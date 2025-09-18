खुशखबरी! मात्र ₹15 में मिलेगी इस शहर में इलेक्ट्रिक बाइक सर्विस, Ola, Uber और रैपिडो से होगी राइड बुकिंग
मुंबईवासी जल्द ही सस्ती, फास्ट और ईको-फ्रेंडली सवारी का आनंद ले पाएंगे। ट्रैफिक में फंसने की झंझट कम होगी और जेब पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। जी हां, क्योंकि सितंबर 2025 के खत्म होते ही मुंबई में ई-बाइक टैक्सी (E-Bike Taxi) सर्विस शुरू होने वाली है।
मुंबईवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। अब ई-बाइक टैक्सी (E-Bike Taxi) सेवाएं इस महीने के अंत तक मुंबई में शुरू होने जा रही हैं। इसका मकसद ट्रैफिक जाम से राहत, सस्ती और पर्यावरण-फ्रेंडली यात्रा का विकल्प देना है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
किराया कितना होगा?
सरकार ने ई-बाइक टैक्सी (E-Bike Taxi) का किराया तय कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पहले 1.5 किमी. का किराया 15 रुपये होगा। इसके बाद हर अतिरिक्त किमी. का किराया 10.27 रुपये होगा। यानि ऑटो-रिक्शा और टैक्सी से कहीं ज्यादा सस्ता और किफायती विकल्प लोगों को मिलेगा।
किन कंपनियों को मिली अनुमति?
ई-बाइक टैक्सी (E-Bike Taxi) सर्विस फिलहाल तीन बड़ी कंपनियों को दी गई है। इसमें ओला (Ola), ऊबर (Uber) और रेपिडो (Rapido) शामिल है। इन कंपनियों को प्रोविजनल लाइसेंस मिल चुका है और उन्हें 30 दिनों के भीतर स्थायी लाइसेंस लेना होगा।
नियम और शर्तें
सरकार ने इस सर्विस के लिए कुछ खास नियम भी तय किए हैं। हर एग्रीगेटर के पास कम से कम 50 गाड़ियां होनी चाहिए।
राइडर की उम्र 20 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। इसके लिए राइडर के पास वैध कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। ई-बाइक टैक्सी का रंग पीला होगा और इसकी अधिकतम स्पीड 60 किमी./घंटा होगी।
राइडर को दो पीले हेलमेट रखने होंगे। 12 साल से छोटे बच्चों को सवारी करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, महिलाओं के लिए एक फीमेल राइडर विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा।
मुंबई के लोगों को कई फायदे
इससे मुंबई के लोगों को कई फायदे मिलेंगे। इससे ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और कम किराए में सफर भी करने को मिलेगा। इससे प्रदूषण में कमी आएगी। इसके साथ ही यह महिलाओं और आम जनता के लिए ज्यादा सुरक्षित विकल्प होगा।
