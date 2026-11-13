भारत में इलेक्ट्रिक कारों की सेल्स ने बनाया नया रिकॉर्ड, 3 लाख पार पहुंची बिक्री, यह देसी कंपनी बनी नंबर-1

भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। बता दें कि इस साल 9 नवंबर तक देश में कुल 3,04,701 इलेक्ट्रिक कारें रजिस्टर हुईं। जबकि पिछले साल पूरे 12 महीनों में कुल 1,95,571 इलेक्ट्रिक कारें बिकी थीं।

भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। साल 2026 में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री ने अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। बता दें कि इस साल 9 नवंबर तक देश में कुल 3,04,701 इलेक्ट्रिक कारें रजिस्टर हुईं। इस तरह बिक्री ने साल 2025 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। पिछले साल पूरे 12 महीनों में कुल 1,95,571 इलेक्ट्रिक कारें बिकी थीं। यानी इस साल अब तक बिक्री में 56 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अनुमान है कि दिसंबर के आखिर तक यह आंकड़ा करीब 3.25 लाख यूनिट तक पहुंच सकता है। आइए जानते हैं इस दौरान किस कंपनी की कितनी इलेक्ट्रिक कारें बिकीं।

टाटा मोटर्स बनी नंबर-1 इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के मामले में टाटा मोटर्स ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। टाटा मोटर्स ने इस साल 9 नवंबर तक कुल 1,20,895 इलेक्ट्रिक कारें बेचीं। इसके साथ कंपनी की मार्केट में 39.67 पर्सेंट हिस्सेदारी रही। वहीं, पिछले साल दूसरे नंबर पर रही JSW MG मोटर को इस बार महिंद्रा ने पीछे छोड़ दिया। महिंद्रा ने इस दौरान कुल 69,660 इलेक्ट्रिक कारें बेचीं और 22.86 पर्सेंट मार्केट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर रही। वहीं, JSW MG मोटर 59,988 यूनिट की बिक्री और 18.70 पर्सेंट हिस्सेदारी के साथ तीसरे नंबर पर खिसक गई।

पांचवें नंबर पर रही मारुति सुजुकी बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ने 12,390 यूनिट के साथ पांचवां स्थान हासिल किया। कंपनी की मार्केट में 4.06 पर्सेंट हिस्सेदारी रही। वहीं, विनफास्ट ने इस दौरान 15,867 इलेक्ट्रिक कारें बेचीं और 5.20 पर्सेंट मार्केट शेयर हासिल किया। इसके अलावा, किआ ने 7,612 यूनिट की बिक्री के साथ 2.49 पर्सेंट हिस्सेदारी दर्ज की। जबकि BYD की कुल 6,755 इलेक्ट्रिक कारें रजिस्टर हुईं और कंपनी का मार्केट शेयर 2.21 पर्सेंट रहा। वहीं, हुंडई ने 6,013 यूनिट की बिक्री की, जिससे उसकी हिस्सेदारी 1.97 पर्सेंट रही।

लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों का हाल लग्जरी कार कंपनियों की बात करें तो BMW इस लिस्ट में सबसे आगे रही। बता दें कि BMW ने 9 नवंबर तक कुल 4,273 इलेक्ट्रिक कारें बेचीं। वहीं, मर्सिडीज-बेंज की इस दौरान 1,416 इलेक्ट्रिक कारें बिकीं। टेस्ला ने 1,153 यूनिट की बिक्री दर्ज की। इसके अलावा, वोल्वो की 383 और पोर्शे की 83 इलेक्ट्रिक कारें रजिस्टर हुईं। वहीं, टोयोटा की कुल 762 और सिट्रॉएन की 436 इलेक्ट्रिक कारें बिकीं। रोल्स-रॉयस ने 6, लोटस ने 3 और ऑडी ने सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक कारें रजिस्टर कीं।