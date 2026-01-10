Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Electric 2W Sales CY 2025; TVS, Bajaj, Ather, Ola, Hero
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री में बजाज छूट गया पीछे, लोगों ने पूरी साल ओला, एथर से ज्यादा ये मॉडल खरीदा

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री में बजाज छूट गया पीछे, लोगों ने पूरी साल ओला, एथर से ज्यादा ये मॉडल खरीदा

संक्षेप:

भारत के अंदर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट बहुत तेजी से फल-फूल रहा है। इस सेगमेंट में कई नए खिलाड़ी भी तेजी से शामिल हो रहे हैं। बीते साल सेगमेंट पॉजिटिल नोट के साथ बंद हुआ। CY 2025 में कुल 12.8 लाख यूनिट्स की रिटेल बिक्री दर्ज की गई, जो CY 2024 में 11.49 लाख यूनिट्स से ज्यादा थी। 

Jan 10, 2026 04:34 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत के अंदर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट बहुत तेजी से फल-फूल रहा है। इस सेगमेंट में कई नए खिलाड़ी भी तेजी से शामिल हो रहे हैं। बीते साल सेगमेंट पॉजिटिल नोट के साथ बंद हुआ। CY 2025 में कुल 12.8 लाख यूनिट्स की रिटेल बिक्री दर्ज की गई, जो CY 2024 में 11.49 लाख यूनिट्स से ज्यादा थी। यानी साल-दर-साल 11.36% की ग्रोथ हुई। हालांकि, सेगमेंट की कुल ग्रोथ डबल डिजिट में रही। बीते साल साफ तौर पर मोमेंटम में बदलाव देखने को मिला, जिसमें पुरानी OEM कंपनियों ने अपनी पकड़ मजबूत की और कई नए प्लेयर्स तेजी से आगे बढ़े, जबकि कुछ शुरुआती मार्केट लीडर्स में तेज गिरावट देखी गई। नंबर-1 रहने वाली ओला 5वें पर खिसक गई। वहीं, टीवीएस चेतक ने बजाज से लंबी फाइट के बाद बाजी मार ली।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Ola Electric Roadster X
Ola Electric Roadster X
₹ 99,999 - 1.25 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं
Oben Rorr EZ Sigma
Oben Rorr EZ Sigma
₹ 1.27 - 1.37 लाख
अभी ऑफर पाएं
टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स CY 2025
नंमॉडलCY 2025CY 2024
1TVS2,98,8812,20,819
2बजाज2,69,8471,93,663
3एथर2,00,7971,26,357
4ओला1,99,3184,07,700
5हीरो मोटोकॉर्प1,09,16843,712
6ग्रीव्स / एम्पीयर56,48635,060
7बीगॉस22,88318,033
8प्योर ईवी17,8475,539
9रिवर15,2612,515
10काइनेटिक ग्रीन12,61011,460
11अन्य76,85384,558
टोटल12,79,95111,49,416

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Ather Energy 450x

Ather Energy 450x

₹ 1.5 - 1.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS iQube

TVS iQube

₹ 1.11 - 1.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ather Energy 450S

Ather Energy 450S

₹ 84,341 - 1.48 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ather Energy 450 Apex

Ather Energy 450 Apex

₹ 1.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ola Electric Adventure

Ola Electric Adventure

₹ 3 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें

टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बात करें तो TVS की CY 2025 में 2,98,881 यूनिट बिकीं। जबकि CY 2024 में ये आंकड़ा 2,20,819 यूनिट का था। बजाज की CY 2025 में 2,69,847 यूनिट बिकीं। जबकि CY 2024 में ये आंकड़ा 1,93,663 यूनिट का था। एथर की CY 2025 में 2,00,797 यूनिट बिकीं। जबकि CY 2024 में ये आंकड़ा 1,26,357 यूनिट का था। ओला की CY 2025 में 1,99,318 यूनिट बिकीं। जबकि CY 2024 में ये आंकड़ा 4,07,700 यूनिट का था।

ये भी पढ़ें:डीलर भी नहीं छिपा पाए पंच फेसलिफ्ट, लॉन्च से पहले प्योर प्लस वैरिएंट लीक

हीरो मोटोकॉर्प की CY 2025 में 1,09,168 यूनिट बिकीं। जबकि CY 2024 में ये आंकड़ा 43,712 यूनिट का था। ग्रीव्स / एम्पीयर की CY 2025 में 56,486 यूनिट बिकीं। जबकि CY 2024 में ये आंकड़ा 35,060 यूनिट का था। बीगॉस की CY 2025 में 22,883 यूनिट बिकीं। जबकि CY 2024 में ये आंकड़ा 18,033 यूनिट का था। प्योर ईवी की CY 2025 में 17,847 यूनिट बिकीं। जबकि CY 2024 में ये आंकड़ा 5,539 यूनिट का था।

ये भी पढ़ें:फुल चार्ज पर 810Km और 10 मिनट में 340Km रेंज, 21 जनवरी को आ रही ये eSUV

रिवर की CY 2025 में 15,261 यूनिट बिकीं। जबकि CY 2024 में ये आंकड़ा 2,515 यूनिट का था। काइनेटिक ग्रीन की CY 2025 में 12,610 यूनिट बिकीं। जबकि CY 2024 में ये आंकड़ा 11,460 यूनिट का था। अन्य की CY 2025 में 76,853 यूनिट बिकीं। जबकि CY 2024 में ये आंकड़ा 84,558 यूनिट का था। इस तरह सेगमेंट में CY 2025 के दौरान कुल 12,79,951 यूनिट बिकीं। जबकि, CY 2024 के दौरान ये आंकड़ा 11,49,416 यूनिट का था।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Ola Electric Scooter Electric Vehicles Electric Scooter अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।