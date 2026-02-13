100 में 88 लोग सिर्फ इन 3 कंपनियों की इलेक्ट्रिक कार खरीद रहे, हुंडई पर भारी पड़ी विनफास्ट; देखें लिस्ट

देश के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में टाटा मोटर्स का दबदबा बरकरार है। जनवरी 2026 की सेल्स रिपोर्ट में कंपनी के पास 43% से ज्यादा मार्केट शेयर रहा। वहीं, MG मोटर्स के पास 25% और महिंद्रा के पास 19% से ज्यादा मार्केट शेयर रहा। इन तीनों के पास इंडस्ट्री का 88% से ज्यादा मार्केट शेयर रहा।

देश के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में टाटा मोटर्स का दबदबा बरकरार है। जनवरी 2026 की सेल्स रिपोर्ट में कंपनी के पास 43% से ज्यादा मार्केट शेयर रहा। वहीं, MG मोटर्स के पास 25% और महिंद्रा के पास 19% से ज्यादा मार्केट शेयर रहा। इन तीनों के पास इंडस्ट्री का 88% से ज्यादा मार्केट शेयर रहा। इस सेल्स ग्राफ में चौंकाने वाली बात ये रही कि वियतनाम की कंपनी विनफास्ट ने हुंडई को पीछे छोड़ दिया। लिस्ट में 4 से ज्यादा कंपनी ऐसी हैं जिन्हें 100-100 से भी ज्यादा ग्राहक नहीं मिले। हालांकि, इस सेगमेंट में 54.75% की शानदार ईयरली ग्रोथ मिली। चलिए सभी कंपनियों की सेल्स को देखते हैं।

टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक कार कंपनी जनवरी 2026 नं कंपनी जनवरी 2026 जनवरी 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 टाटा 8,007 5,313 2,694 50.71 43.35 2 JSW MG 4,703 4,530 173 3.82 25.46 3 महिंद्रा 3,668 740 2,928 395.68 19.86 4 विनफास्ट 435 0 435 - 2.36 5 हुंडई 333 331 2 0.6 1.8 6 BMW 321 194 127 65.46 1.74 7 किआ 309 51 258 505.88 1.67 8 BYD 231 338 -107 -31.66 1.25 9 मारुति 215 0 215 - 1.16 10 मर्सिडीज 70 104 -34 -32.69 0.38 11 सिट्रोन 41 274 -233 -85.04 0.22 12 टेस्ला 37 0 37 - 0.2 13 वोल्वो 36 29 7 24.14 0.19 14 अन्य 64 31 33 106.45 0.35 . टोटल 18,470 11,935 6,535 54.75 100

टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक कार कंपनी की बात करें तो टाटा मोटर्स ने जनवरी 2026 में 8,007 गाड़ियां बेचीं। जबकि, जनवरी 2025 में उसने 5,313 गाड़ी बेची थीं। यानी इसकी 2,694 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 50.71% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, इसके पास 43.35% मार्केट शेयर रहा। JSW MG ने जनवरी 2026 में 4,703 गाड़ियां बेचीं। जबकि, जनवरी 2025 में उसने 4,530 गाड़ी बेची थीं। यानी इसकी 173 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 3.82% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, इसके पास 25.46% मार्केट शेयर रहा।

महिंद्रा ने जनवरी 2026 में 3,668 गाड़ियां बेचीं। जबकि, जनवरी 2025 में उसने 740 गाड़ी बेची थीं। यानी इसकी 2,928 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 395.68% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, इसके पास 19.86% मार्केट शेयर रहा। विनफास्ट ने जनवरी 2026 में 435 गाड़ियां बेचीं। इसके पास 2.36% मार्केट शेयर रहा। हुंडई ने जनवरी 2026 में 333 गाड़ियां बेचीं। जबकि, जनवरी 2025 में उसने 331 गाड़ी बेची थीं। यानी इसकी 2 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 0.6% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, इसके पास 1.8% मार्केट शेयर रहा।

BMW ने जनवरी 2026 में 321 गाड़ियां बेचीं। जबकि, जनवरी 2025 में उसने 194 गाड़ी बेची थीं। यानी इसकी 127 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 65.46% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, इसके पास 1.74% मार्केट शेयर रहा। किआ ने जनवरी 2026 में 309 गाड़ियां बेचीं। जबकि, जनवरी 2025 में उसने 51 गाड़ी बेची थीं। यानी इसकी 258 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 505.88% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, इसके पास 1.67% मार्केट शेयर रहा।

BYD ने जनवरी 2026 में 231 गाड़ियां बेचीं। जबकि, जनवरी 2025 में उसने 338 गाड़ी बेची थीं। यानी इसकी 107 यूनिट कम बिकीं और इसे 31.66% की सालाना डिग्रोथ मिली। वहीं, इसके पास 1.25% मार्केट शेयर रहा। मारुति ने जनवरी 2026 में 215 गाड़ियां बेचीं। इसके पास 1.16% मार्केट शेयर रहा। मर्सिडीज ने जनवरी 2026 में 70 गाड़ियां बेचीं। जबकि, जनवरी 2025 में उसने 104 गाड़ी बेची थीं। यानी इसकी 34 यूनिट कम बिकीं और इसे 32.69% की सालाना डिग्रोथ मिली। वहीं, इसके पास 0.38% मार्केट शेयर रहा।