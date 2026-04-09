इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की 'बॉस' बनी ये कंपनी, 365 दिन में 3.41 लाख गाड़ी बेच डालीं; ये बजाज, एथर, ओला नहीं
टॉप इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स कंपनियों की सेल्स की बात करें तो टीवीएस मोटर्स ने FY26 में 3,41,513 यूनिट बेचीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 2,37,929 यूनिटा का था। यानी इसकी 1,03,584 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 43.54% की ग्रोथ मिली।
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की फाइनेंशियल ईयर 2026 की सेल्स का डेटा सामने आ गया है। कंपनी को FY26 के दौरान इस सेगमेंट में करीब 22% की शानदार ग्रोथ मिली है। FY26 में सेगमेंट के अंदर 14,01,818 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बिके। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 11,50,790 यूनिट का था। यानी 2,51,028 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ज्यादा बिके। इस बार सेगमेंट को टॉप करने का काम टीवीएस मोटर्स ने किया। ये एकमात्र ऐसी कंपनी भी रही जिसने 3 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स बेच डाले। जबकि, बजाज और एथर 3 लाख यूनिट के आंकड़े से काफी पीछे रहे। ओला नंबर-4 पर रही, लेकिन इसे 52% की डिग्रोथ का सामना करना पड़ा। चलिए एक बार सेल्स डेटा को देखते हैं।
|टॉप इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स कंपनी सेल्स फाइनेंशियल ईयर 2026
|नं
|कंपनी
|FY26 सेल्स
|FY25 सेल्स
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|शेयर % FY26
|1
|टीवीएस मोटर्स
|3,41,513
|2,37,929
|1,03,584
|43.54
|24.36
|2
|बजाज
|2,89,349
|2,31,172
|58,177
|25.17
|20.64
|3
|एथर
|2,39,178
|1,31,172
|1,08,006
|82.34
|17.06
|4
|ओला इलेक्ट्रिक
|1,64,295
|3,44,300
|-1,80,005
|-52.28
|11.72
|5
|हीरो विडा
|1,44,330
|48,738
|95,592
|196.13
|10.3
|6
|ग्रीव्स/एम्पीयर
|61,563
|40,169
|21,394
|53.26
|4.39
|7
|बीगॉस
|26,201
|17,343
|8,858
|51.08
|1.87
|8
|रिवर EV
|22,354
|4,247
|18,107
|426.35
|1.59
|9
|प्योर EV
|14,352
|8,982
|5,370
|59.79
|1.02
|10
|ई-स्प्रिंटो
|12,582
|1,409
|11,173
|792.97
|0.9
|11
|काइनेटिक ग्रीन
|11,557
|8,454
|3,103
|36.7
|0.82
|12
|रिवोल्ट
|10,444
|11,567
|-1,123
|-9.71
|0.75
|13
|सिंपल एनर्जी
|8,214
|1,959
|6,255
|319.3
|0.59
|14
|अन्य
|55,886
|63,349
|-7,463
|-11.78
|3.99
|टोटल
|14,01,818
|11,50,790
|2,51,028
|21.81
|100
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टॉप इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स कंपनियों की सेल्स की बात करें तो टीवीएस मोटर्स ने FY26 में 3,41,513 यूनिट बेचीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 2,37,929 यूनिटा का था। यानी इसकी 1,03,584 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 43.54% की ग्रोथ मिली। बजाज ने FY26 में 2,89,349 यूनिट बेचीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 2,31,172 यूनिटा काथा। यानी इसकी 58,177 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 25.17% की ग्रोथ मिली। एथर ने FY26 में 2,39,178 यूनिट बेचीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 1,31,172 यूनिटा काथा। यानी इसकी 1,08,006 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 82.34% की ग्रोथ मिली।
ओला इलेक्ट्रिक ने FY26 में 1,64,295 यूनिट बेचीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 3,44,300 यूनिटा काथा। यानी इसकी 1,80,005 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 52.28% की डिग्रोथ मिली। हीरो विडा ने FY26 में 1,44,330 यूनिट बेचीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 48,738 यूनिटा काथा। यानी इसकी 95,592 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 196.13% की ग्रोथ मिली। ग्रीव्स/एम्पीयर ने FY26 में 61,563 यूनिट बेचीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 40,169 यूनिटा काथा। यानी इसकी 21,394 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 53.26% की ग्रोथ मिली।
बीगॉस ने FY26 में 26,201 यूनिट बेचीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 17,343 यूनिटा काथा। यानी इसकी 8,858 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 51.08% की ग्रोथ मिली। रिवर EV ने FY26 में 22,354 यूनिट बेचीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 4,247 यूनिटा काथा। यानी इसकी 18,107 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 426.35% की ग्रोथ मिली। प्योर EV ने FY26 में 14,352 यूनिट बेचीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 8,982 यूनिटा काथा। यानी इसकी 5,370 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 59.79% की ग्रोथ मिली।
ई-स्प्रिंटो ने FY26 में 12,582 यूनिट बेचीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 1,409 यूनिटा काथा। यानी इसकी 11,173 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 792.97% की ग्रोथ मिली। काइनेटिक ग्रीन ने FY26 में 11,557 यूनिट बेचीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 8,454 यूनिटा काथा। यानी इसकी 3,103 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 36.7% की ग्रोथ मिली। रिवोल्ट ने FY26 में 10,444 यूनिट बेचीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 11,567 यूनिटा काथा। यानी इसकी 1,123 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 9.71% की डिग्रोथ मिली।
सिंपल एनर्जी ने FY26 में 8,214 यूनिट बेचीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 1,959 यूनिटा काथा। यानी इसकी 6,255 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 319.3% की ग्रोथ मिली। अन्य ने FY26 में 55,886 यूनिट बेचीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 63,349 यूनिटा काथा। यानी इसकी 7,463 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 11.78% की डिग्रोथ मिली। सालाना ग्रोथ के आधार पर ई-स्प्रिंटो, रिवर ईवी और सिंपल एनर्जी को सबसे ज्यादा फायदा मिला। वहीं, ओला को सबसे बड़ी सालाना डिग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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