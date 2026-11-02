Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इंडियन बायर्स को पसंद आ रहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियां, पिछले साल से करीब दोगुनी हुई सेल

By Kumar Prashant Singh
लाइव हिन्दुस्तान
share

इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अक्टूबर 2026 में देश में टोटल 35,777 इलेक्ट्रिक कारें रजिस्टर हुईं। अक्टूबर में टोटल पैसेंजर व्हीकल सेल में इलेक्ट्रिक कारों का शेयर करीब 7% रहा, जो पिछले साल इसी महीने 3.2% था।

Electric Car Sales nearly doubled in India
भारत में लगभग दोगुनी हुई इलेक्ट्रिक कारों की सेल
Mahindra XEV 9S
केवल
27,100/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

इंडियन बायर्स को इलेक्ट्रिक कारें काफी पसंद आ रही हैं। यही कारण है कि देश में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वाहन पोर्टल के अनुसार अक्टूबर 2026 में देश में टोटल 35,777 इलेक्ट्रिक कारें रजिस्टर हुईं। पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 18,055 यूनिट था। यानी ईयर-ऑन-ईयर ईवी रजिस्ट्रेशन में करीब दोगुनी ग्रोथ दर्ज की गई है। वाहन पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में टोटल पैसेंजर व्हीकल सेल में इलेक्ट्रिक कारों का शेयर करीब 7% रहा, जो पिछले साल इसी महीने 3.2% था।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Hyundai Creta
Hyundai Creta
₹ 10.91 - 20.46 लाख
EMI केवल14,300/ माह
अपनी EMI जानें
Toyota Urban Cruiser Hyryder
Toyota Urban Cruiser Hyryder
₹ 11.31 - 20.31 लाख
EMI केवल14,800/ माह
अपनी EMI जानें
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.8 - 18.4 लाख
EMI केवल15,500/ माह
अपनी EMI जानें
Maruti Suzuki Grand Vitara
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 - 19.77 लाख
EMI केवल14,100/ माह
अपनी EMI जानें
Volkswagen Taigun
Volkswagen Taigun
₹ 11 - 19.3 लाख
EMI केवल14,400/ माह
अपनी EMI जानें
MG Astor
MG Astor
₹ 9.79 - 15.5 लाख
EMI केवल12,900/ माह
अपनी EMI जानें

सेल बढ़ने की वजह

इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती बिक्री के पीछे पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें, बेहतर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग-अलग बजट में नए ईवी मॉडल की एंट्री को बड़ी वजह माना जा रहा है। जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी ने भी ग्राहकों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ आकर्षित किया है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

₹ 20.65 - 30.9 लाख

EMI केवल27,100/ माह
अपनी EMI जानें
Mahindra XEV 9e

Mahindra XEV 9e

₹ 21.9 - 31.25 लाख

EMI केवल28,700/ माह
अपनी EMI जानें
Mahindra 3XO EV

Mahindra 3XO EV

₹ 13.89 - 15.46 लाख

EMI केवल18,200/ माह
अपनी EMI जानें
Mahindra XUV 400 EV

Mahindra XUV 400 EV

₹ 15.49 - 17.69 लाख

EMI केवल20,300/ माह
अपनी EMI जानें
Mahindra BE 6 SPORTEQ

Mahindra BE 6 SPORTEQ

₹ 19.45 - 27.7 लाख

EMI केवल25,500/ माह
अपनी EMI जानें
Tata Sierra.ev

Tata Sierra.ev

₹ 18.79 - 26.48 लाख

EMI केवल24,600/ माह
अपनी EMI जानें
ये भी पढ़ें:वेन्यू से लेकर क्रेटा तक, हुंडई की SUVs पर शानदार डील, ₹1.25 लाख तक का फायदा

टाटा मोटर्स पहले नंबर पर, महिंद्रा सेकेंड पोजिशन पर

अक्टूबर में टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक कार बाजार में अपनी बढ़त बरकरार रखी। कंपनी का मार्केट शेयर 40.7% रहा। वहीं, महिंद्रा 23.7% हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर रही। इसके बाद JSW MG Motor India की 16.4%, VinFast की 7.2% और मारुति सुजुकी की 3.3% हिस्सेदारी रही। टाटा मोटर्स और महिंद्रा का कंबाइन्ड मार्केट शेयर अक्टूबर में 64.4% रहा। इसका मतलब है कि देश में बिकने वाली हर तीन इलेक्ट्रिक कारों में से करीब दो इन दोनों कंपनियों की थीं। पिछले साल अक्टूबर में दोनों की हिस्सेदारी मिलाकर करीब 62% थी।

ये भी पढ़ें:ग्राहकों को खूब पसंद आ रही BYD की यह eSUV, 5 हजार से ज्यादा लोगों ने खरीदा

2026 में अब तक 2.87 लाख से ज्यादा ईवी रजिस्ट्रेशन

इस साल जनवरी से अक्टूबर के बीच भारत में कुल 2,87,453 इलेक्ट्रिक कारों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। यह आंकड़ा पूरे 2025 में दर्ज 1,76,817 यूनिट की सेल से काफी ज्यादा है। इससे साफ है कि भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारों की मांग लगातार बढ़ रही है। दूसरी कंपनियों की बात करें, तो किआ की इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री दोगुने से ज्यादा हो गई। इसमें Syros EV की मांग का बड़ा रोल है। हुंडई ने अक्टूबर में 753 इलेक्ट्रिक कारें बेचीं, जो पिछले साल के मुकाबले 70% ज्यादा हैं। वहीं, BYD की बिक्री 29% बढ़कर 735 यूनिट रही, लेकिन बाजार में उसकी हिस्सेदारी पिछले साल के 3% से घटकर 2% रह गई।

ये भी पढ़ें:दिवाली से पहले इस कार कंपनी ने दिया झटका, महंगी हो गई यह पॉप्युलर हैचबैक

इसके अलावा Toyota Kirloskar Motor ने अक्टूबर में 189 इलेक्ट्रिक कारों का रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं, Stellantis का आंकड़ा 60 यूनिट रहा। कुल मिलाकर, अक्टूबर के आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में इलेक्ट्रिक कारों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और इसमें टाटा मोटर्स के साथ महिंद्रा की मजबूत पकड़ बनी हुई है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsऑटो न्यूज़बायर्स को पसंद आ रहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियां, पिछले साल से करीब दोगुनी हुई सेल