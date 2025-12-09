Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़electric car segment witnessed a massive jump of 62pc in November 2025, check all details
इन 3 EVs ने बढ़ाई भारत में ई-कारों की रफ्तार, नवंबर बिक्री में 62% की बंपर उछाल; अकेले सब पर भारी पड़ी ये कंपनी

इन 3 EVs ने बढ़ाई भारत में ई-कारों की रफ्तार, नवंबर बिक्री में 62% की बंपर उछाल; अकेले सब पर भारी पड़ी ये कंपनी

संक्षेप:

भारत में ई-कारों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। नवंबर 2025 में ई-कार सेगमेंट में 62% की जबरदस्त उछाल देखने को मिली। इसमें सबसे बड़ा हाथ टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV), एमजी विंडसर (MG Windsor) और महिंद्रा BE 6 (Mahindra BE 6) का रहा। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Dec 09, 2025 05:50 pm IST
भारत की इलेक्ट्रिक कार मार्केट लगातार तेज रफ्तार से बढ़ रही है और नवंबर 2025 इसका एक और बड़ा सबूत लेकर आया है। भले ही त्योहारों के बाद महीने-दर-महीने बिक्री में गिरावट देखी गई हो, लेकिन साल-दर-साल (YoY) ग्रोथ ने EV इंडस्ट्री में नई उम्मीद जगा दी है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पैसेंजर EV मार्केट ने नवंबर 2025 में 61.87% की धांसू सालाना बढ़त दर्ज की गई है, यानी भारत अब इलेक्ट्रिक कारों को तेजी से अपना रहा है। इसमें सबसे बड़ा हाथ टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV), एमजी विंडसर (MG Windsor) और महिंद्रा BE 6 (Mahindra BE 6) का रहा। सेल्स आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी भी टाटा अकेले सारी कंपनियों पर भारी पड़ रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

नवंबर 2025 में EV बिक्री

नवंबर 2025 में कुल इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 14,850 यूनिट रही, जो 61.87% की YoY ग्रोथ है। वहीं, मासिक आधार (MoM) पर ये 17.75% की गिरावट है, जो पिछले साल 2.8% से बढ़कर EV मार्केट शेयर 3.8% तक पहुंच गया, यानि भारत में हर 100 कारों में से लगभग 4 अब इलेक्ट्रिक कारें बिक रही हैं।

इलेक्ट्रिक कार सेल्स: नवंबर 2025 में टॉप-5 कार कंपनियों की बिक्री
कंपनी नवंंबर 2025 ईवी बिक्री
टाटा मोटर्स6,153 यूनिट
JSW MG मोटर3,693 यूनिट
महिंद्रा2,966 यूनिट
Kia464 यूनिट
BYD425 यूनिट
टाटा, MG और महिंद्रा 3 बड़े हीरो

EV मार्केट में तीन कंपनियों ने नवंबर में सबसे ज्यादा चमक बिखेरी। इसमें टाटा मोटर्स (Tata Motors), JSW MG मोटर (JSW MG Motor) और महिंद्रा (Mahindra) शामिल हैं।

1- पंच ईवी और नेक्सन ईवी का दमदार प्रदर्शन

टाटा मोटर्स (Tata Motors) लगातार EV मार्केट की बादशाह बनी हुई है। नवंबर 2025 में टाटा ने कुल 6,153 यूनिट की सेल की। पिछले साल नवंबर 2025 में 4,449 यूनिट की सेल हासिल की। वहीं, YoY ग्रोथ 38.3% की रही और MoM गिरावट 15% तक पहुंच गई। पंच ईवी (Punch EV) और नेक्सन ईवी (Nexon EV) की लोकप्रियता ने टाटा (Tata) को फिर से नंबर-1 की कुर्सी पर बैठा दिया है।

टाटा की EV लाइनअप

टाटा के EV लाइनअप में पंच ईवी (Punch EV), नेक्सन ईवी (Nexon EV), टियागो ईवी (Tiago EV), टिगोर ईवी (Tigor EV), कर्व ईवी (Curvv EV), हैरियर ईवी (Harrier EV) शामिल हैं।

2- MG विंडसर ईवी: कंपनी के लिए गेम चेंजर

MG मोटर की सबसे बड़ी ताकत विंडसर ईवी (Windsor EV) बन चुकी है, जिसने लॉन्च के बाद से लगातार सबको हैरान किया है। नवंबर 2025 के प्रदर्शन पर नजर डालें तो इसकी कुल बिक्री 3,693 यूनिट रही। वहीं, पिछले साल 3,347 यूनिट सेल हुई थी। इसकी YoY ग्रोथ 10.34% रही और MoM गिरावट 1,882 यूनिट की रही। विंडसर ईवी (Windsor EV) की वैल्यू-फॉर-मनी प्राइसिंग और फीचर्स ने MG की पकड़ को काफी मजबूत किया है।

MG की EV लाइनअप

MG के EV लाइनअप की बात करें तो इसमें विंडसर ईवी (Windsor EV), कॉमेट ईवी (Comet EV), ZS EV शामिल हैं।

3- महिंद्रा: XEV 9e और BE 6 से धमाकेदार कमबैक

महिंद्रा (Mahindra) ने 2025 EV मार्केट में सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है। बॉर्न इलेक्ट्रिक सीरीज (BE 6 और XEV 9e) ने ब्रांड को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। नवंबर 2025 में कुल बिक्री 2,966 यूनिट्स की रही। वहीं, पिछले साल की सेल 583 यूनिट थी। इसकी YoY ग्रोथ 408.75% (चौंकाने वाला उछाल) की रही। वहीं, MoM गिरावट 18.82% की रही। पिछले 7 महीनों में बॉर्न इलेक्ट्रिक सीरीज (Born Electric सीरीज) ने 30,000 यूनिट्स की सेल कर पहले ही महिंद्रा की EV शुरुआत को ऐतिहासिक बना दिया है।

महिंद्रा के ईवी लाइनअप

महिंद्रा (Mahindra) के EV लाइनअप में BE 6, XEV 9e, XEV 9S जैसे मॉडल शामिल हैं।

भारत में EV मार्केट का भविष्य?

नवंबर 2025 के आंकड़े साफ बताते हैं कि त्योहारों के बाद बिक्री आमतौर पर कम होती है, लेकिन YoY के मुकाबले EV मार्केट का तेजी से बढ़ना बताता है कि EV अब मुख्यधारा की कारें बन रही हैं। टाटा (Tata), MG और महिंद्रा (Mahindra) जैसे भारतीय ब्रांड EV रेस में ग्लोबल कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक कारों का मार्केट शेयर 3.8% से आगे बढ़कर जल्द ही 5% के पार जा सकता है।

