इलेक्ट्रिक कार में आग लगने से पूरा घर खाक और 7 की मौत, आप तो नहीं कर रहे चार्जिंग से जुड़ी ये गलती
इस मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि इस हादसे को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। कार में शॉर्ट सर्किट की वजह क्या है, इसका पता लगाया जा रहा है। ऐसे में आपके पास भी इलेक्ट्रिक कार है, तब हम यहां पर कुछ जरूरी बातें बता रहे हैं, जिन्हें फॉलो करके आप इस तरह के हादसे को टाल सकते हैं।
इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट जब भी रफ्तार पकड़ने लगता है, तब-तब कोई ऐसी खबर सामने आ जाती है जो ग्राहकों को इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए सोचने पर मजबूर कर देती है। दरअसल, इस बार एक इलेक्ट्रिक कार में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ है। शहर के तिलक नगर इलाके के प्रीति नगर में एक घर के इलेक्ट्रिक कार को चार्ज पर लगाया गया था, जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से धमाका हुआ और फिर आग लग गई। जिसके चलते आग पूरे घर में फैल गई। इस आग से घर के अंदर रखे LPG सिलेंडर फट गए।
हालांकि, अभी इस बात का पता नहीं चला है कि इलेक्ट्रिक कार किसी कंपनी की थी और कौन सा मॉडल थी। फिलहाल, इस मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि इस हादसे को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। कार में शॉर्ट सर्किट की वजह क्या है, इसका पता लगाया जा रहा है। ऐसे में आपके पास भी इलेक्ट्रिक कार है, तब हम यहां पर कुछ जरूरी बातें बता रहे हैं, जिन्हें फॉलो करके आप इस तरह के हादसे को टाल सकते हैं।
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फॉलो करें 80% चार्जिंग का नियम
EV के बेहतर इस्तेमाल और उसकी लंबी लाइफ से जड़ी कई ऐसी बातें होती हैं, जो लोग नहीं जानते है। इन बातों को फॉलो करके EV की लाइफ के साथ अपने अपना समय और पैसा भी बचा सकते हैं। दरअसल, EV ओनर्स को 80% चार्जिंग नियम बताया जाता है, इस नियम के कई फायदे हैं। मॉडर्न EVs में एडवांस्ड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) लगे होते हैं जो गाड़ी चलाते समय एनर्जी के इस्तेमाल को समझदारी से मैनेज करते हैं और बैटरी की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं। हालांकि, 80% चार्जिंग नियम मानने से लंबे समय तक और भी फायदे मिल सकते हैं। इसमें बैटरी की बेहतर हेल्थ और पैसे की बचत शामिल है।
1. बैटरी की लंबी लाइफ
कई यूजर्स ने देखा होगा कि लिथियम-आयन बैटरी को 80% से 100% तक चार्ज करने में 0% से 80% तक चार्ज करने से ज्यादा समय लगता है। ऐसा ज्यादा चार्ज लेवल पर ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होता है। EV बैटरी को लगातार 100% तक चार्ज करने से बैटरी की हेल्थ पर धीरे-धीरे असर पड़ सकता है और लंबे समय तक ओनरशिप का खर्च बढ़ सकता है। इसलिए, लगभग 80% पर चार्ज करना बंद करने से बैटरी की लाइफ बेहतर हो सकती है।
2. समय की बचत
ICE गाड़ियों की तुलना में EVs को रीफ्यूल या रिचार्ज करने में काफी ज्यादा समय लगता है। 80% से 100% तक चार्ज करने से आमतौर पर ड्राइविंग रेंज में थोड़ी ही बढ़ोतरी होती है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा समय लगता है। लगभग 80% पर चार्जर को डिस्कनेक्ट करने से समय बच सकता है, जबकि रोजाना इस्तेमाल के लिए रेंज का अंतर अक्सर बहुत कम रहता है। इससे लाइन में इंतजार कर रहे दूसरे EV यूजर्स के लिए चार्जिंग स्टेशन भी उपलब्ध हो जाते हैं।
3. रीजेनरेटिव ब्रेकिंग एफिशिएंसी
ज्यादातर EVs में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं जो धीमा होने या ब्रेक लगाने के दौरान एनर्जी रिकवर करते हैं। कुछ बची हुई बैटरी कैपेसिटी - आमतौर पर लगभग 20% बनाए रखने से रीजेनरेटिव ब्रेकिंग ज्यादा अच्छे से काम करती है। जब बैटरी पहले से ही पूरी तरह चार्ज होती है, तो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सीमित हो सकती है, जिससे फ्री एनर्जी का नुकसान होता है।
4. कैलकुलेटेड चार्जिंग
भारत में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बेहतर हो रहा है, चार्जिंग स्टेशन आसानी से मिल रहे हैं। लंबी यात्राओं के लिए, चार्जिंग स्टॉप की पहले से प्लानिंग करने से समय बच सकता है और रेंज की चिंता कम हो सकती है। कैलकुलेटेड चार्जिंग बिना किसी परेशानी के यात्रा करने में भी मदद करती है और कुल मिलाकर ओनरशिप की सुविधा को बढ़ाती है।
5. याद रखने वाली बातें
डेली इस्तेमाल के लिए 80% चार्जिंग का नियम फायदेमंद है, लेकिन बैटरी को हफ्ते में कम से कम एक बार होम चार्जर का इस्तेमाल करके 100% तक चार्ज करने की सलाह दी जाती है। इससे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को रीकैलिब्रेट करने और रोजाना ड्राइविंग के लिए अनुमानित रेंज को सही-सही दिखाने में मदद मिलती है। इस तरह, यूजर अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैटरी की क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं।
कार बैटरी खराब होने के संकेत
कार की बैटरी के खराब होने से पहले कुछ इंडीकेशन देने लगती है। जैसे इसके वोल्टेज में फर्क आने लगता है। इसका आपको तो अंदाज नहीं होगा, लेकिन आपकी कार को जरूर होगा और डैशबोर्ड में आपको बैटरी का साइन दिखने लगेगा। बैटरी का साइन आने के साथ ही आपको बैटरी बदलवा लेनी चाहिए, नहीं तो ये कभी भी डेड हो सकती है। यानी बैटरी पूरी तरह से काम करना बंद कर सकती है। ऐसे में ये आपके लिए एक बड़ी परेशानी होगी। बैटरी चार्जिंग के दौरान इसे ओवरचार्ज होने से बचाएं। साथ ही, बार-बार चार्ज होने से भी बचें। साथ ही, समय-समय पर चार्जिंग सॉकेट और प्लग को भी चेक करते रहें।
सर्विस हमेशा ऑफिशियल सर्विस सेंटर पर कराएं
इलेक्ट्रिक कारों में आग लगने कई मामले सामने आ चुके हैं। इसमें टाटा, महिंद्रा जैसी कंपनियों के मॉडल शामिल रहे हैं। इन मामलों के बाद कंपनियों ने बताया था कि ऐसे मामले में हम ग्राहकों की सभी तरह की हेल्प करने को पूरी तरह तैयार रहते हैं। हमारी सभी ग्राहकों से अपील है कि पेट्रोल-डीजल (ICE) कारों और इलेक्ट्रिक व्हीकल दोनों सेगमेंट में ऑटोमोटिव बाजार लगातार नई टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट को साथ तैयार किया जा रहा है जिसके लिए स्किल्ड मैकेनिक की जरूरत होती है। ऐसे में हम अपने ग्राहकों से अपील करते हैं कि वे जब भी अपनी व्हीकल में किसी कम्पोनेंट को चेंज करवाते हैं तब उसे ऑफिशियल सर्विस सेंटर से ही करवाएं। ताकि किसी तरह की घटना ना हो।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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