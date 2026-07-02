थैंक्स टू E20! देश में इलेक्ट्रिक कारों की रिकॉर्ड बिक्री, पहली बार आंकड़ा 30000 के पार; इनका रहा दबदबा

ये पहला मौका है जब इस सेगमेंट में किसी भी महीने 30,000 से ज्यादा गाड़ियां बिक गईं। इस शानदार सेल्स का एक कारण E20 फ्यूल को भी माना जा रहा है। दरअसल, E20 फ्यूल से गाड़ियों में होने वाली प्रॉब्लम की कई बातें सामने आ रही हैं।

₹ 9,806 / माह

EMI केवल ₹ 9,806 / माह

देश के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट ने जून में रिकॉर्ड बिक्री देखने को मिली। ये पहला मौका है जब इस सेगमेंट में किसी भी महीने 30,000 से ज्यादा गाड़ियां बिक गईं। इस शानदार सेल्स का एक कारण E20 फ्यूल को भी माना जा रहा है। दरअसल, E20 फ्यूल से गाड़ियों में होने वाली प्रॉब्लम की कई बातें सामने आ रही हैं। इसमें माइलेज का कम होने से लेकर इंजन तक में प्रॉब्लम आना है। यही वजह है कि अब लोगों का ध्यान इलेक्ट्रिक कारों की तरफ जा रहा है। जून में ग्राहकों ने 31,253 इलेक्ट्रिक कारों को खरीदा। इसमें इलेक्ट्रिक हैचबैक, सेडान, SUV और MPV शामिल हैं।

इलेक्ट्रिक कार कंपनी सेल्स जून 2026 रैंक कंपनी जून 2026 जून 2025 चेंज % YoY 1 टाटा मोटर्स 12,023 5,355 125% 2 महिंद्रा एंड महिंद्रा 7,645 3,513 118% 3 JSW MG मोटर 5,785 4,691 23% 4 मारुति सुजुकी इंडिया 1,896 - न्यू 5 विनफास्ट ऑटो इंडिया 1,394 - न्यू 6 BYD इंडिया 860 508 69% 7 BMW इंडिया 486 242 101% 8 किआ इंडिया 446 50 792% 9 हुंडई मोटर इंडिया 347 596 -42% 10 मर्सिडीज-बेंज 234 113 107% 11 वोल्वो ऑटो इंडिया 36 26 38% 12 टेस्ला इंडिया मोटर्स 35 - न्यू 13 टोयोटा किर्लोस्कर मोटर 32 - न्यू 14 स्टेलंटिस इंडिया 24 100 -76% 15 पोर्श 8 3 167% 16 ऑडी 1 2 -50% 17 रोल्स-रॉयस 1 4 -75% 18 JLR इंडिया 0 0 - टोटल 31,253 15,203 106%

इलेक्ट्रिक कार कंपनियों की सेल्स की बात करें तो टाटा मोटर्स की जून 2026 में 12,023 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 5,355 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 125% की YoY ग्रोथ मिली। महिंद्रा एंड महिंद्रा की जून 2026 में 7,645 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 3,513 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 118% की YoY ग्रोथ मिली। JSW MG मोटर की जून 2026 में 5,785 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 4,691 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 23% की YoY ग्रोथ मिली।

मारुति सुजुकी इंडिया की जून 2026 में 1,896 यूनिट बिकीं। विनफास्ट ऑटो इंडिया की जून 2026 में 1,394 यूनिट बिकीं। BYD इंडिया की जून 2026 में 860 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 508 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 69% की YoY ग्रोथ मिली। BMW इंडिया की जून 2026 में 486 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 242 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 101% की YoY ग्रोथ मिली। किआ इंडिया की जून 2026 में 446 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 50 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 792% की YoY ग्रोथ मिली।

हुंडई मोटर इंडिया की जून 2026 में 347 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 596 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 42% की YoY डिग्रोथ मिली। मर्सिडीज-बेंज की जून 2026 में 234 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 113 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 107% की YoY ग्रोथ मिली। वोल्वो ऑटो इंडिया की जून 2026 में 36 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 26 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 38% की YoY ग्रोथ मिली। टेस्ला इंडिया मोटर्स की जून 2026 में 35 यूनिट बिकीं। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की जून 2026 में 32 यूनिट बिकीं।