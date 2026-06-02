इस कंपनी के ई-स्कूटर का ऐसा क्रेज, बजाज, हीरो, एथर भी नहीं दे रहे टक्कर! ओला तो आसपास भी नहीं

टॉप कंपनियों की लिस्ट में टीवीएस के साथ बजाज, एथर एनर्जी और हीरो मोटोकॉर्प सबसे ऊपर रहीं। वहीं, ओला इलेक्ट्रिक भी टॉप-5 में शामिल रही। इस लिस्ट में ओला को छोड़कर सभी कंपनियों को साल-दर-साल के आधार पर ग्रोथ मिली। टॉप-10 कंपनियों ने मई में कुल मिलाकर 161,313 यूनिट बेचीं।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट की मई सेल्स का डाटा सामने आ गया है। हर बार की तरह एक बार फिर टीवीएस मोटर कंपनी का दबदबा देखने को मिला। टॉप कंपनियों की लिस्ट में टीवीएस के साथ बजाज, एथर एनर्जी और हीरो मोटोकॉर्प सबसे ऊपर रहीं। वहीं, ओला इलेक्ट्रिक भी टॉप-5 में शामिल रही। इस लिस्ट में ओला को छोड़कर सभी कंपनियों को साल-दर-साल के आधार पर ग्रोथ मिली। टॉप-10 कंपनियों ने मई में कुल मिलाकर 161,313 यूनिट बेचीं। जबकि मई 2025 में ये आंकड़ा 96,285 यूनिट का था। हीरो मोटोकॉर्प अपनी एकमात्र विडा सीरीज के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलिए अब सभी कंपनियों की सेल्स को देखते हैं।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी सेल्स मई 2026 रैंक कंपनी मई 2026 मई 2025 YoY % मार्केट शेयर मई 26 मार्केट शेयर मई 25 1 TVS मोटर कंपनी 42,415 25,804 64% 24.86% 24.59% 2 बजाज ऑटो 39,142 22,643 73% 22.94% 21.58% 3 एथर एनर्जी 28,211 14,101 100% 16.53% 13.44% 4 हीरो मोटोकॉर्प (विडा) 19,051 7,385 158% 11.16% 7.04% 5 ओला इलेक्ट्रिक 15,141 18,967 -20% 8.87% 18.08% 6 ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 7,696 4,325 78% 4.51% 4.12% 7 रिवर मोबिलिटी 3,717 1,078 245% 2.17% 1.02% 8 बीगॉस ऑटो 3,296 1,082 205% 1.93% 1.03% 9 बाउंस इलेक्ट्रिक 1,346 512 163% 0.78% 0.48% 10 सिंपल एनर्जी 1,298 388 235% 0.76% 0.36% डाटा: वाहन, 2 जून 2026

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी की सेल्स की बात करें तो TVS मोटर कंपनी ने मई 2026 में 42,415 यूनिट बेचीं। जबकि, मई 2025 में ये आंकड़ा 25,804 यूनिट का था। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 64% की ग्रोथ मिली। बजाज ऑटो ने मई 2026 में 39,142 यूनिट बेचीं। जबकि, मई 2025 में ये आंकड़ा 22,643 यूनिट का था। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 73% की ग्रोथ मिली। एथर एनर्जी ने मई 2026 में 28,211 यूनिट बेचीं। जबकि, मई 2025 में ये आंकड़ा 14,101 यूनिट का था। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 100% की ग्रोथ मिली।

हीरो मोटोकॉर्प (विडा) ने मई 2026 में 19,051 यूनिट बेचीं। जबकि, मई 2025 में ये आंकड़ा 7,385 यूनिट का था। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 158% की ग्रोथ मिली। ओला इलेक्ट्रिक ने मई 2026 में 15,141 यूनिट बेचीं। जबकि, मई 2025 में ये आंकड़ा 18,967 यूनिट का था। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 20% की डिग्रोथ मिली। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने मई 2026 में 7,696 यूनिट बेचीं। जबकि, मई 2025 में ये आंकड़ा 4,325 यूनिट का था। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 78% की ग्रोथ मिली।