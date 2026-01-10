इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री में बजाज छूट गया पीछे, लोगों ने पूरी साल ओला, एथर से ज्यादा ये मॉडल खरीदा
भारत के अंदर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट बहुत तेजी से फल-फूल रहा है। इस सेगमेंट में कई नए खिलाड़ी भी तेजी से शामिल हो रहे हैं। बीते साल सेगमेंट पॉजिटिल नोट के साथ बंद हुआ। CY 2025 में कुल 12.8 लाख यूनिट्स की रिटेल बिक्री दर्ज की गई, जो CY 2024 में 11.49 लाख यूनिट्स से ज्यादा थी। यानी साल-दर-साल 11.36% की ग्रोथ हुई। हालांकि, सेगमेंट की कुल ग्रोथ डबल डिजिट में रही। बीते साल साफ तौर पर मोमेंटम में बदलाव देखने को मिला, जिसमें पुरानी OEM कंपनियों ने अपनी पकड़ मजबूत की और कई नए प्लेयर्स तेजी से आगे बढ़े, जबकि कुछ शुरुआती मार्केट लीडर्स में तेज गिरावट देखी गई। नंबर-1 रहने वाली ओला 5वें पर खिसक गई। वहीं, टीवीएस चेतक ने बजाज से लंबी फाइट के बाद बाजी मार ली।
|टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स CY 2025
|नं
|मॉडल
|CY 2025
|CY 2024
|1
|TVS
|2,98,881
|2,20,819
|2
|बजाज
|2,69,847
|1,93,663
|3
|एथर
|2,00,797
|1,26,357
|4
|ओला
|1,99,318
|4,07,700
|5
|हीरो मोटोकॉर्प
|1,09,168
|43,712
|6
|ग्रीव्स / एम्पीयर
|56,486
|35,060
|7
|बीगॉस
|22,883
|18,033
|8
|प्योर ईवी
|17,847
|5,539
|9
|रिवर
|15,261
|2,515
|10
|काइनेटिक ग्रीन
|12,610
|11,460
|11
|अन्य
|76,853
|84,558
|टोटल
|12,79,951
|11,49,416
टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बात करें तो TVS की CY 2025 में 2,98,881 यूनिट बिकीं। जबकि CY 2024 में ये आंकड़ा 2,20,819 यूनिट का था। बजाज की CY 2025 में 2,69,847 यूनिट बिकीं। जबकि CY 2024 में ये आंकड़ा 1,93,663 यूनिट का था। एथर की CY 2025 में 2,00,797 यूनिट बिकीं। जबकि CY 2024 में ये आंकड़ा 1,26,357 यूनिट का था। ओला की CY 2025 में 1,99,318 यूनिट बिकीं। जबकि CY 2024 में ये आंकड़ा 4,07,700 यूनिट का था।
हीरो मोटोकॉर्प की CY 2025 में 1,09,168 यूनिट बिकीं। जबकि CY 2024 में ये आंकड़ा 43,712 यूनिट का था। ग्रीव्स / एम्पीयर की CY 2025 में 56,486 यूनिट बिकीं। जबकि CY 2024 में ये आंकड़ा 35,060 यूनिट का था। बीगॉस की CY 2025 में 22,883 यूनिट बिकीं। जबकि CY 2024 में ये आंकड़ा 18,033 यूनिट का था। प्योर ईवी की CY 2025 में 17,847 यूनिट बिकीं। जबकि CY 2024 में ये आंकड़ा 5,539 यूनिट का था।
रिवर की CY 2025 में 15,261 यूनिट बिकीं। जबकि CY 2024 में ये आंकड़ा 2,515 यूनिट का था। काइनेटिक ग्रीन की CY 2025 में 12,610 यूनिट बिकीं। जबकि CY 2024 में ये आंकड़ा 11,460 यूनिट का था। अन्य की CY 2025 में 76,853 यूनिट बिकीं। जबकि CY 2024 में ये आंकड़ा 84,558 यूनिट का था। इस तरह सेगमेंट में CY 2025 के दौरान कुल 12,79,951 यूनिट बिकीं। जबकि, CY 2024 के दौरान ये आंकड़ा 11,49,416 यूनिट का था।
