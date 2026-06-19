दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी शुरू हुआ E85 फ्यूल का सफर, जानिए पूरी डिटेल्स
बढ़ती महंगाई के बीच मुंबई वालों के लिए ईंधन (Fuel) के मोर्चे पर एक नई खबर आई है। दरअसल दिल्ली-एनसीआर के बाद मुंबई उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया है, जहां E85 फ्यूल बिकने लगा है।
बढ़ती महंगाई के बीच मुंबई वालों के लिए ईंधन (Fuel) के मोर्चे पर एक नई खबर आई है। मुंबई में अब 'E85' फ्यूल मिलने लगा है। इसकी कीमत 91.18 रुपये प्रति लीटर है। अगर इसकी तुलना मुंबई में मिलने वाले सामान्य पेट्रोल से करें, तो यह सीधा 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता है। यह सुनने में जितना फायदेमंद लगता है, इसकी हकीकत थोड़ी अलग है। इस सस्ते फ्यूल के साथ एक बड़ा पेंच यह है कि आप इसे अपनी सामान्य पेट्रोल कार या बाइक में बिल्कुल नहीं डाल सकते। ऐसा करने पर आपकी गाड़ी का इंजन पूरी तरह खराब हो सकता है। यह फ्यूल केवल उन्हीं गाड़ियों के लिए है जो 'फ्लेक्स-फ्यूल' तकनीक पर बनी हैं।
क्या है सरकार का प्लान?
दिल्ली-एनसीआर के बाद मुंबई उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया है, जहां E85 फ्यूल बिकने लगा है। सरकार ने इसे इसी महीने 5 जून, 2026 को देश के 48 सरकारी पेट्रोल पंपों पर लॉन्च किया है। सरकार का प्लान इसे तेजी से फैलाने का है। बता दें कि दिसंबर 2026 तक 500 पंपों और दिसंबर 2027 तक दिल्ली, मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरों में 5,000 पंपों पर यह फ्यूल मिलने लगेगा।
क्या है E85 फ्यूल?
बता दें कि E85 का सीधा सा मतलब है एक ऐसा ईंधन जिसमें 85 फीसदी इथेनॉल और सिर्फ 15 फीसदी पेट्रोल मिलाया गया है। इथेनॉल हमारे देश में ही गन्ने और मक्के से तैयार किया जाता है। इसलिए इसे बनाना कच्चे तेल को बाहर से मंगाने और रिफाइन करने से काफी सस्ता पड़ता है। हालांकि, यह सस्ता तो है लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। इथेनॉल में सामान्य पेट्रोल के मुकाबले ऊर्जा कम होती है। इसका सीधा असर गाड़ी के माइलेज पर पड़ता है। यानी इस फ्यूल को डालने के बाद गाड़ी प्रति लीटर कम किलोमीटर चलेगी।
कौन कर सकता है इस्तेमाल?
अब सवाल आता है कि इस फ्यूल का इस्तेमाल अभी कौन कर सकता है? बता दें कि अभी भारत के मार्केट में ऐसी गाड़ियां नाममात्र की हैं। कारों में फिलहाल मारुति सुजुकी की 'वैगनआर बायोफ्लेक्स' ही इकलौती कार है जो इसके लिए सर्टिफाइड है। जबकि बाइक में हीरो मोटोकॉर्प की स्प्लेंडर प्लस और एचएफ डीलक्स के फ्लेक्स-फ्यूल वैरिएंट्स ही इसे सपोर्ट करते हैं। आम जनता के लिए जो गाड़ियां अभी सड़क पर चल रही हैं, उनके लिए मौजूदा E20 पेट्रोल ही स्टैंडर्ड ऑप्शन बना रहेगा।
क्या है इसका भविष्य?
एक्सपर्ट्स के अनुसार, E85 फ्यूल को असल मायने में कामयाब होने के लिए अभी समय लगेगा। हालांकि, अप्रैल 2027 से लागू होने वाले नए सरकारी नियमों (CAFE III) के बाद कार कंपनियों पर ऐसी गाड़ियां बनाने का दबाव बढ़ेगा। उम्मीद है कि अगले दो-तीन सालों में जब सड़कों पर फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियां बढ़ेंगी, तब जाकर इस नए और सस्ते फ्यूल का असली फायदा आम जनता को मिल पाएगा।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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