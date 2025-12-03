Hindustan Hindi News
लोगों ने बनाया नंबर-1, सबसे ज्यादा खरीदी इस कंपनी की ई-कारें, दूसरे नंबर पर MG; तीसरे नंबर पर ये देसी कंपनी

संक्षेप:

नवंबर 2025 में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड में गिरावट देखने को मिली। इसके बावजूद भी टाटा ने नंबर-1 की पोजिशन हासिल की। इस रेस में एमजी दूसरे और महिंद्रा तीसरे पोजिशन पर पहुंच गई।

Wed, 3 Dec 2025 11:42 AMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
नवंबर 2025 में भारत की इलेक्ट्रिक कार मार्केट में पहले जैसी चाहत नहीं दिख रही है। अक्टूबर के त्योहारों में जहां EV खरीदारी उफान पर थी, वहीं नवंबर में डिमांड थोड़ी ठंडी पड़ती नजर आई। ज्यादातर कंपनियों की सेल महीना-दर-महीना (MoM) गिरावट में रही, लेकिन रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ। टाटा मोटर्स एक बार फिर EV सेगमेंट की बादशाह बनी रही, जबकि MG, महिंद्रा, किआ, BYD और हुंडई उसके पीछे रहीं।

ये भी पढ़ें:BaaS सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ आएगी मारुति ई-विटारा, 5-स्टार सेफ्टी, रेंज 543 KM

नवंबर 2025 में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री

ब्रांडअक्टूबर 2025 सेलनवंबर 2025 सेल
टाटा7,3636,096
MG4,7443,658
महिंद्रा3,9892,920
किआ636463
BYD562417
हुंडई437370

EV मार्केट की बादशाह टाटा

त्योहारों के बाद डिमांड कम हुई, लेकिन फिर भी टाटा ने 6,096 यूनिट बेचकर अपना 41% मार्केट शेयर बरकरार रखा। टाटा की दमदार EV रेंज इस प्रदर्शन का मुख्य कारण टियागो ईवी, पंच ईवी, नेक्सन ईवी, कर्व ईवी, हैरियर ईवी रहीं।

2026 में आने वाली सिएरा EV

टाटा की छोटी और किफायती EVs जैसे टियागो ईवी (Tiago EV) और पंच ईवी (Punch EV) ही इसकी सबसे बड़ी ताकत बनी हुई हैं।

MG मोटर– मजबूती से नंबर-2 पर कायम

एमजी ने नवंबर में 3,658 यूनिट बेचीं और 25% मार्केट शेयर पर कब्जा जमाए रखा। इसके लोकप्रिय मॉडल में विंडसर ईवी (Windsor EV) है, जो सबसे ज्यादा डिमांड में है। इसके बाद ZS EV और कॉमेट EV का नंबर आता है। एमजी की EV लाइन-अप प्रीमियम + किफायती दोनों सेगमेंट में मजबूत पकड़ रखती है।

महिंद्रा की जोरदार वापसी

महिंद्रा (Mahindra) ने नवंबर 2025 में 2,920 यूनिट दर्ज किए। मार्केट शेयर भले 19% रहा, लेकिन कंपनी का EV पोर्टफोलियो तेजी से बढ़ रहा है। इसके मॉडल लाइनअप में XUV400, XEV 9e और BE.6 शामिल हैं। महिंद्रा की नई XEV और BE सीरीज ने कंपनी को EV रेस में एक दमदार दावेदार बना दिया है।

किआ, BYD और हुंडई की बिक्री

ये तीनों ब्रांड सिर्फ 3% मार्केट शेयर पर सिमट गए। किआ (Kia) ने नवंबर में 463 यूनिट की बिक्री हासिल की। इसके प्रमुख मॉडलों में EV6 और EV9 (नया) जैसे मॉडल शामिल हैं।

वहीं, BYD के बिक्री की बात करें तो इसने नवंबर 2025 में 417 यूनिट्स की बिक्री हासिल की है। इसके प्रमुख मॉडलों में Atto 3, Seal जैसे मॉडल शामिल हैं।

हुंडई के बिक्री की बात करें तो नवंबर 2025 में इसकी 370 यूनिट ईवी सेल हुई। इसके प्रमुख मॉडलों में Kona EV, Ioniq 5 जैसे मॉडल हैं।

