इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर टूटी पब्लिक! मार्च में ₹1.39 लाख से ज्यादा EVs सेल, इस कंपनी की रही धाक

Mar 31, 2026 01:06 pm IST

भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री मार्च 2026 में नया रिकॉर्ड बनाने के करीब है, जहां 1.39 लाख यूनिट्स पहले ही बिक चुकी हैं। TVS, बजाज और एथर जैसे ब्रांड्स ने इस ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (EV) मार्केट अब तेज रफ्तार पकड़ चुका है और मार्च 2026 इस सेक्टर के लिए ऐतिहासिक साबित होता दिख रहा है। 27 मार्च तक ही देश में करीब 1.39 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक बिक चुके हैं, जो पिछले साल के 1.31 लाख यूनिट्स से ज्यादा है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा, तो यह आंकड़ा जल्द ही 1.45 लाख के ऑल-टाइम रिकॉर्ड को भी पार कर सकता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

इस तेजी के पीछे कई बड़े कारण हैं। बढ़ती पेट्रोल कीमतें, संभावित ऑयल क्राइसिस और पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता ने लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से आकर्षित किया है। साथ ही फाइनेंशियल ईयर एंड ऑफर्स, सरकार की सब्सिडी (जिसे अब जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है) और कंपनियों द्वारा दिए जा रहे भारी डिस्काउंट ने ग्राहकों को खरीदारी के लिए प्रेरित किया है।

इस ग्रोथ में कई बड़ी कंपनियों का अहम योगदान रहा है। TVS मोटर कंपनी (TVS Motor Company) इस सेगमेंट में सबसे आगे निकल चुकी है और FY26 में 3.3 लाख से ज्यादा यूनिट्स बेचकर पहला ऐसा ब्रांड बन गया है, जिसने 3 लाख का आंकड़ा पार किया। वहीं, बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने भी मजबूत प्रदर्शन करते हुए 2.76 लाख यूनिट्स बेचे हैं। एथर एनर्जी (Ather Energy) ने भी शानदार उछाल दिखाया है और इसकी बिक्री लगभग 2.3 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई है।

सबसे बड़ा सरप्राइज हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) की ओर से आया है, जिसने अपनी बिक्री लगभग तीन गुना बढ़ाकर 1.39 लाख यूनिट्स तक पहुंचा दी है। हालांकि, ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) के लिए यह साल थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि इसकी बिक्री में गिरावट देखने को मिली है।

FY26 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की कुल बिक्री 13.5 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई है, जो पिछले साल के मुकाबले 17% की बढ़त है। बेहतर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नए मॉडल्स और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते यह सेक्टर आने वाले समय में और तेजी से बढ़ने वाला है।