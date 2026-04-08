Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इलेक्ट्रिक कार का मतलब ये देसी कंपनी, इसके सामने MG, महिंद्रा छूट गए पीछे; मारुति तो आसपास भी नहीं

Apr 08, 2026 02:48 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

भारतीय बाजार में एक दर्जन से ज्यादा कंपनियां इलेक्ट्रिक कार बेच रही हैं। हालांकि, इस सेगमेंट में टॉप-3 कंपनियों के पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। वहीं, टॉप-5 में शामिल अन्य कंपनियां भी अपनी पोजीशन को मजबूत कर रही हैं। खास बात ये है कि ज्यादातर कंपनियों को साल-दर-साल के आधार पर ग्रोथ मिली है।

इलेक्ट्रिक कार का मतलब ये देसी कंपनी, इसके सामने MG, महिंद्रा छूट गए पीछे; मारुति तो आसपास भी नहीं

भारतीय बाजार में एक दर्जन से ज्यादा कंपनियां इलेक्ट्रिक कार बेच रही हैं। हालांकि, इस सेगमेंट में टॉप-3 कंपनियों के पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। वहीं, टॉप-5 में शामिल अन्य कंपनियां भी अपनी पोजीशन को मजबूत कर रही हैं। खास बात ये है कि ज्यादातर कंपनियों को साल-दर-साल के आधार पर ग्रोथ मिली है। देश के अंदर अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक 1,99,923 यूनिट बेचीं। जबकि, अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक 1,08,873 यूनिट बेची थीं। यानी इस फाइनेंशियल ईयर में 91,050 यूनिट ज्यादा बिकीं। यानी सेगमेंट में 83.63% की ग्रोथ मिली। वैसे, इस सेगमेंट को देसी कंपनी टाटा मोटर्स ने एक बार फिर टॉप किया। चलिए अब एक बार सभी कंपनियों की सेल्स के बारे में जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं
इलेक्ट्रिक कार सेल्स फाइनेंशियल ईयर 2026
नंमॉडलFY2026FY2025अंतरग्रोथ % YoYशेयर % FY26
1टाटा मोटर्स78,81157,99420,81735.939.42
2JSW MG53,08930,56922,52073.6726.55
3महिंद्रा42,7218,42634,295407.0121.37
4हुंडई5,8852,4773,408137.592.94
5BYD5,3613,4811,88054.012.68
6किआ3,7384183,320794.261.87
7BMW3,5371,5801,957123.861.77
8विनफास्ट2,39002,390-1.2
9मारुति1,41601,416-0.71
10मर्सिडीज1,0471,157-110-9.510.52
11सिट्रोन5762,013-1,437-71.390.29
12वोल्वो382403-21-5.210.19
13टेस्ला3420342-0.17
14अन्य62835527376.90.31
टोटल1,99,9231,08,87391,05083.63100

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
BYD Seagull

BYD Seagull

₹ 10 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
BYD Seal

BYD Seal

₹ 41 - 53.15 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BYD Sealion 7

BYD Sealion 7

₹ 49.4 - 54.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BYD Atto 3

BYD Atto 3

₹ 24.99 - 33.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BYD eMAX 7

BYD eMAX 7

₹ 26.9 - 29.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG eRX5

MG eRX5

₹ 25 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें

टाटा मोटर्स ने FY2026 में 78,811 गाड़ियां बेचीं। जबकि, FY2025 में 57,994 गाड़ियां बेची थीं। यानी कंपनी ने 20,817 यूनिट ज्यादा बेचीं और 35.9% की YoY ग्रोथ मिली और इसका शेयर 39.42% रहा। JSW MG ने FY2026 में 53,089 गाड़ियां बेचीं। जबकि, FY2025 में 30,569 गाड़ियां बेची थीं। यानी कंपनी ने 22,520 यूनिट ज्यादा बेचीं और 73.67% की YoY ग्रोथ मिली और इसका शेयर 26.55% रहा। महिंद्रा ने FY2026 में 42,721 गाड़ियां बेचीं। जबकि, FY2025 में 8,426 गाड़ियां बेची थीं। यानी कंपनी ने 34,295 यूनिट ज्यादा बेचीं और 407.01% की YoY ग्रोथ मिली और इसका शेयर 21.37% रहा।

ये भी पढ़ें:हुंडई की कार खरीदना होगा महंगा, कंपनी मई में करेगी इतने प्रतिशत का इजाफा

हुंडई ने FY2026 में 5,885 गाड़ियां बेचीं। जबकि, FY2025 में 2,477 गाड़ियां बेची थीं। यानी कंपनी ने 3,408 यूनिट ज्यादा बेचीं और 137.59% की YoY ग्रोथ मिली और इसका शेयर 2.94% रहा। BYD ने FY2026 में 5,361 गाड़ियां बेचीं। जबकि, FY2025 में 3,481 गाड़ियां बेची थीं। यानी कंपनी ने 1,880 यूनिट ज्यादा बेचीं और 54.01% की YoY ग्रोथ मिली और इसका शेयर 2.68% रहा। किआ ने FY2026 में 3,738 गाड़ियां बेचीं। जबकि, FY2025 में 418 गाड़ियां बेची थीं। यानी कंपनी ने 3,320 यूनिट ज्यादा बेचीं और 794.26% की YoY ग्रोथ मिली और इसका शेयर 1.87% रहा।

ये भी पढ़ें:इस भारतीय कंपनी ने इन हाउस बनाया लिथियम सेल, अब EV खरीदना सस्ता होगा

BMW ने FY2026 में 3,537 गाड़ियां बेचीं। जबकि, FY2025 में 1,580 गाड़ियां बेची थीं। यानी कंपनी ने 1,957 यूनिट ज्यादा बेचीं और 123.86% की YoY ग्रोथ मिली और इसका शेयर 1.77% रहा। विनफास्ट ने FY2026 में 2,390 गाड़ियां बेचीं। इसका शेयर 1.2% रहा। मारुति ने FY2026 में 1,416 गाड़ियां बेचीं। इसका शेयर 0.71% रहा। मर्सिडीज ने FY2026 में 1,047 गाड़ियां बेचीं। जबकि, FY2025 में 1,157 गाड़ियां बेची थीं। यानी कंपनी ने 110 यूनिट कम बेचीं और 9.51% की YoY डिग्रोथ मिली और इसका शेयर 0.52% रहा।

ये भी पढ़ें:देश के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर मार्केट में फिसड्डी रही टेस्ला, 342 कार ही बेच पाई

सिट्रोन ने FY2026 में 576 गाड़ियां बेचीं। जबकि, FY2025 में 2,013 गाड़ियां बेची थीं। यानी कंपनी ने 1,437 यूनिट कम बेचीं और 71.39% की YoY डिग्रोथ मिली और इसका शेयर 0.29% रहा। वोल्वो ने FY2026 में 382 गाड़ियां बेचीं। जबकि, FY2025 में 403 गाड़ियां बेची थीं। यानी कंपनी ने 21 यूनिट कम बेचीं और 5.21% की YoY डिग्रोथ मिली और इसका शेयर 0.19% रहा। टेस्ला ने FY2026 में 342 गाड़ियां बेचीं इसका शेयर 0.17% रहा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Tata Motors Tata Punch Tata Nexon अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।