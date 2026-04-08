इलेक्ट्रिक कार का मतलब ये देसी कंपनी, इसके सामने MG, महिंद्रा छूट गए पीछे; मारुति तो आसपास भी नहीं

भारतीय बाजार में एक दर्जन से ज्यादा कंपनियां इलेक्ट्रिक कार बेच रही हैं। हालांकि, इस सेगमेंट में टॉप-3 कंपनियों के पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। वहीं, टॉप-5 में शामिल अन्य कंपनियां भी अपनी पोजीशन को मजबूत कर रही हैं। खास बात ये है कि ज्यादातर कंपनियों को साल-दर-साल के आधार पर ग्रोथ मिली है।

भारतीय बाजार में एक दर्जन से ज्यादा कंपनियां इलेक्ट्रिक कार बेच रही हैं। हालांकि, इस सेगमेंट में टॉप-3 कंपनियों के पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। वहीं, टॉप-5 में शामिल अन्य कंपनियां भी अपनी पोजीशन को मजबूत कर रही हैं। खास बात ये है कि ज्यादातर कंपनियों को साल-दर-साल के आधार पर ग्रोथ मिली है। देश के अंदर अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक 1,99,923 यूनिट बेचीं। जबकि, अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक 1,08,873 यूनिट बेची थीं। यानी इस फाइनेंशियल ईयर में 91,050 यूनिट ज्यादा बिकीं। यानी सेगमेंट में 83.63% की ग्रोथ मिली। वैसे, इस सेगमेंट को देसी कंपनी टाटा मोटर्स ने एक बार फिर टॉप किया। चलिए अब एक बार सभी कंपनियों की सेल्स के बारे में जानते हैं।

इलेक्ट्रिक कार सेल्स फाइनेंशियल ईयर 2026 नं मॉडल FY2026 FY2025 अंतर ग्रोथ % YoY शेयर % FY26 1 टाटा मोटर्स 78,811 57,994 20,817 35.9 39.42 2 JSW MG 53,089 30,569 22,520 73.67 26.55 3 महिंद्रा 42,721 8,426 34,295 407.01 21.37 4 हुंडई 5,885 2,477 3,408 137.59 2.94 5 BYD 5,361 3,481 1,880 54.01 2.68 6 किआ 3,738 418 3,320 794.26 1.87 7 BMW 3,537 1,580 1,957 123.86 1.77 8 विनफास्ट 2,390 0 2,390 - 1.2 9 मारुति 1,416 0 1,416 - 0.71 10 मर्सिडीज 1,047 1,157 -110 -9.51 0.52 11 सिट्रोन 576 2,013 -1,437 -71.39 0.29 12 वोल्वो 382 403 -21 -5.21 0.19 13 टेस्ला 342 0 342 - 0.17 14 अन्य 628 355 273 76.9 0.31 टोटल 1,99,923 1,08,873 91,050 83.63 100

टाटा मोटर्स ने FY2026 में 78,811 गाड़ियां बेचीं। जबकि, FY2025 में 57,994 गाड़ियां बेची थीं। यानी कंपनी ने 20,817 यूनिट ज्यादा बेचीं और 35.9% की YoY ग्रोथ मिली और इसका शेयर 39.42% रहा। JSW MG ने FY2026 में 53,089 गाड़ियां बेचीं। जबकि, FY2025 में 30,569 गाड़ियां बेची थीं। यानी कंपनी ने 22,520 यूनिट ज्यादा बेचीं और 73.67% की YoY ग्रोथ मिली और इसका शेयर 26.55% रहा। महिंद्रा ने FY2026 में 42,721 गाड़ियां बेचीं। जबकि, FY2025 में 8,426 गाड़ियां बेची थीं। यानी कंपनी ने 34,295 यूनिट ज्यादा बेचीं और 407.01% की YoY ग्रोथ मिली और इसका शेयर 21.37% रहा।

हुंडई ने FY2026 में 5,885 गाड़ियां बेचीं। जबकि, FY2025 में 2,477 गाड़ियां बेची थीं। यानी कंपनी ने 3,408 यूनिट ज्यादा बेचीं और 137.59% की YoY ग्रोथ मिली और इसका शेयर 2.94% रहा। BYD ने FY2026 में 5,361 गाड़ियां बेचीं। जबकि, FY2025 में 3,481 गाड़ियां बेची थीं। यानी कंपनी ने 1,880 यूनिट ज्यादा बेचीं और 54.01% की YoY ग्रोथ मिली और इसका शेयर 2.68% रहा। किआ ने FY2026 में 3,738 गाड़ियां बेचीं। जबकि, FY2025 में 418 गाड़ियां बेची थीं। यानी कंपनी ने 3,320 यूनिट ज्यादा बेचीं और 794.26% की YoY ग्रोथ मिली और इसका शेयर 1.87% रहा।

BMW ने FY2026 में 3,537 गाड़ियां बेचीं। जबकि, FY2025 में 1,580 गाड़ियां बेची थीं। यानी कंपनी ने 1,957 यूनिट ज्यादा बेचीं और 123.86% की YoY ग्रोथ मिली और इसका शेयर 1.77% रहा। विनफास्ट ने FY2026 में 2,390 गाड़ियां बेचीं। इसका शेयर 1.2% रहा। मारुति ने FY2026 में 1,416 गाड़ियां बेचीं। इसका शेयर 0.71% रहा। मर्सिडीज ने FY2026 में 1,047 गाड़ियां बेचीं। जबकि, FY2025 में 1,157 गाड़ियां बेची थीं। यानी कंपनी ने 110 यूनिट कम बेचीं और 9.51% की YoY डिग्रोथ मिली और इसका शेयर 0.52% रहा।