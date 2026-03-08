हीरो, बजाज, Ola को रौंदते हुए सबसे आगे निकली ये कंपनी, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बेचने में नंबर-1 बनी

Mar 08, 2026 10:29 pm IST

फरवरी 2026 में इलेक्ट्रिक स्कूटर की जबरदस्त डिमांड देखने को मिली। TVS (TVS Motor Company) ने नंबर-1 की बिक्री हासिल की। आइए जानते हैं कि किस कंपनी ने कितने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेल किए?

भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। फरवरी 2026 में भी इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक की बिक्री मजबूत रही। डीलर्स संगठन FADA (Federation of Automobile Dealers Associations) के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2026 में देशभर में 1,11,709 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बिके। यह पिछले साल फरवरी 2025 के 76,722 यूनिट के मुकाबले करीब 45.60% की शानदार सालाना बढ़ोतरी (YoY) है। हालांकि, जनवरी 2026 के मुकाबले बिक्री में करीब 9% की मामूली गिरावट दर्ज की गई। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

EV सेगमेंट में TVS फिर बना नंबर-1

फरवरी 2026 में TVS मोटर कंपनी (TVS Motor Company) ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में अपनी नंबर-1 पोजिशन बरकरार रखी। कंपनी ने कुल 31,614 यूनिट की बिक्री की, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 66.78% ज्यादा है। इस सफलता के पीछे कंपनी का लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS iQube बड़ा कारण माना जा रहा है।

दूसरे नंबर पर बजाज

EV बाजार में दूसरा स्थान बजाज ऑटो (Bajaj Auto) को मिला। कंपनी ने फरवरी 2026 में 25,328 यूनिट इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बेचे। यह पिछले साल की तुलना में लगभग 17.42% की बढ़ोतरी है।

तीसरे नंबर पर एथर

इलेक्ट्रिक स्कूटर स्टार्टअप एथर एनर्जी (Ather Energy) तीसरे स्थान पर रही। फरवरी 2026 में कंपनी ने 20,584 यूनिट की बिक्री दर्ज की। यह पिछले साल की तुलना में करीब 71.85% की बड़ी बढ़ोतरी है। कंपनी की लोकप्रिय स्कूटर सीरीज एथर रिज्टा (Ather Rizta) और एथर 450 (Ather 450) इस ग्रोथ की बड़ी वजह हैं।

हीरो विडा (Hero Vida) की जबरदस्त छलांग

देश की सबसे बड़ी दोपहिया कंपनी हीरो (Hero MotoCorp) के इलेक्ट्रिक ब्रांड विडा (Vida) ने भी शानदार प्रदर्शन किया। फरवरी 2026 में Vida स्कूटर की 12,514 यूनिट बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले 364% की जबरदस्त बढ़ोतरी है।

एंपीयर (Ampere) ने Ola को पीछे छोड़ा

ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Greaves Electric Mobility) के ब्रांड एंपीयर (Ampere) ने फरवरी 2026 में 4,724 यूनिट बेचीं। दिलचस्प बात यह रही कि एंपीयर (Ampere) ने इस बार ओला (Ola Electric) को पीछे छोड़ दिया। ओला (Ola Electric) की बिक्री फरवरी 2026 में घटकर 3,968 यूनिट रह गई, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 54% कम है।

छोटे ब्रांड्स की भी बढ़ रही पकड़

EV बाजार में कई छोटे ब्रांड भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। BGauss ने 2,411 यूनिट की बिक्री (लगभग 98% YoY ग्रोथ) हासिल की। वहीं, रिवर मोबिलिटी (River Mobility) ने 2,255 यूनिट की बिक्री (लगभग 268% YoY ग्रोथ) हासिल की है। ई-स्प्रिंटो ग्रीन एनर्जी (E-Sprinto Green Energy) ने 1,176 यूनिट की बिक्री (337% YoY ग्रोथ) हासिल की है।