बार-बार चार्जिंग की टेंशन खत्म, ये नई कार फुल चार्ज पर 805Km दौड़ेगी; 10 मिनट की चार्जिंग में 372Km रेंज
कंपनी का दावा है कि iX3 इलेक्ट्रिक कार 400kW की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वहीं, फुल चार्ज पर इसकी WLTP-सर्टिफाइट रेंज 805Km तक है। यानी जो लोग बार-बार चार्जिंग से बचना चाहते हैं, या लंबी सफर की दूरी तय करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन बनकर सामने आएगी।
ग्लोबल मार्केट में अपनी लग्जरी कारों के लिए जानी जाने वाली जर्मन कंपनी BMW ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार को पेश किया है। कंपनी की इस ऑल न्यू ई-कार का नाम iX3 है। ये ब्रांड के नए न्यू क्लास प्लेटफ़र्म पर तैयार होने वाली पहली इलेक्ट्रिक कार भी है। यह मॉडल टेक्नोलॉजी और चार्जिंग कैपेसिटी के मामले में BMW के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगी। दरअसल, कंपनी का दावा है कि iX3 इलेक्ट्रिक कार 400kW की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वहीं, फुल चार्ज पर इसकी WLTP-सर्टिफाइट रेंज 805Km तक है। यानी जो लोग बार-बार चार्जिंग से बचना चाहते हैं, या लंबी सफर की दूरी तय करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन बनकर सामने आएगी।
BMW iX3 का एक्सटीरियर और इंटीरियर
>> BMW iX3 इलेक्ट्रिक कार के डिजाइन के मेन हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें वर्टीकली ऑरिओंटेड किडनी ग्रिल, क्रोम लाइट की जगह हॉरिजोंटल लाइट सिग्नेचर, फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल और डोर ट्रिम्स के साथ एक रैपअराउंड कॉकपिट शामिल हैं। यह SUV प्रकाश और साउंड के एक एनिमेटेड सीक्वेंस के साथ पैसेंजर का वेलकम भी करती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
BMW i5
₹ 1.2 करोड़
Mercedes-Benz EQS
₹ 1.3 - 1.63 करोड़
BMW i4
₹ 72.5 - 77.5 लाख
Mahindra Thar
₹ 11.5 - 17.62 लाख
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.99 - 25.42 लाख
>> बात करें इसके इंटीरियर की तो इसमें नए ऑपरेटिंग सिस्टम X पर चलने वाला BMW पैनोरमिक आईड्राइव पेश किया गया है। इसमें कई डिस्प्ले एलिमेंट, सेंट्रल फ्री-कट डिस्प्ले, नए कंट्रोल के साथ मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील और एक 3D हेड्स-अप डिस्प्ले शामिल है। ये ऐसे एलिमेंट हैं जो इस कार की लग्जीरियस में गजब का इजाफा करते हैं।
10 मिनट चार्ज में 372Km की रेंज
इसके मूल में BMW की 6th जनरेशन की eDrive टेक्नोलॉजी है, जिसमें 20% से ज्यादा एनर्जी डेनिसिटी वाली बेलनाकार-सेल बैटरी, 800V आर्किटेक्चर और एक नया स्ट्रक्चरल बैटरी पैक शामिल है। iX3 में दो इलेक्ट्रिक मोटर दी जा सकती हैं, जिनमें xDrive वैरिएंट के लिए फ्रंट एक्सल पर एक ASM मोटर भी शामिल है। इस मॉडल में "सिम्बायोटिक ब्रेक" भी शामिल हैं, जो एनर्जी रीकुपरेशन के माध्यम से 98% ब्रेकिंग को कैपेबल बनाते हैं। iX3 400kW फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। जिससे ये 10 मिनट में 372Km तक की रेंज मिलती है। फुल चार्ज पर ये 805Km तक की रेंज देती है। बता दें कि न्यू iX3 का प्रोडक्श ननवंबर 2025 में शुरू होगा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।