इलेक्ट्रिक कार का मतलब ये देसी कंपनी, इसके सामने MG, महिंद्रा छूट गए पीछे; मारुति तो आसपास भी नहीं
भारतीय बाजार में एक दर्जन से ज्यादा कंपनियां इलेक्ट्रिक कार बेच रही हैं। हालांकि, इस सेगमेंट में टॉप-3 कंपनियों के पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। वहीं, टॉप-5 में शामिल अन्य कंपनियां भी अपनी पोजीशन को मजबूत कर रही हैं। खास बात ये है कि ज्यादातर कंपनियों को साल-दर-साल के आधार पर ग्रोथ मिली है।
भारतीय बाजार में एक दर्जन से ज्यादा कंपनियां इलेक्ट्रिक कार बेच रही हैं। हालांकि, इस सेगमेंट में टॉप-3 कंपनियों के पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। वहीं, टॉप-5 में शामिल अन्य कंपनियां भी अपनी पोजीशन को मजबूत कर रही हैं। खास बात ये है कि ज्यादातर कंपनियों को साल-दर-साल के आधार पर ग्रोथ मिली है। देश के अंदर अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक 1,99,923 यूनिट बेचीं। जबकि, अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक 1,08,873 यूनिट बेची थीं। यानी इस फाइनेंशियल ईयर में 91,050 यूनिट ज्यादा बिकीं। यानी सेगमेंट में 83.63% की ग्रोथ मिली। वैसे, इस सेगमेंट को देसी कंपनी टाटा मोटर्स ने एक बार फिर टॉप किया। चलिए अब एक बार सभी कंपनियों की सेल्स के बारे में जानते हैं।
|इलेक्ट्रिक कार सेल्स फाइनेंशियल ईयर 2026
|नं
|मॉडल
|FY2026
|FY2025
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|शेयर % FY26
|1
|टाटा मोटर्स
|78,811
|57,994
|20,817
|35.9
|39.42
|2
|JSW MG
|53,089
|30,569
|22,520
|73.67
|26.55
|3
|महिंद्रा
|42,721
|8,426
|34,295
|407.01
|21.37
|4
|हुंडई
|5,885
|2,477
|3,408
|137.59
|2.94
|5
|BYD
|5,361
|3,481
|1,880
|54.01
|2.68
|6
|किआ
|3,738
|418
|3,320
|794.26
|1.87
|7
|BMW
|3,537
|1,580
|1,957
|123.86
|1.77
|8
|विनफास्ट
|2,390
|0
|2,390
|-
|1.2
|9
|मारुति
|1,416
|0
|1,416
|-
|0.71
|10
|मर्सिडीज
|1,047
|1,157
|-110
|-9.51
|0.52
|11
|सिट्रोन
|576
|2,013
|-1,437
|-71.39
|0.29
|12
|वोल्वो
|382
|403
|-21
|-5.21
|0.19
|13
|टेस्ला
|342
|0
|342
|-
|0.17
|14
|अन्य
|628
|355
|273
|76.9
|0.31
|टोटल
|1,99,923
|1,08,873
|91,050
|83.63
|100
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
BYD Seal
₹ 41 - 53.15 लाख
BYD Sealion 7
₹ 49.4 - 54.9 लाख
BYD Atto 3
₹ 24.99 - 33.99 लाख
BYD eMAX 7
₹ 26.9 - 29.9 लाख
टाटा मोटर्स ने FY2026 में 78,811 गाड़ियां बेचीं। जबकि, FY2025 में 57,994 गाड़ियां बेची थीं। यानी कंपनी ने 20,817 यूनिट ज्यादा बेचीं और 35.9% की YoY ग्रोथ मिली और इसका शेयर 39.42% रहा। JSW MG ने FY2026 में 53,089 गाड़ियां बेचीं। जबकि, FY2025 में 30,569 गाड़ियां बेची थीं। यानी कंपनी ने 22,520 यूनिट ज्यादा बेचीं और 73.67% की YoY ग्रोथ मिली और इसका शेयर 26.55% रहा। महिंद्रा ने FY2026 में 42,721 गाड़ियां बेचीं। जबकि, FY2025 में 8,426 गाड़ियां बेची थीं। यानी कंपनी ने 34,295 यूनिट ज्यादा बेचीं और 407.01% की YoY ग्रोथ मिली और इसका शेयर 21.37% रहा।
हुंडई ने FY2026 में 5,885 गाड़ियां बेचीं। जबकि, FY2025 में 2,477 गाड़ियां बेची थीं। यानी कंपनी ने 3,408 यूनिट ज्यादा बेचीं और 137.59% की YoY ग्रोथ मिली और इसका शेयर 2.94% रहा। BYD ने FY2026 में 5,361 गाड़ियां बेचीं। जबकि, FY2025 में 3,481 गाड़ियां बेची थीं। यानी कंपनी ने 1,880 यूनिट ज्यादा बेचीं और 54.01% की YoY ग्रोथ मिली और इसका शेयर 2.68% रहा। किआ ने FY2026 में 3,738 गाड़ियां बेचीं। जबकि, FY2025 में 418 गाड़ियां बेची थीं। यानी कंपनी ने 3,320 यूनिट ज्यादा बेचीं और 794.26% की YoY ग्रोथ मिली और इसका शेयर 1.87% रहा।
BMW ने FY2026 में 3,537 गाड़ियां बेचीं। जबकि, FY2025 में 1,580 गाड़ियां बेची थीं। यानी कंपनी ने 1,957 यूनिट ज्यादा बेचीं और 123.86% की YoY ग्रोथ मिली और इसका शेयर 1.77% रहा। विनफास्ट ने FY2026 में 2,390 गाड़ियां बेचीं। इसका शेयर 1.2% रहा। मारुति ने FY2026 में 1,416 गाड़ियां बेचीं। इसका शेयर 0.71% रहा। मर्सिडीज ने FY2026 में 1,047 गाड़ियां बेचीं। जबकि, FY2025 में 1,157 गाड़ियां बेची थीं। यानी कंपनी ने 110 यूनिट कम बेचीं और 9.51% की YoY डिग्रोथ मिली और इसका शेयर 0.52% रहा।
सिट्रोन ने FY2026 में 576 गाड़ियां बेचीं। जबकि, FY2025 में 2,013 गाड़ियां बेची थीं। यानी कंपनी ने 1,437 यूनिट कम बेचीं और 71.39% की YoY डिग्रोथ मिली और इसका शेयर 0.29% रहा। वोल्वो ने FY2026 में 382 गाड़ियां बेचीं। जबकि, FY2025 में 403 गाड़ियां बेची थीं। यानी कंपनी ने 21 यूनिट कम बेचीं और 5.21% की YoY डिग्रोथ मिली और इसका शेयर 0.19% रहा। टेस्ला ने FY2026 में 342 गाड़ियां बेचीं इसका शेयर 0.17% रहा।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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