के लिए किया जा सकता है। इनकी रेंज इतनी होती है कि आप शहर भर में आसानी से घूम सकते हैं। वहीं, पेट्रोल और डीजल कीमत की तुलना में ये हर महीने हजारों रुपए की बचत भी करेंगी।

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देश का इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। इस सेगमेंट में देश की लगभग सभी पॉपुलर कंपनियों के मॉडल मौजूद हैं। इसमें कई सस्ते या बजट मॉडल भी शामिल हैं। जिनकी एक्स-शोरूम कीमतें 8 लाख रुपए के करीब है। इन कारों का शहर में घूमने, ऑफिस आने-जाने और डेली का काम निपटाने के लिए किया जा सकता है। इनकी रेंज इतनी होती है कि आप शहर भर में आसानी से घूम सकते हैं। वहीं, पेट्रोल और डीजल कीमत की तुलना में ये हर महीने हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। चलिए ऐसे ही 5 इलेक्ट्रिक कारों के बारे में जानते हैं।

1. MG Comet EV

एक्स-शोरूम कीमतें: 7.63 लाख से 10 लाख रुपए

BaaS कीमतें: 4.99 लाख से 7.63 लाख रुपए + 3.2 रुपए प्रति किलोमीटर MG कॉमेट EV भारतीय बाजार की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है। ये दो डोर के साथ आती है। कॉमेट में पीछे के एक्सल पर 42hp की मोटर लगाई गई है, जो 17.3kWh या 17.4kWh (FC वैरिएंट) के बैटरी पैक से जुड़ी है। कंपनी के दावे के मुताबिक सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 230km है। अपने अनोखे डिजाइन, खूबसूरत इंटीरियर के चलते ये ग्राहकों को ध्यान खींचने में कामयाब रहती है।

MG कॉमेट EV चार्जिंग टाइम बैटरी साइज 17.3kWh/ 17.4kWh 3.3kW (0-100%) 7 घंटे 7.4kW AC (0-100%)* 3.5 घंटे

2. Tata Tiago EV

एक्स-शोरूम कीमतें: 7.99 लाख से 11.14 लाख रुपए

BaaS कीमतें: 4.69 लाख रुपए + 2.6 रुपए प्रति किलोमीटर टियागो EV को मई 2026 में एक बड़ा अपडेट दिया गया है। यह दो वैरिएंट मीडियम रेंज (61hp, 19.2kWh) और लॉन्ग रेंज (75hp, 24kWh), में आती है। मीडियम की रेंज 223Km और लॉन्ग की रेंज 293Km बताई गई है। अब इस कार में कई शानदार फीचर्स जैसे वायरलेस चार्जिंग, 6 एयरबैग सेफ्टी, बड़ी इन्फोटेनमेंट सिस्टम भी शामिल किया गया है।

टाटा टियागो EV चार्जिंग टाइम बैटरी साइज 19.2kWh 24kWh 3.3kW AC (10-100%) 6.9 घंटे 8.7 घंटे 7.2kW AC (10-100%) 2.6 घंटे 3.5 घंटे 30kW DC (10-80%) 35 मिनट 35 मिनट

3. Tata Punch EV

एक्स-शोरूम कीमतें: 9.69 लाख से 12.59 लाख रुपए

BaaS कीमतें: 6.49 लाख रुपए + 2.6 रुपए प्रति किलोमीटर पंच EV देश की अफॉर्डेबल इलेक्ट्रिक SUV है। इसमें 30kWh और 40kWh बैटरी पैक मिलते हैं। 30kWh बैटरी में 88hp मोटर है और इसकी रेंज 375Km है। जबकि 40kWh यूनिट 129hp मोटर से जुड़ी है और इसकी ARAI-रेटेड रेंज 468Km बताई गई है। पंच EV को बेबी नेक्सन भी माना जाता है। पंच अपनी सेफ्टी और फीचर्स के लिए भी जानी जाती है।

टाटा पंच EV चार्जिंग टाइम बैटरी साइज 30kWh 40kWh 3.3kW AC (10-100%) 11.9 घंटे 14.8 घंटे 7.2kW AC (10-100%) 4.5 घंटे 5.3 घंटे 65kW DC (10-80%) 30 मिनट 30 मिनट

4. Citroen eC3X

एक्स-शोरूम कीमतें: 11.99 लाख से 13.26 लाख रुपए

BaaS कीमतें: 6.89 लाख से 8.30 लाख रुपए + 2.26 per km सिट्रोन भारतीय बाजार में एकमात्र eC3X इलेक्ट्रिक कार बेच रही है। भले ही इसकी सेल्स के आंकड़े बेहतर नहीं है, लेकिन अपने रेंज और कम कीमत के चलते ये ग्राहकों का ध्यान जरूर खींचती है। इसे जून 2026 में अपडेट किया गया है। इस इलेक्ट्रिक कार में 57hp मोटर और 29.2kWh बैटरी मिलती है। इसी रेंज को लेकर 325Km का दावा किया जाता है।

सिट्रोन eC3X चार्जिंग टाइम बैटरी साइज 29.2kWh 3.3kW AC (10-100%) 10.3 घंटे DC (10-80%) 57 मिनट

5. Tata Tigor EV

एक्स-शोरूम कीमतें: 12.49 लाख से 13.75 लाख रुपए देश की सबसे सस्ती कारों में टिगोर EV एकमात्र इलेक्ट्रिक सेडान है। इसमें 75hp मोटर के साथ सिंगल 26kWh बैटरी पैक मिलता है। कंपनी का दावा है कि इसकी रेंज 315Km है। हालांकि, फीचर्स के मामले में टियागो दूसरे मॉडल से काफी पीछे नजर आती है। उम्मीद है कि इसे जल्द ही अपडेट मिल सकता है। साथ ही, कंपनी इसमें BaaS की सुविधा भी जोड़ सकती है।