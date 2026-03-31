इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर टूटी पब्लिक! मार्च में ₹1.39 लाख से ज्यादा EVs सेल, इस कंपनी की रही धाक
भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री मार्च 2026 में नया रिकॉर्ड बनाने के करीब है, जहां 1.39 लाख यूनिट्स पहले ही बिक चुकी हैं। TVS, बजाज और एथर जैसे ब्रांड्स ने इस ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (EV) मार्केट अब तेज रफ्तार पकड़ चुका है और मार्च 2026 इस सेक्टर के लिए ऐतिहासिक साबित होता दिख रहा है। 27 मार्च तक ही देश में करीब 1.39 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक बिक चुके हैं, जो पिछले साल के 1.31 लाख यूनिट्स से ज्यादा है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा, तो यह आंकड़ा जल्द ही 1.45 लाख के ऑल-टाइम रिकॉर्ड को भी पार कर सकता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
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Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Honda SP 125
₹ 87,878 - 95,465
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.83 - 2.18 लाख
Royal Enfield Bullet 350
₹ 1.62 - 2.04 लाख
Royal Enfield Hunter 350
₹ 1.38 - 1.67 लाख
इस तेजी के पीछे कई बड़े कारण हैं। बढ़ती पेट्रोल कीमतें, संभावित ऑयल क्राइसिस और पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता ने लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से आकर्षित किया है। साथ ही फाइनेंशियल ईयर एंड ऑफर्स, सरकार की सब्सिडी (जिसे अब जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है) और कंपनियों द्वारा दिए जा रहे भारी डिस्काउंट ने ग्राहकों को खरीदारी के लिए प्रेरित किया है।
इस ग्रोथ में कई बड़ी कंपनियों का अहम योगदान रहा है। TVS मोटर कंपनी (TVS Motor Company) इस सेगमेंट में सबसे आगे निकल चुकी है और FY26 में 3.3 लाख से ज्यादा यूनिट्स बेचकर पहला ऐसा ब्रांड बन गया है, जिसने 3 लाख का आंकड़ा पार किया। वहीं, बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने भी मजबूत प्रदर्शन करते हुए 2.76 लाख यूनिट्स बेचे हैं। एथर एनर्जी (Ather Energy) ने भी शानदार उछाल दिखाया है और इसकी बिक्री लगभग 2.3 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई है।
सबसे बड़ा सरप्राइज हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) की ओर से आया है, जिसने अपनी बिक्री लगभग तीन गुना बढ़ाकर 1.39 लाख यूनिट्स तक पहुंचा दी है। हालांकि, ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) के लिए यह साल थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि इसकी बिक्री में गिरावट देखने को मिली है।
FY26 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की कुल बिक्री 13.5 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई है, जो पिछले साल के मुकाबले 17% की बढ़त है। बेहतर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नए मॉडल्स और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते यह सेक्टर आने वाले समय में और तेजी से बढ़ने वाला है।
स्पष्ट है कि भारत अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले सालों में EV दोपहिया वाहन आम लोगों की पहली पसंद बन सकते हैं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
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