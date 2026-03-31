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सारे रिकॉर्ड टूटे... 12 महीने में जमकर बिके इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर; ओला, बजाज, एथर पर भारी पड़ी ये कंपनी

Mar 31, 2026 12:49 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय ऑटो बाजार में अब जीरो-एमिशन वाले मॉडल की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। खासकर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की सेल्स के आंकड़ों को देखने से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी डिमांड किस कदर बढ़ रही है। उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का सेक्टर एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा।

सारे रिकॉर्ड टूटे... 12 महीने में जमकर बिके इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर; ओला, बजाज, एथर पर भारी पड़ी ये कंपनी

भारतीय ऑटो बाजार में अब जीरो-एमिशन वाले मॉडल की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। खासकर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की सेल्स के आंकड़ों को देखने से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी डिमांड किस कदर बढ़ रही है। उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का सेक्टर एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। 27 मार्च, 2026 तक इसकी कुल बिक्री 1.39 लाख यूनिट तक पहुंच चुकी है। सेक्टर पिछले साल इसी अवधि में दर्ज की गई 1.31 लाख यूनिट की संख्या को पहले ही पार कर चुका है। ये पिछले साल के आखिर के 1.45 लाख यूनिट के अब तक के सबसे हाई मंथली सेल आंकड़े के करीब पहुंच रहा है।

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सब्सिडी और छूट का मिल रहा फायदा
लगातार चल रहे जिओ-पॉलिटिकल तनावों के बावजूद, इस सेक्टर की डिमांड धीमी नहीं हुई है और संभावित तेल संकट को लेकर बनी आशंकाओं ने तो बिक्री की रफ्तार को और भी तेज कर दिया है। इसके अलावा, फाइनेंशियल ईयर के आखिर में मिलने वाले ऑफर, 31 मार्च, 2026 की PM सब्सिडी की डेडलाइन को भी जुलाई के आखिर तक बढ़ा दिया गया है। दूसरी तरफ, एथर एनर्जी और ओला इलेक्ट्रिक जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा दी जा रही भारी छूट ने ग्राहकों को खींचने का काम कर रही है।

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सेगमेंट को 17% का सालाना ग्रोथ मिली
इस पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो, FY26 में कुल मिलाकर काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की कुल बिक्री 1.35 मिलियन यूनिट रही, जो FY25 की 1.15 मिलियन यूनिट की तुलना में ज्यादा है। ये आंकड़े 17% की सालाना बढ़त को दर्शाते हैं, जिसे डीलरशिप के बड़े नेटवर्क (जो ज्यादा से ज्यादा संभावित ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करते हैं), नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग (जो ग्राहकों को ज्यादा ऑप्शन देते हैं) और बेहतर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन मिला है।

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TVS सेगमेंट में नंबर-1 कंपनी बनी
इस लिस्ट में सबसे ऊपर TVS मोटर कंपनी है, जिसने इस फाइनेंशियल ईयर में अपनी आईक्यूब रेंज की बदौलत 3.3 लाख यूनिट का आंकड़ा पार कर लिया है। यह पिछले साल की 2.38 लाख यूनिट की बिक्री की तुलना में एक बड़ी छलांग है। इसके साथ ही यह इस सेगमेंट में सालाना 3 लाख यूनिट की बिक्री का मील का पत्थर पार करने वाला पहला ब्रांड बन गया है। ज्यादा अफॉर्डेबल ऑर्बिटर रेंज के आने से भी कंपनी को काफी फायदा हुआ है। इस रेंज में अब V1 वैरिएंट को भी शामिल कर लिया गया है, जिससे इसका विस्तार और भी बढ़ गया है।

इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर बजाज ऑटो है, जिसने 2.76 लाख यूनिट की बिक्री की है, जो पिछले साल की 2.31 लाख यूनिट की बिक्री से बेहतर है। वहीं, एथर एनर्जी ने भी बिक्री के मामले में काफी शानदार प्रदर्शन किया है। इसकी बिक्री 1.31 लाख यूनिट से बढ़कर लगभग 2.3 लाख यूनिट तक पहुंच गई है, जो इस सेक्टर की बड़ी कंपनियों में से एक द्वारा हासिल की गई सबसे बड़ी बढ़त में से एक है। हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से एक बड़ा सरप्राइज आया है, जिसने पिछले साल के 50,000 यूनिट्स से भी कम के मुकाबले अपनी बिक्री को लगभग तीन गुना बढ़ाकर 1.39 लाख यूनिट्स तक पहुंचा दिया है।

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कम कीमत से ग्राहक खींचने का प्लान
दूसरी तरफ, ओला इलेक्ट्रिक की बिक्री में भारी गिरावट देखने को मिली है, जो 3.44 लाख यूनिट्स से घटकर 1.61 लाख यूनिट्स रह गई है। कई ब्रांड्स के विस्तार, बाजार में नए मॉडल्स के आने और इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त सुधार की बदौलत, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेक्टर आने वाले फाइनेंशियल ईयर में अगले स्तर पर पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की शुरुआती कीमत सिर्फ 49,999 रुपए करके अपने कॉम्पटीटर्स के लिए चैलेंज खड़ा कर दिया है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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