इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की 'बॉस' बनी ये कंपनी, 365 दिन में 3.41 लाख गाड़ी बेच डालीं; ये बजाज, एथर, ओला नहीं

टॉप इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स कंपनियों की सेल्स की बात करें तो टीवीएस मोटर्स ने FY26 में 3,41,513 यूनिट बेचीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 2,37,929 यूनिटा का था। यानी इसकी 1,03,584 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 43.54% की ग्रोथ मिली।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की फाइनेंशियल ईयर 2026 की सेल्स का डेटा सामने आ गया है। कंपनी को FY26 के दौरान इस सेगमेंट में करीब 22% की शानदार ग्रोथ मिली है। FY26 में सेगमेंट के अंदर 14,01,818 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बिके। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 11,50,790 यूनिट का था। यानी 2,51,028 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ज्यादा बिके। इस बार सेगमेंट को टॉप करने का काम टीवीएस मोटर्स ने किया। ये एकमात्र ऐसी कंपनी भी रही जिसने 3 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स बेच डाले। जबकि, बजाज और एथर 3 लाख यूनिट के आंकड़े से काफी पीछे रहे। ओला नंबर-4 पर रही, लेकिन इसे 52% की डिग्रोथ का सामना करना पड़ा। चलिए एक बार सेल्स डेटा को देखते हैं।

टॉप इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स कंपनी सेल्स फाइनेंशियल ईयर 2026 नं कंपनी FY26 सेल्स FY25 सेल्स अंतर ग्रोथ % YoY शेयर % FY26 1 टीवीएस मोटर्स 3,41,513 2,37,929 1,03,584 43.54 24.36 2 बजाज 2,89,349 2,31,172 58,177 25.17 20.64 3 एथर 2,39,178 1,31,172 1,08,006 82.34 17.06 4 ओला इलेक्ट्रिक 1,64,295 3,44,300 -1,80,005 -52.28 11.72 5 हीरो विडा 1,44,330 48,738 95,592 196.13 10.3 6 ग्रीव्स/एम्पीयर 61,563 40,169 21,394 53.26 4.39 7 बीगॉस 26,201 17,343 8,858 51.08 1.87 8 रिवर EV 22,354 4,247 18,107 426.35 1.59 9 प्योर EV 14,352 8,982 5,370 59.79 1.02 10 ई-स्प्रिंटो 12,582 1,409 11,173 792.97 0.9 11 काइनेटिक ग्रीन 11,557 8,454 3,103 36.7 0.82 12 रिवोल्ट 10,444 11,567 -1,123 -9.71 0.75 13 सिंपल एनर्जी 8,214 1,959 6,255 319.3 0.59 14 अन्य 55,886 63,349 -7,463 -11.78 3.99 टोटल 14,01,818 11,50,790 2,51,028 21.81 100

टॉप इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स कंपनियों की सेल्स की बात करें तो टीवीएस मोटर्स ने FY26 में 3,41,513 यूनिट बेचीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 2,37,929 यूनिटा का था। यानी इसकी 1,03,584 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 43.54% की ग्रोथ मिली। बजाज ने FY26 में 2,89,349 यूनिट बेचीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 2,31,172 यूनिटा काथा। यानी इसकी 58,177 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 25.17% की ग्रोथ मिली। एथर ने FY26 में 2,39,178 यूनिट बेचीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 1,31,172 यूनिटा काथा। यानी इसकी 1,08,006 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 82.34% की ग्रोथ मिली।

ओला इलेक्ट्रिक ने FY26 में 1,64,295 यूनिट बेचीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 3,44,300 यूनिटा काथा। यानी इसकी 1,80,005 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 52.28% की डिग्रोथ मिली। हीरो विडा ने FY26 में 1,44,330 यूनिट बेचीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 48,738 यूनिटा काथा। यानी इसकी 95,592 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 196.13% की ग्रोथ मिली। ग्रीव्स/एम्पीयर ने FY26 में 61,563 यूनिट बेचीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 40,169 यूनिटा काथा। यानी इसकी 21,394 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 53.26% की ग्रोथ मिली।

बीगॉस ने FY26 में 26,201 यूनिट बेचीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 17,343 यूनिटा काथा। यानी इसकी 8,858 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 51.08% की ग्रोथ मिली। रिवर EV ने FY26 में 22,354 यूनिट बेचीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 4,247 यूनिटा काथा। यानी इसकी 18,107 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 426.35% की ग्रोथ मिली। प्योर EV ने FY26 में 14,352 यूनिट बेचीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 8,982 यूनिटा काथा। यानी इसकी 5,370 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 59.79% की ग्रोथ मिली।

ई-स्प्रिंटो ने FY26 में 12,582 यूनिट बेचीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 1,409 यूनिटा काथा। यानी इसकी 11,173 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 792.97% की ग्रोथ मिली। काइनेटिक ग्रीन ने FY26 में 11,557 यूनिट बेचीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 8,454 यूनिटा काथा। यानी इसकी 3,103 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 36.7% की ग्रोथ मिली। रिवोल्ट ने FY26 में 10,444 यूनिट बेचीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 11,567 यूनिटा काथा। यानी इसकी 1,123 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 9.71% की डिग्रोथ मिली।