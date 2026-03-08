Hindustan Hindi News
हीरो, बजाज, Ola को रौंदते हुए सबसे आगे निकली ये कंपनी, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बेचने में नंबर-1 बनी

Mar 08, 2026 10:29 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
फरवरी 2026 में इलेक्ट्रिक स्कूटर की जबरदस्त डिमांड देखने को मिली। TVS (TVS Motor Company) ने नंबर-1 की बिक्री हासिल की। आइए जानते हैं कि किस कंपनी ने कितने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेल किए?

भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। फरवरी 2026 में भी इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक की बिक्री मजबूत रही। डीलर्स संगठन FADA (Federation of Automobile Dealers Associations) के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2026 में देशभर में 1,11,709 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बिके। यह पिछले साल फरवरी 2025 के 76,722 यूनिट के मुकाबले करीब 45.60% की शानदार सालाना बढ़ोतरी (YoY) है। हालांकि, जनवरी 2026 के मुकाबले बिक्री में करीब 9% की मामूली गिरावट दर्ज की गई। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:सस्ती EV से लेकर नई 7-सीटर तक! मार्केट में धूम मचाने आ रहीं मारुति की ये 4 कारें

EV सेगमेंट में TVS फिर बना नंबर-1

फरवरी 2026 में TVS मोटर कंपनी (TVS Motor Company) ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में अपनी नंबर-1 पोजिशन बरकरार रखी। कंपनी ने कुल 31,614 यूनिट की बिक्री की, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 66.78% ज्यादा है। इस सफलता के पीछे कंपनी का लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS iQube बड़ा कारण माना जा रहा है।

दूसरे नंबर पर बजाज

EV बाजार में दूसरा स्थान बजाज ऑटो (Bajaj Auto) को मिला। कंपनी ने फरवरी 2026 में 25,328 यूनिट इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बेचे। यह पिछले साल की तुलना में लगभग 17.42% की बढ़ोतरी है।

तीसरे नंबर पर एथर

इलेक्ट्रिक स्कूटर स्टार्टअप एथर एनर्जी (Ather Energy) तीसरे स्थान पर रही। फरवरी 2026 में कंपनी ने 20,584 यूनिट की बिक्री दर्ज की। यह पिछले साल की तुलना में करीब 71.85% की बड़ी बढ़ोतरी है। कंपनी की लोकप्रिय स्कूटर सीरीज एथर रिज्टा (Ather Rizta) और एथर 450 (Ather 450) इस ग्रोथ की बड़ी वजह हैं।

हीरो विडा (Hero Vida) की जबरदस्त छलांग

देश की सबसे बड़ी दोपहिया कंपनी हीरो (Hero MotoCorp) के इलेक्ट्रिक ब्रांड विडा (Vida) ने भी शानदार प्रदर्शन किया। फरवरी 2026 में Vida स्कूटर की 12,514 यूनिट बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले 364% की जबरदस्त बढ़ोतरी है।

एंपीयर (Ampere) ने Ola को पीछे छोड़ा

ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Greaves Electric Mobility) के ब्रांड एंपीयर (Ampere) ने फरवरी 2026 में 4,724 यूनिट बेचीं। दिलचस्प बात यह रही कि एंपीयर (Ampere) ने इस बार ओला (Ola Electric) को पीछे छोड़ दिया। ओला (Ola Electric) की बिक्री फरवरी 2026 में घटकर 3,968 यूनिट रह गई, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 54% कम है।

छोटे ब्रांड्स की भी बढ़ रही पकड़

EV बाजार में कई छोटे ब्रांड भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। BGauss ने 2,411 यूनिट की बिक्री (लगभग 98% YoY ग्रोथ) हासिल की। वहीं, रिवर मोबिलिटी (River Mobility) ने 2,255 यूनिट की बिक्री (लगभग 268% YoY ग्रोथ) हासिल की है। ई-स्प्रिंटो ग्रीन एनर्जी (E-Sprinto Green Energy) ने 1,176 यूनिट की बिक्री (337% YoY ग्रोथ) हासिल की है।

फरवरी 2026 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार तेजी से बढ़ रहा है, जहां TVS मोटर कंपनी (TVS Motor Company) इस सेगमेंट में नंबर-1 बना हुआ है, वहीं बजाज (Bajaj Auto), एथर (Ather Energy) और हीरो (Hero MotoCorp) जैसे ब्रांड भी तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। आने वाले महीनों में नए मॉडल और बेहतर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यह बाजार और तेजी से बढ़ सकता है।

Sarveshwar Pathak

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

