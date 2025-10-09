GST 2.0 ने घटाई इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री, टॉप-3 कंपनी की हालत हुई खराब! चीनी कंपनी निकली आगे
सालाना आधार पर सेगमेंट को 148% की दमदार ग्रोथ मिली। खास बात ये है कि टाटा मोटर्स ने सेल्स इतनी तेजी दिखी कि वो अपने सबसे बड़े कॉम्पटीटर MG मोटर्स से लगभग दोगुना अंतर से आगे रही। सालाना आधार पर किआ को सबसे ज्यादा 2430% की ग्रोथ मिली। वहीं, टॉप-5 में चीनी कंपनी BYD को ग्रोथ मिली।
इलेक्ट्रिक कारों की सितंबर सेल्स का डेटा सामने आ गया है। GST 2.0 का असर इलेक्ट्रिक कारों पर नहीं हुआ है, जिसके चलते इनकी सेल्स भी डाउन हुई है। दरअसल, फेस्टिव सीजन के बाद भी इस सेगमेंट में मंथली बेसिस पर डिग्रोथ देखने को मिली। अगस्त की तुलना में सितंबर में सेल्स 16% घट गई। हालांकि, सालाना आधार पर सेगमेंट को 148% की दमदार ग्रोथ मिली। खास बात ये है कि टाटा मोटर्स ने सेल्स इतनी तेजी दिखी कि वो अपने सबसे बड़े कॉम्पटीटर MG मोटर्स से लगभग दोगुना अंतर से आगे रही। सालाना आधार पर किआ को सबसे ज्यादा 2430% की ग्रोथ मिली। वहीं, टॉप-5 में चीनी कंपनी BYD को ग्रोथ मिली।
|इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर मंथली सेल्स सितंबर 2025
|कंपनी
|अगस्त 2025
|सितंबर 2025
|MoM %
|टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड
|7,453
|6,216
|-17%
|MG मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
|5,087
|3,912
|-23%
|महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड
|3,706
|3,243
|-12%
|BYD इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
|478
|547
|14%
|किआ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
|463
|506
|9%
|हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड
|618
|349
|-449%
|BMW इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
|393
|310
|-21%
|मर्सिडीज-बेंज
|80
|97
|21%
|टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
|0
|64
|-
|PCA ऑटोमोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
|23
|36
|57%
|वोल्वो ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
|21
|23
|10%
|विनफास्ट ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
|0
|6
|-
|पोर्श एजी जर्मनी
|6
|5
|-17%
|रोल्स रॉयस
|0
|1
|-
|ऑडी AG
|3
|0
|-100%
|टोटल
|18,328
|15,315
|-16%
इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर की मंथली सेल्स की बात करें तो टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने अगस्त 2025 में 7,453 गाड़ियां बेचीं। जबकि सितंबर 2025 में 6,216 गाड़ी बेचीं। यानी इसे 17% की मंथली डिग्रोथ मिली। MG मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अगस्त 2025 में 5,087 गाड़ियां बेचीं। जबकि सितंबर 2025 में 3,912 गाड़ी बेचीं। यानी इसे 23% की मंथली डिग्रोथ मिली। महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड ने अगस्त 2025 में 3,706 गाड़ियां बेचीं। जबकि सितंबर 2025 में 3,243 गाड़ी बेचीं। यानी इसे 12% की मंथली डिग्रोथ मिली।
BYD इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अगस्त 2025 में 478 गाड़ियां बेचीं। जबकि सितंबर 2025 में 547 गाड़ी बेचीं। यानी इसे 14% की मंथली ग्रोथ मिली। किआ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अगस्त 2025 में 463 गाड़ियां बेचीं। जबकि सितंबर 2025 में 506 गाड़ी बेचीं। यानी इसे 9% की मंथली ग्रोथ मिली। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने अगस्त 2025 में 618 गाड़ियां बेचीं। जबकि सितंबर 2025 में 349 गाड़ी बेचीं। यानी इसे 449% की मंथली डिग्रोथ मिली। BMW इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अगस्त 2025 में 393 गाड़ियां बेचीं। जबकि सितंबर 2025 में 310 21% की मंथली डिग्रोथ मिली।
मर्सिडीज-बेंज ने अगस्त 2025 में 80 गाड़ियां बेचीं। जबकि सितंबर 2025 में 97 21% की मंथली ग्रोथ मिली। टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने अगस्त 2025 में 0 गाड़ियां बेचीं। जबकि सितंबर 2025 में 64 गाड़ी बेचीं। PCA ऑटोमोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अगस्त 2025 में 23 गाड़ियां बेचीं। जबकि सितंबर 2025 में 36 57% की मंथली ग्रोथ मिली। वोल्वो ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अगस्त 2025 में 21 गाड़ियां बेचीं। जबकि सितंबर 2025 में 23 गाड़ी बेचीं। यानी इसे 10% की मंथली ग्रोथ मिली।
विनफास्ट ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अगस्त 2025 में 0 गाड़ियां बेचीं। जबकि सितंबर 2025 में 6 गाड़ी बेचीं। पोर्श एजी जर्मनी ने अगस्त 2025 में 6 गाड़ियां बेचीं। जबकि सितंबर 2025 में 5 गाड़ी बेचीं। यानी इसे 17% की मंथली डिग्रोथ मिली।रोल्स रॉयस ने अगस्त 2025 में 0 गाड़ियां बेचीं। जबकि सितंबर 2025 में 1 गाड़ी बेचीं। ऑडी AG ने अगस्त 2025 में 3 गाड़ियां बेचीं। जबकि सितंबर 2025 में 0 गाड़ी बेचीं। यानी इसे 100% की मंथली डिग्रोथ मिली।
|इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर ईयरली सेल्स सितंबर 2025
|कंपनी
|सितंबर 2024
|सितंबर 2025
|YoY %
|टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड
|3,831
|6,216
|62%
|MG टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
|1,020
|3,912
|284%
|महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड
|476
|3,243
|581%
|BYD इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
|176
|547
|211%
|किआ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
|20
|506
|2430%
|हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड
|29
|349
|1103%
|BMW इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
|116
|310
|167%
|मर्सिडीज-बेंज
|86
|97
|13%
|टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
|0
|64
|-
|PCA ऑटोमोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
|389
|36
|-91%
|वोल्वो ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
|15
|23
|53%
|ऑडी AG
|14
|0
|-100%
|पोर्श एजी जर्मनी
|3
|5
|67%
|रोल्स रॉयस
|1
|1
|0%
|विनफास्ट ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
|0
|6
|-
|टोटल
|6176
|15,315
|148%
इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर की मंथली सेल्स की बात करें तो टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने सितंबर 2024 में 3,831 गाड़ियां बेचीं थीं। जबकि सितंबर 2025 में 6,216 गाड़ी बेचीं। यानी इसे 62% की ईयरली ग्रोथ मिली। MG टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सितंबर 2024 में 1,020 गाड़ियां बेचीं थीं। जबकि सितंबर 2025 में 3,912 गाड़ी बेचीं। यानी इसे 284% की ईयरली ग्रोथ मिली। महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड ने सितंबर 2024 में 476 गाड़ियां बेचीं थीं। जबकि सितंबर 2025 में 3,243 गाड़ी बेचीं। यानी इसे 581% की ईयरली ग्रोथ मिली।
BYD इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सितंबर 2024 में 176 गाड़ियां बेचीं थीं। जबकि सितंबर 2025 में 547 गाड़ी बेचीं। यानी इसे 211% की ईयरली ग्रोथ मिली। किआ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सितंबर 2024 में 20 गाड़ियां बेचीं थीं। जबकि सितंबर 2025 में 506 गाड़ी बेचीं। यानी इसे 2430% की ईयरली ग्रोथ मिली। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने सितंबर 2024 में 29 गाड़ियां बेचीं थीं। जबकि सितंबर 2025 में 349 गाड़ी बेचीं। यानी इसे 1103% की ईयरली ग्रोथ मिली। BMW इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सितंबर 2024 में 116 गाड़ियां बेचीं थीं। जबकि सितंबर 2025 में 310 गाड़ी बेचीं। यानी इसे 167% की ईयरली ग्रोथ मिली।
मर्सिडीज-बेंज ने सितंबर 2024 में 86 गाड़ियां बेचीं थीं। जबकि सितंबर 2025 में 97 गाड़ी बेचीं। यानी इसे 13% की ईयरली ग्रोथ मिली। टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने सितंबर 2024 में 0 गाड़ियां बेचीं थीं। जबकि सितंबर 2025 में 64 गाड़ी बेचीं। PCA ऑटोमोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सितंबर 2024 में 389 गाड़ियां बेचीं थीं। जबकि सितंबर 2025 में 36 गाड़ी बेचीं। यानी इसे 91% की ईयरली डिग्रोथ मिली। वोल्वो ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सितंबर 2024 में 15 गाड़ियां बेचीं थीं। जबकि सितंबर 2025 में 23 गाड़ी बेचीं। यानी इसे 53% की ईयरली ग्रोथ मिली।
ऑडी AG ने सितंबर 2024 में 14 गाड़ियां बेचीं थीं। जबकि सितंबर 2025 में 0 गाड़ी बेचीं। यानी इसे 100% की ईयरली डिग्रोथ मिली। पोर्श एजी जर्मनी ने सितंबर 2024 में 3 गाड़ियां बेचीं थीं। जबकि सितंबर 2025 में 5 गाड़ी बेचीं। यानी इसे 67% की ईयरली ग्रोथ मिली। रोल्स रॉयस ने सितंबर 2024 में 1 गाड़ियां बेचीं थीं। जबकि सितंबर 2025 में 1 गाड़ी बेचीं। यानी इसे 0% की ईयरली ग्रोथ मिली। विनफास्ट ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सितंबर 2024 में 0 गाड़ियां बेचीं थीं। जबकि सितंबर 2025 में 6 गाड़ी बेचीं।
