इंडियन बायर्स को पसंद आ रहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियां, पिछले साल से करीब दोगुनी हुई सेल

इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अक्टूबर 2026 में देश में टोटल 35,777 इलेक्ट्रिक कारें रजिस्टर हुईं। अक्टूबर में टोटल पैसेंजर व्हीकल सेल में इलेक्ट्रिक कारों का शेयर करीब 7% रहा, जो पिछले साल इसी महीने 3.2% था।

भारत में लगभग दोगुनी हुई इलेक्ट्रिक कारों की सेल

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इंडियन बायर्स को इलेक्ट्रिक कारें काफी पसंद आ रही हैं। यही कारण है कि देश में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वाहन पोर्टल के अनुसार अक्टूबर 2026 में देश में टोटल 35,777 इलेक्ट्रिक कारें रजिस्टर हुईं। पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 18,055 यूनिट था। यानी ईयर-ऑन-ईयर ईवी रजिस्ट्रेशन में करीब दोगुनी ग्रोथ दर्ज की गई है। वाहन पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में टोटल पैसेंजर व्हीकल सेल में इलेक्ट्रिक कारों का शेयर करीब 7% रहा, जो पिछले साल इसी महीने 3.2% था।

सेल बढ़ने की वजह इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती बिक्री के पीछे पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें, बेहतर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग-अलग बजट में नए ईवी मॉडल की एंट्री को बड़ी वजह माना जा रहा है। जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी ने भी ग्राहकों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ आकर्षित किया है।

टाटा मोटर्स पहले नंबर पर, महिंद्रा सेकेंड पोजिशन पर अक्टूबर में टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक कार बाजार में अपनी बढ़त बरकरार रखी। कंपनी का मार्केट शेयर 40.7% रहा। वहीं, महिंद्रा 23.7% हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर रही। इसके बाद JSW MG Motor India की 16.4%, VinFast की 7.2% और मारुति सुजुकी की 3.3% हिस्सेदारी रही। टाटा मोटर्स और महिंद्रा का कंबाइन्ड मार्केट शेयर अक्टूबर में 64.4% रहा। इसका मतलब है कि देश में बिकने वाली हर तीन इलेक्ट्रिक कारों में से करीब दो इन दोनों कंपनियों की थीं। पिछले साल अक्टूबर में दोनों की हिस्सेदारी मिलाकर करीब 62% थी।

2026 में अब तक 2.87 लाख से ज्यादा ईवी रजिस्ट्रेशन इस साल जनवरी से अक्टूबर के बीच भारत में कुल 2,87,453 इलेक्ट्रिक कारों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। यह आंकड़ा पूरे 2025 में दर्ज 1,76,817 यूनिट की सेल से काफी ज्यादा है। इससे साफ है कि भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारों की मांग लगातार बढ़ रही है। दूसरी कंपनियों की बात करें, तो किआ की इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री दोगुने से ज्यादा हो गई। इसमें Syros EV की मांग का बड़ा रोल है। हुंडई ने अक्टूबर में 753 इलेक्ट्रिक कारें बेचीं, जो पिछले साल के मुकाबले 70% ज्यादा हैं। वहीं, BYD की बिक्री 29% बढ़कर 735 यूनिट रही, लेकिन बाजार में उसकी हिस्सेदारी पिछले साल के 3% से घटकर 2% रह गई।